RKI: Mehr als 3 Millionen "Impfdurchbrüche", darunter fast 1.000 bei unter Fünfjährigen

In sei­nem Monatsbericht "Monitoring des COVID-19-Impfgeschehens in Deutschland" vom 5.1.23 gibt das RKI die­se Zahlen an:

Es han­delt sich um die seit Anfang 2021 gemel­de­ten sym­pto­ma­ti­schen Fälle, von denen der "Impfstatus" bekannt ist. Menschen, die kei­ne ärzt­li­che Praxis auf­such­ten oder die an ande­ren Auswirkungen der "Impfung" lei­den als Covid-19, sind hier nicht erfaßt.

Das RKI möch­te sug­ge­rie­ren, nach dem vier­ten Stich sei man doch sicher.

Das galt nach offi­zi­el­ler Darstellung auch für die ers­ten drei Spritzen, wir erin­nern uns an behaup­te­te 97 Prozent Wirksamkeit. Tatsächlich wir­ken die Daten so, als ob mit min­des­tens zwei "Auffrischimpfungen" die Zahlen der Durchbrüche zurück­gin­gen, nach­dem sie bei den Erwachsenen mit jeder Spritze gestie­gen waren. Nun ist aber die Zahl der Viert- und Mehrgespritzten noch rela­tiv klein, die Angaben müs­sen wie alle ande­ren in ein Verhältnis zu den ver­ab­reich­ten "Impfungen" gesetzt werden.

Dazu stellt das RKI Daten von Anfang November (!) bereit. Aus ihnen wer­de "ersicht­lich, dass der klei­ne Anteil der unge­impf­ten Bevölkerung einen ver­hält­nis­mä­ßig gro­ßen Teil der COVID-19-Fälle mit schwe­rem Verlauf stellt". Die Datengrundlage ist RKI-üblich lau­sig: "Für den dar­ge­stell­ten Zeitraum (MW 44–47/2022) war aus den über­mit­tel­ten Angaben für 49 % der auf­grund von COVID-19 hos­pi­ta­li­sier­ten Fälle der Impfstatus bekannt." Bei den Erwachsenen stellt sich danach die Lage so dar:

Was auf den ers­ten Blick aus­sieht wie eine Bestätigung der Erzählung von den beson­ders gefähr­de­ten "Ungeimpften", wird bei nähe­rer Betrachtung immer frag­wür­di­ger. In abso­lu­ten Zahlen wur­den in den vier ers­ten Wochen des November des ver­gan­ge­nen Jahres 45 nicht "Geimpfte" der Altersgruppe in Krankenhäuser ein­ge­lie­fert, drei gelang­ten auf die Intensivstation, vier star­ben. Sehen wir ab davon, daß jeder posi­tiv getes­te­te Verkehrsunfall in das Zahlenwerk ein­geht, denn das trifft für jeden "Impfstatus" zu.

Von den min­des­tens vier­fach "Geimpften" ver­starb damit ein Anteil von 0,00004 Prozent. Bei den "Ungeimpften" betrug er 0,00006 Prozent. Irgendwie bleibt das unter den Erwartungen an eine ordent­li­che Pandemie.

Bei den Älteren ver­schiebt sich das Verhältnis etwas zu Gunsten der "Geimpften", wenn auch hier die Zahl von 175 ver­stor­be­nen Gespritzten gegen­über 44 ohne Injektion nicht beson­ders für die "Impfung" spricht:

Vernichtend ist ins­be­son­de­re die so genann­te Impfeffektivität, die bezo­gen auf Intensivbehandlung und Tod bei über 60-Jährigen nach "Grundimmunisierung" bei Null ange­langt ist:

Abgesehen von den nicht wirk­lich erklär­ten hek­ti­schen Sprüngen bei den unter 60-Jährigen läßt sich für älte­re Menschen ein kon­ti­nu­ier­li­ches Absinken der "Impfeffektivität" erken­nen. Das hin­dert das RKI nicht an sei­nem fett­ge­druck­ten Mantra:

»Es ist davon aus­zu­ge­hen, dass die oben dar­ge­stell­ten berech­ne­ten Wirksamkeiten den Nutzen der Impfung in einer Bevölkerung bezif­fern, die zuneh­mend eine (zusätz­li­che) Immunität durch Infektion(en) erwor­ben hat. Zusammengefasst kann auch aktu­ell bei Dominanz der Omikronvariante für Personen mit Auffrischimpfung wei­ter­hin von einem sehr guten Impfschutz gegen­über einer schwe­ren COVID-19-Erkrankung aus­ge­gan­gen wer­den. Insbesondere in der Altersgruppe ab 60 Jahre zeigt sich jedoch ein deut­li­ches Absinken der Effektivität der Grundimmunisierung, auch gegen schwe­re COVID-19-Verläufe. Da die­se Altersgruppe ein erhöh­tes Risiko für einen schwe­ren Verlauf hat und gleich­zei­tig die Auffrischimpfung mit einer hohen Wirksamkeit schwe­re COVID-19-Verläufe ver­hin­dern kann, soll­ten bis­her nicht erfolg­te Auffrischimpfungen in die­ser Altersgruppe unbe­dingt nach­ge­holt wer­den. Weiterhin zeigt sich für unge­impf­te Personen aller Altersgruppen ein deut­lich höhe­res Risiko für eine schwe­re Verlaufsform der COVID-19-Erkrankung als für Personen mit Auffrischimpfung.«