Kultur. Krise. Kleve

Es gehört Disziplin dazu, bei einer sol­chen Überschrift auf schlich­te Wortspiele zu ver­zich­ten: "Klever Kultur kämpft um Publikum: Wann kom­men die Zuschauer zurück?". Vor allem, wenn die Ideen der "Volksbank Kleverland" so wenig klug sind und der Museumsdirektor auch noch Kunde heißt. Auf rp​-online​.de ist am 29.10. zu lesen:

»Viele Menschen haben der­zeit weni­ger Geld als sonst zur Verfügung, weil vie­le Dinge deut­lich teu­rer gewor­den sind. Und die Corona-Pandemie ist noch nicht vor­bei. Das bekom­men auch die Kulturschaffenden zu spü­ren. „Es gibt eine gro­ße Verunsicherung beim Publikum. Wir neh­men das Ernst. Alle haben ange­sichts der Energiekrise und des Krieges in der Ukraine Fragen, kei­ner hat Antworten“, sagt Harald Kunde, Direktor des Museum Kurhaus in Kleve.

Wie kann es ange­sichts der Krise gelin­gen, dass das Publikum wie­der zurück kommt? Diese Frage stel­len sich nicht nur die Museen in der Region, son­dern alle Kulturschaffenden, wie bei der Zukunftswerkstatt von Rheinischer Post und Volksbank Kleverland deut­lich wurde.



Kunde gibt fol­gen­de Antwort: „Wir erhö­hen die Taktzahl der Veranstaltungen und ver­län­gern die Laufzeiten der Ausstellungen.“…«

Ob Kunden und Kundinnen, die weni­ger Geld haben und außer­dem eine berech­tig­te Angst vor Krieg und Verarmung und eine unbe­rech­tig­te vor Corona, das beein­druckt? Der miß­glück­ten Formulierung, sie hät­ten ein "Interesse dar­an, wel­che Antworten Künstler auf Panzerhaubitzen und Raketen geben kön­nen", fol­gen lau­ter hilf­lo­se Vorschläge ande­rer TeilnehmerInnen, etwa:

»… Kleve soll­te ein mög­lichst brei­tes Kulturangebot schaf­fen, um mög­lichst vie­le Interessenten anzu­spre­chen.«

Man will "ver­stärkt auf Kooperationen mit Universitäten set­zen und Ausstellungen auch auf Plattformen wie Instagram bewer­ben". Helfen soll auch "eine stär­ke Vernetzung mit den nie­der­län­di­schen Einrichtungen".

»Wir brau­chen auch ein paar popu­lä­re Themen. Es muss cool wer­den, ins Museum zu gehen…

Kurhaus-Direktor Kunde spricht von „Signalen vom Land“, dass eine solche[Museums-]Karte NRW-weit kom­men könnte.«

Ob die armen und ver­ängs­tig­ten Völker der Rhein- und Niederlande die­se Signale erhö­ren werden?

»Man [muss] auch der zuneh­men­den „Preissensibilität“ des Publikums Rechnung tragen…

Einig waren sich alle Teilnehmer dar­in, dass das kul­tu­rel­le Angebot in der Stadt sicht­ba­rer wer­den müs­se. Hintzen: „Es lie­gen weni­ge Flyer aus und es gibt kaum Plakatwände.“«.

Insgesamt gibt es kei­ner­lei Idee, die an die Grundursachen her­an­geht. Ich weiß nicht, wie es in Kleve gehand­habt wird. Ich fürch­te, der all­ge­mei­ne Trend einer Kulturlosigkeit, die einen poli­ti­schen und mili­tä­ri­schen Konflikt ver­wan­delt in die Dämonisierung einer Partei bei gleich­zei­ti­ger Glorifizierung der ande­ren, wird auch dort wir­ken. Und wenn die Organisatorin der klas­si­schen Konzerte der Stadt Kleve eine Ursache der Zurückhaltung des Publikums so benennt: "Jeder rech­net mit einer Infektion und Quarantäne", dann hat sich der Kulturbetrieb die Verantwortung selbst zuzu­schrei­ben. Flächendeckend hat er die Panik- und Ausgrenzungsmaßnahmen fast drei Jahre lang mit­ge­tra­gen. Nun ern­tet er jam­mernd die Früchte.

In einem wei­te­ren Artikel auf rp​-online​.de war am 6.9. unter dem Titel "Nach der Pandemie: Einbruch bei den Kultur-Besucherzahlen in Kleve" zu erfahren:

»Kleve. Die Menschen kom­men noch nicht wie­der zurück: Die Zahlen sind beim Theater in Kleve regel­recht ein­ge­bro­chen. Auch bei den Konzerten und beim Museum lie­gen sie deut­lich unter dem Soll…

Nicht ein­mal die Hälfte der Besucher, die vor Corona die Klever Theatervorführen ange­se­hen haben, ist wie­der zurück… Auch beim Kindertheater zei­gen die Quartalszahlen kei­ne gute Tendenz…

Das Museum hat­te sei­ne ers­te Eröffnung mit Präsenz erst Ende März des Jahres zum Salon der Künstler, erklärt Museumsdirektor Harald Kunde. Die wich­ti­ge Kooperation mit den Schulen habe auf Wunsch der Schulen mit Blick auf die Pandemie nicht statt­ge­fun­den. Hintergrund: 2019 waren allei­ne an dem Wochenende Schule-Kunst-Museum 2120 Besucher im Haus…

Dürftig war aber auch die Beteiligung bei der „Kundenbefragung“ im Kulturbereich: Lediglich 404 Antworten kamen zurück. Im Vergleich von über 2500 Mitgliedern allein in den Kulturvereinen der Stadt bei­spiels­wei­se Freunde der Klever Museen, Klevischer Verein für Kultur- und Stadtgeschichte, Cinque und Jazzfreunde…«

Derweil betei­ligt sich rp​-online​.de unge­bremst an wei­te­rer Panikmache. Am 28.10. ist dort zu lesen:

»Höchststand an Corona-Patienten in Kreis Klever Krankenhäusern

Beim Einkaufen, bei Veranstaltungen oder in Restaurants – nur noch rela­tiv sel­ten sieht man Menschen mit Masken. Doch das Coronavirus ver­brei­tet sich auch nach zwein­ein­halb Jahren Pandemie wei­ter – auch im Kreis Kleve…

Besonders auf­fäl­lig sei die hohe Zahl an Krankenhauspatienten, die mit Corona infi­ziert sei­en. Zuletzt lag die Zahl der Krankenhauspatienten bei knapp 100. „Das sind so vie­le wie noch nie“, beton­te die Leiterin des Gesundheitsamts. Das erklä­re sich vor allem auch dadurch, dass im Krankenhaus sehr viel getes­tet wer­de. „Das geschieht bei jeder Aufnahme“, sag­te Scherbaum…

Beruhigend sei, dass mitt­ler­wei­le 90 Prozent der Menschen eine Immunität gegen­über dem Virus auf­ge­baut hät­ten und die Krankheit in der Regel mil­de ver­lau­fe, so Scherbaum. Die aktu­el­le Omikron-Variante BA.5 sei inzwi­schen für 86 Prozent der Fälle ver­ant­wort­lich. Die Covid-19-Impfung seit hoch­wirk­sam, so die Amtsärztin, nur ihr sei es zu ver­dan­ken, dass vie­le schwe­re Erkrankungen ver­hin­dert wer­den konn­ten. Studien beleg­ten, dass Patienten, die wegen Covid-19 ins Krankenhaus ein­ge­lie­fert wer­den, in aller Regel unge­impft seien…«

rp​-online​.de (28.10.)



Aufschlußreich ist, daß sich die Amtsärztin hin­ter unge­nann­ten und längst wider­leg­ten Studien ver­steckt. Bekanntlich hat das RKI sei­ne Berichterstattung dar­über ein­ge­stellt, als der Anteil der "Geimpften" in den Krankenhäusern und Intensivstationen ihren Anteil an der Bevölkerung zu über­stei­gen begann. Scherbaum könn­te ein­fach auf die Daten in Kleve ver­wei­sen. Es wird Gründe geben, war­um sie dar­auf ver­zich­tet. Sie erwähnt die Zahlen des RKI. Sie sehen so aus:

Danach gilt nach fast drei Jahren jeder drit­te Mensch als "Fall", womit, wie wir wis­sen, (auch mehr­fach) posi­tiv Getestete gemeint sind. Der Anteil der "an und mit" Verstorbenen beträgt 0,0013 Prozent. Welch eine Pandemie!