Mehr Angststörung-Diagnosen bei Mädchen 2021 in Sachsen

Immer die­se Gender-Lügen bei dpa! Daß die Jungs immer dicker wer­den, kommt im Kleingedruckten. Am 29.9. wird dort verbreitet:

"Dresden (dpa/sn) – Im zwei­ten Corona-Jahr wur­de nach Angaben der Krankenkasse DAK-Gesundheit in Sachsen bei den zehn- bis 14-jäh­ri­gen Mädchen um knapp ein Viertel häu­fi­ger eine Angststörung dia­gnos­ti­ziert als vor der Pandemie. «Insgesamt waren eher Jugendliche von Neuerkrankungen der Psyche oder von Verhaltensstörungen betrof­fen als jün­ge­re Kinder», wie aus dem am Donnerstag in Dresden ver­öf­fent­lich­ten aktu­el­len Kinder- und Jugendreport her­vor­geht. Die Zahl erst­ma­lig ärzt­lich behan­del­ter Adipositas-Fälle sei bei den Jungen im Jugendalter um mehr als die Hälfte und bei den Mädchen im Grundschulalter um knapp ein Drittel gestie­gen.

Ausgewertet wur­den ambu­lan­te und sta­tio­nä­re Behandlungsdaten von rund 19 000 Kindern und Jugendlichen in den Jahren 2018 bis 2021. Danach gin­gen Arztbesuche, Krankenhausaufenthalte und Arzneimittel-Verschreibungen 2021 ins­ge­samt wei­ter zurück. DAK-Landeschefin Christine Enenkel warn­te vor Langzeitfolgen und sag­te, dass die Kinder- und Jugendgesundheit nur in Zusammenarbeit mit allen Verantwortlichen ver­bes­sert wer­den kann.

Auffällig ist laut DAK, dass bei jün­ge­ren Kindern stei­gen­de Neuerkrankungsraten die Ausnahme blie­ben, es bei Jugendlichen bei vier der zehn häu­figs­ten psy­chi­schen Erkrankungen oder Verhaltensstörungen aber teils deut­li­che Zuwachsraten gab. Bei den zehn- bis 14-jäh­ri­gen Mädchen nah­men Angststörungen um fast ein Viertel im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit zu, bei den gleich­alt­ri­gen Jungen ging die Neuerkrankungsrate um ein Drittel zurück.

Bei Mädchen gab es mehr als dop­pelt so vie­le Behandlungsfälle wie bei Jungen. Bei den Älteren nah­men Angststörungen bei bei­den Geschlechtern leicht zu. Dabei wur­den Mädchen fast drei­mal so häu­fig erst­mals ärzt­lich behan­delt wie Jungen. Es gab aller­dings sel­te­ner Diagnosen von Depression. Das könn­te laut Enenkel damit zusam­men­hän­gen, dass weni­ger Kinder und Jugendliche in Arztpraxen und Krankenhäuser kamen.

Bei Grundschülern nah­men Adipositas-Fälle im Vergleich zum Vor-Pandemiezeitraum um knapp ein Drittel zu, bei Jungen gin­gen sie um 37 Prozent zurück. Bei Jugendlichen indes war es umge­kehrt: plus 54 Prozent bei Jungen und minus 14 Prozent bei Mädchen. Im Vergleich zu 2019 gab es acht Prozent weni­ger Arztbesuche und 19 Prozent weni­ger Krankenhausaufenthalte. Besonders groß waren die Rückgänge bei Infektionskrankheiten (minus 39 Prozent) und Atemwegserkrankungen (minus 24 Prozent)."