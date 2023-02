Sing, sing, Singapur. Die »Albtraumvariante« ist unterwegs

Immer die­ses Nach­kar­ten… Das Video war erfolg­rei­cher als alle von Spahn und Lau­ter­bach in Auf­trag gege­be­nen. Die "Imp­fung" aller­dings nicht.

Sin­ga­po­re goes dis­co in latest vac­ci­na­ti­on mes­sa­ge: 'V is for vic­to­ry over Covid!'( you​tube​.com, 3.5.21)

»Der Stadt­staat wur­de kürz­lich zum bes­ten Ort für die Pan­de­mie gekrönt und mel­de­te in der ver­gan­ge­nen Woche durch­schnitt­lich sie­ben Fäl­le pro Tag. Doch das neu­es­te Gesund­heits­vi­deo – ein mit­rei­ßen­der Pop­song mit dem Komi­ker Gur­mit Singh in der Rol­le des belieb­ten Phua Chu Kang, eines exzen­tri­schen Bau­un­ter­neh­mers – warnt die Öffent­lich­keit davor, selbst­zu­frie­den zu sein.« (The Guar­di­an. Text zum Video)



»Neue Corona-Variante: So verbreitet ist die „Kraken“-Mutante

… Wis­sen­schaft­ler beob­ach­ten XBB.1.5 schon seit einer gan­zen Wei­le. Die Sub­li­nie kur­sier­te bereits in Asi­en, wo sie laut „Spie­gel“ in Sin­ga­pur eine Infek­ti­ons­wel­le ver­ur­sach­te, die ihr den Namen „Alb­traum­va­ri­an­te“ ein­brach­te. In den USA wird sie als „Kra­ke“ bezeich­net. Auch Bun­des­ge­sund­heits­mi­nis­ter Karl Lau­ter­bach (SPD) beob­ach­tet die Ent­wick­lung mit Sor­ge und hofft, dass wir in Deutsch­land durch den Win­ter kom­men, bevor sich die Vari­an­te bei uns aus­brei­ten kann.«

all​ge​mei​ne​-zei​tung​.de (8.2.23)