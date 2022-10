Schöne Bilder von der BBQ-Variante (B.1.1.529.5.3.1.1.1.1.1.1.)

»BQ 1.1.Das ist die Mutation, die „noch vor Ende November eine Welle aus­löst“«, titelt focus​.de am 5.10. und zeigt die­ses hüb­sche Video:

Lohnt sich eine Auseinandersetzung damit? Nö. Das ist aber nett:

"Impfstoffe", die schon eine Ansteckung mit allen ande­ren Varianten nicht ver­hin­dern, blei­ben wei­ter machtlos:

»Wirkung der Impfstoffe



Finale Aussagen über die Wirksamkeit der Impfungen in Bezug auf BQ.1.1 las­sen sich bis­lang kei­ne tref­fen. Da es sich bei BQ.1.1 aber um einen BA.5‑Nachkommen han­delt, schät­zen Experten das dar­an ange­pass­te Vakzin als am sinn­volls­ten ein. „Der BA.5‑Booster schützt also am bes­ten“, schreibt Biochemiker Römer. Der an BA.1 ange­pass­te Impfstoff sei immer­hin bes­ser als der gegen den Wildtyp, der wie­der­um bes­ser als über­haupt kei­ner. Sprich: Die Impfung ist in jedem Fall sinn­voll, die neue­ren Vakzine bie­ten aber Römer zufol­ge den bes­ten Schutz. „Sieht aus, als wäre jetzt ein ziem­lich guter Zeitpunkt, um sich einen Booster zu holen.“«