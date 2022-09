Stiko-Mitglied: „Da stellen sich mir die Nackenhaare auf; das ist nicht das, was ich mir wünsche“

Die von Lauterbach durch­ge­drück­te Stellungnahme der Stiko zu "angepaß­ten Impfstoffen" wird von vie­len Medien eher ver­hal­ten zur Kenntnis genom­men. So for­mu­liert die "FAZ" recht vor­sich­tig unter dem Titel "STIKO will ange­pass­te Impfstoffe emp­feh­len":

»Die Wissenschaftler kri­ti­sie­ren, dass für einen der drei neu­en Impfstoffe nur Daten zur Anwendung an Mäusen vor­lie­gen. Trotzdem plant die Kommission, den Bürgern bei einem Booster zu den ange­pass­ten Vakzinen zu raten.

Trotz Kritik an der Datengrundlage will die Ständige Impfkommission (STIKO) Bürgern bei Corona-Auffrischimpfungen dazu raten, in Zukunft bevor­zugt einen der drei neu­ar­ti­gen Impfstoffe zu ver­wen­den, die an unter­schied­li­che Omikron-Varianten des Virus ange­passt sind…

Christian Bogdan, Direktor des Instituts für Mikrobiologie an der Universität Erlangen und Mitglied der Kommission… [kri­ti­siert], dass zu dem an die Varianten BA.4 und BA.5 ange­pass­ten Impfstoff bis­lang kei­ne Daten zur Anwendung beim Menschen vor­lä­gen. Stattdessen sei der Impfstoff aus­weis­lich der Studien ledig­lich an Mäusen aus­pro­biert wor­den und sei­en die Ergebnisse mit den bis­he­ri­gen Erfahrungen ähn­li­cher Impfstoffe am Menschen ver­gli­chen wor­den. Dies sei „ein Schwachpunkt“ der vor­lie­gen­den Daten, über den die Impfkommission „nicht beson­ders glück­lich“ sei. Noch kri­ti­scher äußert sich Jörg Meerpohl, Mitglied der STIKO und Direktor des Instituts für Evidenz in der Medizin an der Universität Freiburg.

„Wir kön­nen uns lei­der nicht aus­su­chen, wel­che Evidenz wir zur Verfügung haben“, sag­te er zu der aus Sicht der Impfkommission dürf­ti­gen Datenlage beim BA.4/BA.5‑Impfstoff. Wenn es sich bei dem Vakzin um einen gänz­lich neu­en Impfstoff han­deln wür­de, hät­te die Kommission kei­ne Impfempfehlung abge­ge­ben. „Da stel­len sich mir die Nackenhaare auf; das ist nicht das, was ich mir wün­sche“, sag­te Meerpohl. Allerdings sei­en die ähn­li­chen Impfstoffe, die auf dem Wildtyp des Erregers auf­bau­en, bereits in gro­ßer Zahl ver­ab­reicht wor­den und damit erprobt. So kön­ne man die ange­pass­te Variante trotz der Mängel „gut ein­schät­zen“. Diese Vorgehensweise dür­fe aber nicht zum Standardverfahren werden.

Die STIKO for­dert die Impfstoffhersteller in einer Mitteilung zu ihrem Entwurf „aus­drück­lich“ dazu auf, „Postmarketing-Studien zur Sicherheit und Wirksamkeit der Varianten-adap­tier­ten Impfstoffe zu lie­fern und zu ver­öf­fent­li­chen“…«

faz​.net (20.9.)



Der Begriff "Postmarketing" gefällt mir.

Auch ande­re Stimmen klin­gen nicht nur begeistert:

Die Stellungnahme der Stiko gibt es hier: