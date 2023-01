Warum der Wirt der Gärtner Hütt’ in Karlsruhe noch immer Impf- und Testnachweise verlangt

Aber aus Angst vor sei­nen Gästen lie­ber Maske trägt, das ist unter o.g. Überschrift hier nachzulesen:

»… Es gilt 2G plus. Ungeimpfte kom­men nicht rein, Geimpfte und Genesene mit aktu­el­lem Test. Nur wer geboos­tert ist, braucht kei­nen wei­te­ren Nachweis. „Das kos­tet mich schon ein paar Gäste“, sagt Wirt Andreas Scherer. Abends öff­net er nicht mehr so häu­fig wie vor der Pandemie.

Es ist ein Preis, den er zu zah­len bereit ist…«

Ein Gegenbeispiel:

» Ein Wirt aus Brandenburg trotzte den Corona-Regeln. Wie geht es ihm jetzt?

Mitten in der Corona-Zeit, als Gaststätten in Deutschland Gäste nur nach Vorzeigen des Impfpasses ein­las­sen durf­ten, häng­te Christian Günther gro­ße Schilder in sei­ne Fenster sei­nes Cafés Kleinschmidt in Eberswalde. Auf den Schildern stand: „Im Gegensatz zu den Regierungssimulanten auf Bundes‑, Landes- und Kreisebene hal­ten wir uns an das Grundgesetz und dis­kri­mi­nie­ren nie­man­den! Uns ist jeder will­kom­men, egal wel­cher Hautfarbe, Religion, sexu­el­ler Orientierung oder Impfstatus! Willkommen im Kleinschmidt!“ Auch den Inhalt einer Tafel neben dem Schild hat­te Günther an die Lage ange­passt: „Bei uns gel­ten nur die­se 3G-Regeln: Gebraut, Gezapft, Getrunken! Bei uns wird nie­mand ausgegrenzt!“

Das Kleinschmidt ist das Café mit der längs­ten Tradition in der Kleinstadt in Brandenburg, seit rund 150 Jahren gibt es das Haus…

Der Wirt sagt, er sei ein wenig stolz, dass sein Team und er die­sem Irrsinn von November 2020 bis April 2021 trotz­ten und das Café, sobald sie öff­nen konn­ten, für alle Besucher öff­ne­ten. Auch als die 2G-Regelung galt, die nur Menschen mit Impf- oder Genesenennachweis den Zutritt zu Cafés und Restaurants erlaubt. Zumal er das nicht heim­lich getan habe, son­dern offen und mit Kenntnis der Staatskanzlei, des Landrates und sämt­li­cher Abgeordneter des Bundes und des Landes der Parteien in Regierungsverantwortung, sagt er…

Die Brandenburger Polizei sei nicht tätig gewor­den. Womöglich sei ein Auge zuge­drückt wor­den, ver­mu­tet er…«

