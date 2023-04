Kommunikation in der Krise

Am 28. März 2020 erschien ein Inter­view mit dem "Kri­sen­na­vi­ga­tor" Frank Rose­lieb, das mir damals auf­grund sei­ner Unver­fro­ren­heit gehol­fen hat, die Situa­ti­on bes­ser zu ver­ste­hen und das viel­leicht als his­to­ri­sches Doku­ment in Erin­ne­rung blei­ben soll­te. Dies ist ein Zitat daraus:

„Gleich­wohl soll­te man das schritt­wei­se Hoch­fah­ren der Kom­mu­ni­ka­ti­on – erst die Gesund­heits­mi­nis­ter, dann die Minis­ter­prä­si­den­ten, anschlie­ßend die Bun­des­kanz­le­rin und schließ­lich der Bun­des­prä­si­dent – nicht falsch inter­pre­tie­ren. Pan­de­mien sind schlei­chen­de Kri­sen, die sich über einen sehr lan­gen Zeit­raum ent­wi­ckeln. Daher muss man auch bei den ‚Sen­dern‘ der Kri­sen- und Kata­stro­phen­kom­mu­ni­ka­ti­on haus­hal­ten und kann nicht sofort die gan­ze Muni­ti­on ver­schie­ßen. Auch aus die­ser Per­spek­ti­ve wird die Bun­des­kanz­le­rin immer erst in einer spä­te­ren Kri­sen­pha­se ein­ge­setzt, wenn es gar nicht anders geht.“

Es wur­de in der Tat scharf geschos­sen. Ent­spre­chend der Dra­ma­tur­gie flim­mer­te als vor­letz­te „Muni­ti­on“ Mer­kel am 18. März 2020 mit „Es ist ernst“ über die Bild­schir­me, Stein­mei­er folg­te am 11. April und damit direkt vor einem Ostern, das die ers­ten, aber lei­der nicht letz­ten irr­sin­ni­gen Schi­ka­nen zum Fest bescher­te. Vor­an­ge­gan­gen war den bei­den am 13. März nicht der Gesundheits‑, son­dern der Finanz­mi­nis­ter Scholz mit sei­nem „Es geht um Leben und Tod für uns alle“.

Ein wei­te­res Zitat von Rose­lieb lautet:

„In den zurück­lie­gen­den Jah­ren haben wir die Kata­stro­phen­kom­mu­ni­ka­ti­on immer mehr ent­schärft. Bür­ger wur­den für mün­dig gehal­ten und nicht wie ein klei­nes Kind behan­delt. Das war offen­bar ein Fehler.“

Dies war der unver­blüm­te Rat, die Bevöl­ke­rung für dumm zu ver­kau­fen und auch auf Rat­ge­ber wie Rose­lieb könn­te die Infan­ti­li­sie­rung der letz­ten drei Jah­re zurück­zu­füh­ren sein. Erin­nert sei hier bei­spiels­wei­se an die als „Pieks“ ver­nied­lich­ten Injek­tio­nen mit einer expe­ri­men­tel­len Gen­the­ra­pie oder dass Mer­kel als Virus den Bun­des­tag zum Kas­per­le­thea­ter mach­te: „‚Ich hab hier den per­fek­ten Wirt. Die­se Men­schen, die leben auf dem gan­zen Pla­ne­ten, die sind glo­bal stark ver­netzt, sind sozia­le Lebe­we­sen. Die kön­nen also nicht ohne sozia­le Kon­tak­te leben, die sind hedo­nis­tisch ver­an­lagt, die gehen ger­ne fei­ern. Also bes­ser kann’s gar nicht sein.‘ Flugs wech­sel­te die Kanz­le­rin in die Rol­le der Mensch­heit: ‚Nee, Virus, hast du denn gar nichts aus der Evo­lu­ti­on gelernt? Da haben wir Men­schen ja schon mehr­fach gezeigt, dass wir ver­dammt gut dar­in sind, uns in schwie­ri­gen Situa­tio­nen anzu­pas­sen. Wir wer­den dir zei­gen, dass du dir den fal­schen Wirt aus­ge­sucht hast.‘“

Abschlie­ßend noch ein drit­tes Zitat von Roselieb:

„Auf der ande­ren Sei­te wer­den ande­re, bis­her kon­tro­vers dis­ku­tier­te The­men – bei­spiels­wei­se eine all­ge­mei­ne Dienst­pflicht für jun­ge Leu­te (zum Bei­spiel Zivil­dienst im Kran­ken­haus) oder eine all­ge­mei­ne Impf­pflicht sich nun viel leich­ter durch­set­zen las­sen. Eini­ge wer­den die nach der Coro­na-Kri­se fol­gen­den erheb­li­chen Anpas­sun­gen als ‚reak­tio­när‘ ver­un­glimp­fen. Die Mehr­heit wird sie aber als ‚rich­tig‘ emp­fin­den. Kri­sen sor­gen eben doch für ein rei­ni­gen­des Gewit­ter und für eine Kon­zen­tra­ti­on auf das, was im Ernst­fall wirk­lich wich­tig ist – näm­lich Sicher­heit und Verlässlichkeit.“

Das ist ein „Litt­le Reset“ mit­samt all­ge­mei­ner Impf­pflicht. Der Diplom-Kauf­mann Rose­lieb kom­mu­ni­zier­te sie nicht nur, er setz­te auch sein Mul­ti­ta­lent für die Durch­set­zung ein. So sag­te er im Febru­ar 2022 als Sozio­lo­gie-Exper­te im Kie­ler Land­tag: „Er sehe kei­ne Spal­tung der Gesell­schaft bei dem The­ma, son­dern ‚eher eine Abspal­tung von Grup­pen.“ Im sel­ben Monat gab er medi­zi­ni­sche State­ments ab: „Der For­scher hält es aller­dings für mög­lich, dass bei einer all­ge­mei­nen Impf­pflicht im Som­mer und einer mög­li­chen wei­te­ren Boos­ter­imp­fung, die Coro­na-Pan­de­mie nach zwei­ein­halb Jah­ren unter Kon­trol­le sein könn­te. ‚Wir [!] haben einer­seits Erfah­run­gen mit der ers­ten Wel­le der Sars-Viren, die vor allem Asi­en von Novem­ber 2002 bis Mai 2004 – also rund ein­ein­halb Jah­re lang – gebeu­telt haben. Ande­rer­seits wis­sen wir [!] aus der Spa­ni­schen Grip­pe von Anfang 1918 bis Mit­te 1920, dass es auch mehr als zwei Jah­re wer­den kön­nen‘“. Im Mai 2022 mutier­te er zum His­to­ri­ker: „Damals wur­den in Leip­zig und Stutt­gart ers­te Impf­geg­ner-Orga­ni­sa­tio­nen gegrün­det, als Vor­griff auf die fünf Jah­re spä­ter ein­ge­führ­te Impf­pflicht gegen Pocken. Spä­tes­tens hier zei­gen sich die Gren­zen der Kri­sen­kom­mu­ni­ka­ti­on – oder auch die Jahr­hun­der­te alte Unein­sich­tig­keit ein­zel­ner Ziel­grup­pen in den immer glei­chen Regio­nen Deutschlands.“

Rose­lieb, der seit 1998 in Kiel als und im Kri­sen­na­vi­ga­tor tätig ist, beschäf­tigt sich „aus­schließ­lich mit Kri­sen, Skan­da­len, Kon­flik­ten und Kata­stro­phen“, wie es in der Beschrei­bung zum Inter­view heißt. Er ist auch über­re­gio­nal in Medi­en von Tages­spie­gel bis Tages­schau, von taz bis FAZ ver­tre­ten und laut Eigen­dar­stel­lung

„geschäfts­füh­ren­der Direk­tor und Spre­cher des Kri­sen­na­vi­ga­tor – Insti­tut für Kri­sen­for­schung, ein Spin-Off der Uni­ver­si­tät Kiel. […] Als Lei­ter der ange­glie­der­ten Kri­sen­na­vi­ga­tor Unter­neh­mens­be­ra­tung mit Sitz in Kiel und einer Nie­der­las­sung in Ham­burg hat Frank Rose­lieb bis­lang mehr als drei­tau­send Spit­zen- und Füh­rungs­kräf­te in Kri­sen­übun­gen und Medi­en­trai­nings, Fort­bil­dungs­ver­an­stal­tun­gen und Work­shops geschult sowie über fünf­hun­dert Unter­neh­men, öffent­li­che Ein­rich­tun­gen, Kom­mu­nen und Ver­bän­de in Deutsch­land, Öster­reich, der Schweiz und Liech­ten­stein bei der Kri­sen­prä­ven­ti­on und Kri­sen­be­wäl­ti­gung sowie beim Busi­ness Con­ti­nui­ty Manage­ment bera­ten und unter­stützt, audi­tiert bzw. zertifiziert.

Frank Rose­lieb ist Mit­glied in zahl­rei­chen Kri­sen- und Kata­stro­phen­stä­ben, Fach­gre­mi­en und Spit­zen­ver­bän­den – wäh­rend der Coro­na-Pan­de­mie u.a. im zehn­köp­fi­gen Exper­ten­gre­mi­um der Schles­wig-Hol­stei­ni­schen Landesregierung“.

Dort­hin ist er aber nicht durch sei­nen Ruf als erfolg­rei­cher Exper­te in direk­ter Nach­bar­schaft zur Staats­kanz­lei gekom­men, son­dern durch sei­ne media­le Prä­senz, die sich als Eigen-PR aus­zahlt: „Es beginnt alles mit einer E‑Mail. Nach­dem Frank Rose­lieb Anfang April 2020 ein Inter­view im NDR gibt, fin­det er eine Anfra­ge der Staats­kanz­lei in sei­nem Post­fach: ob er Mit­glied im Exper­ten­rat der Lan­des­re­gie­rung wer­den will, die das Kabi­nett in der Coro­na-Pan­de­mie berät.“ Ver­mut­lich wur­de ein Hard­li­ner für so etwas wie Nord­licht-Nud­ging gebraucht.

So also sind Außen­dar­stel­lung und ‑wahr­neh­mung des Kri­sen­na­vi­ga­tors, aber Per­so­nen mit Ein­blick sehen das ganz anders, wie aus kri­ti­schen Bewer­tun­gen (in unkor­ri­gier­ter Schreib­wei­se) die­ses Arbeit­ge­bers hervorgeht:

„Das Vor­ge­setz­ten­ver­hal­ten habe ich als kon­troll­süch­tig, teils grenz­über­schrei­tend und über­aus ent­mu­ti­gend erlebt. Bedingt durch ein anti­quier­tes und herrsch­süch­ti­ges Füh­rungs­ver­hal­ten habe ich selbst sehr talen­tier­te und moti­vier­te Mit­ar­bei­te­rIn­nen nach kur­zer Zeit an den eige­nen Fähig­kei­ten zwei­feln sehen."

„- Bewer­ber wur­den bewusst über die Unter­neh­mens­grö­ße sowie die Zahl der Mit­ar­bei­ter und Stand­or­te belogen.

– der Lei­ter hat eine star­ke Ten­denz zu sehr unsach­li­cher, teils per­sön­li­cher und schwer nach­voll­zieh­ba­rer Kritik.

– Zwi­schen Q4/17 und Q3/18 haben ins­ge­samt 6 Mit­ar­bei­ter das Unter­neh­men ver­las­sen- in einem Team von 4 Per­so­nen (zzgl. Vorgesetztem)!

– Stel­len wer­den unun­ter­bro­chen aus­ge­schrie­ben, da ohne­hin Bereits mit dem nächs­ten Weg­fall gerech­net wird“

„- Selbst die Teil­nah­me an den unter­neh­mens­ei­ge­nen Fort­bil­dun­gen wird den Mit­ar­bei­tern untersagt.

– Zuschüsse/ För­de­run­gen für Fort­bil­dun­gen in Eigen­in­itia­ti­ve gibt es nicht.“

„Betrieb­li­che Alters­vor­sor­ge wur­de vom Vor­ge­set­zen bewusst blockiert.“

„Älte­re Kol­le­gen gibt es nur auf dem Papier/ in Erzäh­lun­gen. Das Unter­neh­men besteht grund­sätz­lich nur aus einem Vor­ge­setz­ten + eine Hand voll Studienabgängern.“

„-Vor­ge­setz­ter bringt gestan­de­ne Mit­ar­bei­ter zum weinen

‑Kri­tik in Form von Leis­tung ist ‚erbärm­lich, zu dumm, bescheu­ert, pein­lich‘ – auf vor Kun­den und Kollegen

‑Kein kol­le­gia­les Ver­hal­ten zwi­schen Vor­ge­setz­tem und Angestellten

‑Abso­lu­te One-Man-Show. Ande­re Ideen als die des Vor­ge­setz­ten sind grund­sätz­lich nicht falsch. Wenn nötig wird auch mal 3h lang dis­ku­tiert um ande­re Ideen zu eliminieren.

‑Teils wer­den offen­sicht­li­che Lügen­ge­schich­ten erzählt, mit dem Ziel die Ange­stell­ten ein­zu­schüch­tern (z.B. angeb­li­che Koope­ra­ti­on mit Geheim­diens­ten, gute poli­ti­sche Kontakte)“

„Sehr alte und lang­sa­me PCs. Vor­ge­setz­ter hat zwar neue auf Vor­rat, die­se sind aber nicht für die Ange­stell­ten. Teil­wei­se so schlimm, das selbst ein­fa­che­Text­be­ar­bei­tung nur lang­sam bis gar nicht mög­lich war.“

„Vor­ge­setz­ter mischt sich auch in das Pri­vat­le­ben ein, z.B. ‚Lie­ber die Zeit nicht mit XX ver­brin­gen son­dern auf die Arbeit vorbereiten‘“

„Wir waren nur vier Trai­nees und die Geschäfts­füh­rung, dazwi­schen gab es nichts.“

„Das Betriebs­kli­ma ist durch den Vor­ge­setz­ten lei­der stark ein­ge­schränkt und die Auf­ga­ben ent­spre­chen längst nicht den Aus­schrei­bun­gen und zuvor gestell­ten Anfor­de­rungs­pro­fi­len. Das Unter­neh­men bie­tet kaum Mög­lich­kei­ten der Wei­ter­ent­wick­lung. Auf Ver­su­che der Unter­brei­tung von kon­struk­ti­ver Kri­tik wird scharf und auf unpro­fes­sio­nel­ler, per­sön­li­cher Ebe­ne zurück­ge­schos­sen. Das Unter­neh­men möch­te mehr sein als es ist.“

„Ein maxi­mal vier­köp­fi­ges Team arbei­te­te nach Sche­ma F dem Vor­ge­setz­ten zu, die Fluk­tua­ti­on war sehr hoch. Die benach­bar­ten Start-Ups im Büro­kom­plex haben zu mei­ner Zeit gewet­tet, wie lang neu ein­ge­stell­te Mit­ar­bei­ter blei­ben würden.“

Fol­ge­rich­tig wun­dert sich ein (Ex-)Angestelter, dass das Image des Kri­sen­na­vi­ga­tors „bei Kun­den oft über­ra­schend gut“ ist. Eine Lan­des­re­gie­rung als „Kun­de“ hat aber auch durch der­art aus­ge­such­te Rat­ge­ber ver­mut­lich genau das bekom­men, was sie woll­te: eine erschre­cken­de Ruhe im Land zwi­schen den Mee­ren und den bun­des­wei­ten Spit­zen­platz beim Ein­fach- und Doppelbooster.