Unterschlägt das PEI hunderttausende "Nebenwirkungen der Impfung"?

too few sub­jects: zu weni­ge Teilnehmer an kli­ni­schen Prüfungen, um weni­ger häu­fig vor­kom­men­de Nebenwirkungen zuver­läs­sig zu erkennen;

too simp­le in terms of comor­bi­di­ties or con­co­mitant­ly admi­nis­te­red drugs: Prüfungsteilnehmer mit gerin­ger Komorbidität wer­den zumeist bevor­zugt in kli­ni­sche Prüfungen ein­ge­schlos­sen, um homo­ge­ne Studienergebnisse zu erzielen;

too medi­an-aged sub­ject pool: Zumeist wer­den weni­ge sehr jun­ge und sehr alte Teilnehmer in kli­ni­sche Prüfungen einbezogen;

too nar­row a defi­ni­ti­on of the cli­ni­cal con­di­ti­on: sehr strik­te Ein- und Ausschlusskriterien, um Heterogenität zu verringern;