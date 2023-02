Infektiologin Susanne Herold: »Viele Impfverweigerer einfach nicht gut informiert«

Das weiß faz​.net am 12.2.23 hin­ter der Bezahl­schran­ke. Die Exper­tin hat sogar eine Mutan­te über sich schweben:

»Susan­ne Herold, Jahr­gang 1975, ist Infek­tio­lo­gin. … Vor knapp einem Jahr zeich­ne­te das Land Hes­sen sie mit einer mit drei Mil­lio­nen Euro aus­ge­stat­te­ten Spit­zen­pro­fes­sur im Rah­men des Exzel­lenz­pro­gramms LOEWE aus. Herold gehört dem wis­sen­schaft­li­chen Bei­rat des Robert-Koch-Insti­tuts an…

Frau Herold, Sie sind, ähn­lich wie San­dra Cie­sek, wäh­rend der Pan­de­mie als Coro­na-Exper­tin auf die Büh­ne gegan­gen und einer brei­te­ren Öffent­lich­keit bekannt gewor­den. Zwi­schen­zeit­lich haben Sie eine Exzel­lenz­pro­fes­sur erhal­ten. Sind Sie letzt­lich ein biss­chen froh über die Pandemie?

Natür­lich bin ich nicht froh über die­se Pan­de­mie, die so vie­le Leben gekos­tet hat und dar­über hin­aus uns alle in den unter­schied­lichs­ten Lebens­be­rei­chen so nach­hal­tig beein­träch­tigt hat…«

Zu mei­ner Schan­de geste­he ich, daß ich offen­bar nicht zur brei­te­ren Öffent­lich­keit gehö­re und mir die exzel­len­te RKI-Bera­te­rin bis­her nicht unter­ge­kom­men ist.

Enormer Mehrwert für die Impfstoffforschung

»Noch nie konn­te eine Infek­ti­ons­er­kran­kung welt­weit und inter­dis­zi­pli­när so inten­siv beforscht wer­den, sowohl auf der Virus-Sei­te als auch im Hin­blick auf die Immun- und Krank­heits­me­cha­nis­men beim infi­zier­ten Men­schen, und dies qua­si „online“, also im Kon­text der dyna­mi­schen Anpas­sungs­pro­zes­se anein­an­der im Lau­fe der Zeit. Dies hat uns einen enor­men Mehr­wert durch die Inter­dis­zi­pli­na­ri­tät und damit einen erheb­li­chen Wis­sens­zu­wachs ver­schafft – sei es für die Epi­de­mio­lo­gie, die Virus­öko­lo­gie, die Infek­ti­ons­me­di­zin oder die Impf­stoff­for­schung…

Im Ver­gleich zu ande­ren Infek­tio­nen gab es Impf­stof­fe gegen Coro­na außer­or­dent­lich schnell. Wie bewer­ten Sie das, und wel­che Chan­cen fol­gen daraus?

Das war ein phä­no­me­na­ler Erfolg, dem aller­dings jahr­zehn­te­lan­ge Grund­la­gen­for­schung auf dem Gebiet der mRNA-Tech­no­lo­gie und der Immu­no­lo­gie vor­aus­ging. Es zeigt, wie rele­vant die kon­ti­nu­ier­li­che För­de­rung sol­cher For­schung ist, um die nöti­gen Erkennt­nis­se bereits so weit ent­wi­ckelt zu haben, dass eine Zulas­sung gegen einen neu­en Erre­ger dann so rasch funk­tio­niert. Neben der hohen Effek­ti­vi­tät der Imp­fung bie­tet die mRNA-Tech­no­lo­gie jetzt auch die Chan­ce, Impf­stof­fe gegen ande­re Krank­hei­ten zur Markt­rei­fe zu brin­gen und sie mit­ein­an­der zu kom­bi­nie­ren und auf kom­men­de Pan­de­mien in der Zukunft bes­ser vor­be­rei­tet zu sein…«

Pandemie der Ungeimpften

»Ande­rer­seits sind For­scher auch offen ange­fein­det wor­den von „Quer­den­kern“ und Impf­geg­nern. Wie haben Sie sol­che Angrif­fe aufgenommen?

Eini­ger­ma­ßen ent­spannt. Man darf sicher nicht alle Men­schen, die die Coro­na-Imp­fung kri­ti­siert oder Aspek­te dar­an infra­ge gestellt haben, in einen Topf mit „Quer­den­kern“ werfen…

Aber über die Vor­tei­le einer Imp­fung wur­de doch auf allen mög­li­chen Kanä­len ein­ge­hend infor­miert und diskutiert.

Den­noch haben wir gelernt: In der Kom­mu­ni­ka­ti­on kön­nen wir bes­ser wer­den. Mei­ne Erfah­rung hat gezeigt, dass nicht alle Bür­ger durch die übli­chen Kom­mu­ni­ka­ti­ons­we­ge – TV-Nach­rich­ten, Zei­tun­gen, Social Media – erreicht wer­den, oft kommt eine Sprach­bar­rie­re hin­zu. Ich habe erstaunt zur Kennt­nis genom­men, dass ich in der Pha­se der Pan­de­mie der Unge­impf­ten Pati­en­ten mit Covid-19 behan­delt habe, die nichts oder kaum etwas über die Mög­lich­keit der Imp­fung wuss­ten. Das waren im Grun­de kei­ne Impfgegner…

Die Annah­me, dass die rich­ti­gen und fun­dier­ten Infor­ma­tio­nen wirk­lich alle errei­chen, wenn Coro­na jeden Tag ein The­ma im Fern­se­hen, im Radio und in den Zei­tun­gen ist, wenn auf Twit­ter, Face­book und Insta­gram rauf und run­ter dar­über gepos­tet wird – die­se Annah­me ist falsch, das wis­sen wir jetzt…

Spä­tes­tens seit Coro­na ist zudem klar, dass die Kli­ni­sche Infek­tio­lo­gie eine wich­ti­ge Fach­dis­zi­plin ist, und sie wei­ter als eigen­stän­di­ge Kli­nik am Uni-Kli­ni­kum Gie­ßen und Mar­burg aus­zu­bau­en erschien als gute Investition…«

So unter­schied­lich kön­nen Inter­es­sen sein. Sie packt die Gele­gen­heit beim Schopfe:

»Hier ist es nun wich­tig, lang­fris­tig in ent­spre­chen­de Pro­gram­me zur Wei­ter­ent­wick­lung zu inves­tie­ren und For­schungs­gel­der bereit­zu­stel­len – auch im Hin­blick auf die Pan­de­mic Preparedness…«

Schon vor einem Jahr erfreu­te sich Herold eines Patientenrekords:

Damals muß­te sie selbst­los verkünden:

»… Wie beur­tei­len Sie ange­sichts des­sen die poli­ti­schen Lockerungsübungen?

Es ist sicher rich­tig, per­spek­ti­visch über Locke­run­gen zu reden und hier­für Kon­zep­te zu beschlie­ßen. An eine kom­plet­te Ent­war­nung ist aber Stand heu­te noch nicht zu den­ken, dafür ist die Immu­ni­sie­rungs­ra­te in Deutsch­land zu gering. Man muss des­halb mit Augen­maß lockern und die jewei­li­ge loka­le Situa­ti­on dabei berück­sich­ti­gen. Wir dür­fen also nicht von Heu­te auf Mor­gen die Mas­ken fal­len las­sen, und auch 2G oder 3G Regeln in bestimm­ten Berei­chen sind wei­ter wichtig…

Es muss ein pri­mä­re Ziel blei­ben, mög­lichst vie­le Men­schen zu imp­fen und zu boos­tern.«