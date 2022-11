Sars 3, Sars 4 in the middle of the road. Da sind wir alert.

»Virus X – Wie wir uns auf die nächs­te Pandemie vor­be­rei­ten soll­ten.« So lau­te­te das Motto auf dem "87. ZEIT FORUM WISSENSCHAFT | 23. NOVEMBER 2022". Der Minister sin­niert über mili­tä­ri­sche Interessen an Viren. Andere TeilnehmerInnen sind auch gut. Best of in zwei Teilen:

»… Früher oder spä­ter wird uns „Virus X“ also vor gro­ße Herausforderungen stellen.

Zur Vorbereitung kön­nen wir Lehren aus Covid-19 zie­hen. Im Rahmen des G20-Gipfels haben Wissenschaftsakademien das 2021 bereits getan und die gemein­sa­me Stellungnahme „Pandemic pre­pa­red­ness and the role of sci­ence“ for­mu­liert. Auch der Deutsche Ethikrat äußer­te sich im April 2022 zum Thema „Lessons Learned“ und beschreibt Handlungsempfehlungen aus den Erfahrungen der letz­ten Jahre.

Was sind Erkentnisse für Politik und Wissenschaft aus der Corona-Pandemie? Was bedeu­tet „Pandemic pre­pa­red­ness“ für die Gesellschaft und unser Gesundheitssystem? Wie stel­len wir sicher, dass alle nie­der­schwel­lig Zugang zu medi­zi­ni­scher Grundversorgung haben? Wie ver­hin­dern wir, dass die nächs­te Pandemie erneut sozio­öko­no­misch benach­tei­lig­te Bevölkerungsgruppen beson­ders hart trifft? Wie kön­nen wir in Zukunft die Kommunikation ver­bes­sern? Die Antworten auf die­se Fragen ent­schei­den dar­über, wie gut wir auf „Virus X“ vor­be­rei­tet sind.

Über die­se und wei­te­re Fragen dis­ku­tie­ren Ralf Krauter, Redakteur „Forschung aktu­ell“, Deutschlandfunk und Andreas Sentker, Geschäftsführender Redakteur und Leiter Ressort Wissen, DIE ZEIT beim 87. ZEIT Forum Wissenschaft u.a. mit:

Prof. Dr. Cornelia Betsch , Heisenberg-Professorin für Gesundheitskommunikation, Universität Erfurt, Leitung der Arbeitsgruppe Gesundheitskommunikation am Bernhard-Nocht-Institut und Mitglied des ExpertInnenrats des Bundeskanzleramts Prof Dr. Alena Buyx , Direktorin am Institut für Geschichte und Ethik der Medizin an der TU München, Vorsitzende des Deutschen Ethikrats und Mitglied des ExpertInnenrats des Bundeskanzleramts Prof. Dr. Karl Lauterbac h , Bundesgesundheitsminister, Bundesministerium für Gesundheit (BMG)

Prof. Dr. Fabian Leendertz , Veterinärmediziner, Gründungsdirektor Helmholtz Institut for One Health und Professor an der Universität Greifswald



Für den Besuch der Veranstaltung gilt die 2G Regelung (Wirksamer Genesenen-Nachweis oder voll­stän­di­ger Impfschutz). Das Tragen einer FFP2 Maske ist bei dem Besuch der Veranstaltung zu jeder­zeit verpflichtend.«