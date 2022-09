Nobelpreis für Prof. Karl Lauterbach

»Kuriose Forschung: Ig-Nobelpreise wer­den in den USA verliehen

Boston (dpa) – Mit den soge­nann­ten «Ig-Nobelpreisen» wird in der Nacht zum Freitag (ab 00.00 Uhr deut­scher Zeit) beson­ders kurio­se Forschung geehrt. Die Ig-Nobelpreise («igno­ble» heißt auf Deutsch in etwa «uneh­ren­haft») zeich­nen bereits zum 32. Mal wis­sen­schaft­li­che Projekte aus, die erst zum Lachen und dann zum Denken anre­gen sol­len. Im drit­ten Jahr in Folge fin­det die Veranstaltung online statt, und nicht wie zuvor in einem Auditorium der US-Elite-Universität Harvard. Im ver­gan­ge­nen Jahr wur­den unter ande­rem Arbeiten zu Bakterien in weg­ge­wor­fe­nen Kaugummis und zu Bärten als Schutz vor Faustschlägen

aus­ge­zeich­net.«

kran​ken​kas​sen​.de (15.9.)



Für die "Faktenchecker": Ich beken­ne vor­ab, die Überschrift ist falsch. Vermutlich hat mich Harvard in die Irre geführt.