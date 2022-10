US-Gesundheitsbehörde: "Studie bestätigt Zusammenhang zwischen COVID-19-Impfung und vorübergehender Verlängerung des Menstruationszyklus"

Auf der Seite des "National Institutes of Health" ist am 27.9. zu lesen:

»Eine gro­ße inter­na­tio­na­le Studie hat die Ergebnisse einer frü­he­ren US-Studie bestä­tigt, in der die COVID-19-Impfung mit einer durch­schnitt­li­chen Verlängerung des Menstruationszyklus um weni­ger als einen Tag in Verbindung gebracht wur­de. Dieser Anstieg war nicht mit einer Veränderung der Anzahl der Menstruationstage (Tage der Blutung) ver­bun­den. Die von den National Institutes of Health finan­zier­te neue Studie umfass­te Daten von fast 20.000 Personen aus Kanada, dem Vereinigten Königreich, den Vereinigten Staaten, Europa und ande­ren Teilen der Welt, die einen von neun ver­schie­de­nen Impfstoffen erhal­ten hat­ten. Bei den meis­ten Studienteilnehmern ver­schwand der Anstieg in dem auf die Impfung fol­gen­den Zyklus.

Die Studie wur­de von Alison Edelman, M.D., M.P.H., von der Oregon Health & Science University in Portland gelei­tet. Die Studie wur­de im BMJ Medicine veröffentlicht.

"Diese Ergebnisse lie­fern zusätz­li­che Informationen für die Beratung von Frauen dar­über, was sie nach der Impfung zu erwar­ten haben", sag­te Dr. Diana Bianchi, Direktorin des Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development (NICHD) der NIH. "Die Veränderungen nach der Impfung schei­nen gering zu sein, inner­halb der nor­ma­len Schwankungsbreite zu lie­gen und vor­über­ge­hend zu sein."

Das NICHD und das NIH Office of Research on Women's Health finan­zier­ten die Studie, die Teil von 1,67 Millionen Dollar war, die an fünf Institutionen ver­ge­ben wur­den, um mög­li­che Zusammenhänge zwi­schen der COVID-19-Impfung und Menstruationsveränderungen zu untersuchen.

Eine Veränderung der Zykluslänge von weni­ger als acht Tagen wird als nor­ma­le Schwankungsbreite ange­se­hen. Obwohl klei­ne Menstruationsveränderungen für Mediziner und Forscher nicht von Bedeutung sein mögen, so die Studienautoren, kön­nen wahr­ge­nom­me­ne Veränderungen einer Körperfunktion, die mit der Fruchtbarkeit zusam­men­hängt, für die Betroffenen beun­ru­hi­gend sein und zur Impfstoffzurückhaltung beitragen…

Insgesamt nah­men 19.622 Personen teil. Davon waren 14.936 geimpft und 4.686 nicht geimpft. Die Forscher ana­ly­sier­ten die Daten von min­des­tens drei auf­ein­an­der­fol­gen­den Zyklen vor der Impfung und min­des­tens einem Zyklus danach. Bei den nicht geimpf­ten Teilnehmern wur­den die Daten von min­des­tens vier auf­ein­an­der­fol­gen­den Zyklen über einen ähn­li­chen Zeitraum analysiert.

Im Durchschnitt nah­men die geimpf­ten Personen in jedem Zyklus, in dem sie geimpft wur­den, um weni­ger als einen Tag zu: 0,71 Tage mehr nach der ers­ten Dosis und 0,56 Tage mehr nach der zwei­ten Dosis. Bei Teilnehmern, die bei­de Dosen in einem ein­zi­gen Zyklus erhiel­ten, ver­län­ger­te sich der Zyklus um 3,91 Tage. Nach der Impfung hat­te sich die Zykluslänge bei Personen, die eine Dosis pro Zyklus erhiel­ten, nur um 0,02 Tage und bei Personen, die zwei Dosen in einem Zyklus erhiel­ten, um 0,85 Tage ver­län­gert, ver­gli­chen mit Teilnehmern, die nicht geimpft wur­den. Die Veränderungen in der Zykluslänge unter­schie­den sich nicht nach der Art des erhal­te­nen Impfstoffs…

Die Autoren for­der­ten künf­ti­ge Studien zu ande­ren Aspekten der impf­be­ding­ten Veränderungen des Menstruationszyklus, wie uner­war­te­te vagi­na­le Blutungen, Menstruationsfluss und Schmerzen. Außerdem for­der­ten sie Studien, um die phy­si­schen Gründe für sol­che Veränderungen zu ermitteln.«

Die Studie gibt es hier:

Edelman A., et al. Association bet­ween mens­tru­al cycle length and COVID-19 Vaccination: a Global Cohort. BMJMedicine. 2022. http://dx.doi.org/10.1136/bmjmed-2022–000297?