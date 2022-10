Jedes Jahr erneut: Alte zu Tode beschützt

Schon am 20.5.21 war auf back​ground​.tages​spie​gel​.de in einem Kommentar zu lesen:

Bereits damals war die Situation der alten Menschen von gro­tes­ken Bedingungen gezeichnet:

»Anfang Mai hat­te das Bundeskabinett die Verordnung zu den Rechten von Geimpften und Genesenen beschlos­sen. Bundesjustizministerin Christine Lamprecht [sic] (SPD) sprach von „einem wich­ti­gen Schritt hin zur Normalität“. Menschen in Pflegeheimen müss­ten sich dann nicht mehr allein in ihren Zimmern iso­lie­ren, geimpf­te Pflegekräfte könn­ten einen gesel­li­gen Abend mit­ein­an­der ver­brin­gen, sag­te sie der „Tagesschau“.«

Die zyni­sche Allzweckwaffe Lambrecht (erst Familien‑, dann Justiz‑, dann Verteidigungsministerin) prä­sen­tiert sich inzwi­schen an ande­ren Fronten so:

Ihre Darstellung war 2021 noch beschönigend:

»Die Pflegeleiterin einer deut­schen Pflegeeinrichtung für demen­zi­ell Erkrankte, mit der ich vor weni­gen Tagen sprach, hat tief geseufzt. Von die­ser Realität ist ihr Haus wie die meis­ten Pflegeeinrichtungen in Deutschland noch weit ent­fernt. Und das, obwohl die bun­des­wei­te Impfquote in die­sen Institutionen schon Ende März bei annä­hernd 90 Prozent lag. An Covid-19 selbst ist in ihrer Einrichtung nie­mand gestor­ben. Doch Kontaktbeschränkungen und Besuchsverbote haben ihre eige­ne Wucht entfaltet.

In Deutschland leben etwa 1,6 Millionen Menschen mit einer Demenzerkrankung. Rund ein Drittel der Betroffenen wer­den in Pflegeheimen versorgt…

Vier von zehn befrag­ten Pflegefachkräften gaben zudem an, dass sich der geis­ti­ge Zustand und die Orientierung der durch sie betreu­ten Demenzpatienten ver­schlim­mert habe. Studien aus Italien und Großbritannien bele­gen das: Bei Demenzpatienten nah­men Konzentrationsstörungen, Unruhezustände und Depressionen unter den Schutzmaßnahmen dra­ma­tisch zu…

Paternalistische Haltung gegenüber Älteren

Schützen wir die Älteren zu Tode? Opfern wir ihr Grundrecht auf Selbstbestimmung und gesund­heit­li­ches Wohlergehen auf dem Altar der Sicherheit vor Ansteckung? Sind wir zu nach­läs­sig in der Entwicklung von Alternativen, die die jewei­li­gen Bedürfnisse von Betroffenen in den Mittelpunkt stel­len? Zu viel wird über vul­nerable Gruppen gespro­chen, zu wenig und zu undif­fe­ren­ziert wird mit den Menschen selbst, ihren Angehörigen und Pflegeexperten kom­mu­ni­ziert. In einem Interview mit der „Frankfurter Rundschau“ im ver­gan­ge­nen Jahr warn­te Hans-Werner Wahl, Direktor des Netzwerks Alternsforschung der Universität Heidelberg, vor einer pater­na­lis­ti­schen Haltung Älteren gegen­über. Sie im Kampf gegen das Virus als poten­zi­ell schwa­che und bedürf­ti­ge Risikogruppe zu behan­deln, mache nichts Gutes mit ihnen…

Wir befin­den uns an einem Punkt, an dem es drin­gen­der denn je wird, unse­ren Umgang mit Älteren und vul­nerablen Gruppen kri­tisch zu über­den­ken. In unser aller Interesse gilt es, gemein­sam mit ihnen, ihren Angehörigen und Pflegekräften dar­über zu ent­schei­den, was ihre Lebensqualität ver­bes­sert. Niemals wie­der über ihre Köpfe hin­weg.«

Buschmann, Lauterbach, die gan­ze Regierung, die MinisterpräsidentInnen sagen dazu: Aber ja doch, immer wieder.