Gates Foundation ehrt vier führende Persönlichkeiten mit den 2022 Goalkeepers Global Goals Awards für ihre inspirierenden Bemühungen, den Fortschritt für alle voranzutreiben

»NEW YORK (20. September 2022) – Im Rahmen ihrer jähr­li­chen Goalkeepers-Kampagne hat die Bill & Melinda Gates Foundation heu­te die Gewinner der Goalkeepers Global Goals Awards bekannt gegeben…

Mit dem von Bill Gates und Melinda French Gates ver­lie­he­nen Global Goalkeeper Award 2022 wird eine Führungspersönlichkeit gewür­digt, die auf glo­ba­ler Ebene Fortschritte bei der Verwirklichung der Ziele für nach­hal­ti­ge Entwicklung erzielt hat. In die­sem Jahr wur­de der Preis an Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, verliehen,

die sowohl in der EU als auch welt­weit ent­schlos­sen auf die COVID-19-Pandemie reagiert hat – vom Krisenmanagement bis hin zu lang­fris­ti­gen Wiederaufbaumaßnahmen. Als Verfechterin der glo­ba­len Gesundheit und des gleich­be­rech­tig­ten Zugangs war von der Leyen maß­geb­lich an der Gründung von ACT‑A betei­ligt, einer glo­ba­len Zusammenarbeit zur Beschleunigung der Entwicklung, Produktion und des gleich­be­rech­tig­ten Zugangs zu COVID-19-Tests, ‑Behandlungen und ‑Impfstoffen. Sie war feder­füh­rend bei den Bemühungen der Europäischen Union, Länder mit nied­ri­gem Einkommen bei der Reaktion auf die COVID-19-Pandemie und bei der Bewältigung der Folgen zu unter­stüt­zen, ein­schließ­lich einer Zusage der EU in Höhe von 1 Milliarde Euro zur Förderung der Produktionskapazitäten in Afrika, um den Zugang zu Impfstoffen, Medikamenten und Gesundheitstechnologien zu ver­bes­sern. Im Juni 2020 kün­dig­te von der Leyen auf dem Global Vaccine Summit außer­dem einen neu­en Beitrag der Europäischen Kommission in Höhe von 300 Mio. EUR für Gavi, die Impfstoffallianz, an. Dies ist mehr als die Summe aller bis­he­ri­gen EU-Beiträge zu Gavi…«

gates​foun​da​ti​on​.org

Weil es so schön war, wie­der­ho­le ich einen Beitrag aus dem Juni:

Die Seite der EU bie­tet, war­um auch immer, an, Frau von der Leyen in ver­schie­de­nen Geschwindkeiten zu fol­gen. Ich habe mich für eine mode­ra­te Beschleunigung ent­schie­den, die den Vortrag erträg­li­cher macht. Es han­delt sich um ein Video vom 31.3.20. Es treibt sie um.

Auch immer wie­der schön: Dieses offi­zi­el­le Video der Europäischen Kommission "President von der Leyen washing her hands to fight against #COVID19" aus dem Jahr 2020 hat über eine Million Aufrufe:

Anders als der SMS-Wechsel von der Leyens mit den Pharmafirmen ist die­ser Tweet noch vorhanden: