Wer weiß denn sowas? 2.922.234 "Impfdurchbrüche" laut RKI

Aus dem Monatsbericht des RKI vom 03.11.2022 "Monitoring des COVID-19-Impfgeschehens in Deutschland":

Das sind die dem RKI bekann­ten tat­säch­lich Erkrankten (sym­pto­ma­tisch). Hier wird nicht schon wie­der dis­ku­tiert, daß sie mit frag­wür­di­gen und nicht genorm­ten PCR-Tests ermit­telt werden.

Aus lücken­haf­ten Daten über vier Wochen wird geschlossen:

»Der Impfstatus der sym­pto­ma­ti­schen, auf­grund von COVID-19 hos­pi­ta­li­sier­ten bzw. auf einer Intensivstation betreu­ten Fälle sowie der ver­stor­be­nen COVID-19-Fälle in den ein­zel­nen Altersgruppen in den MW 36–39/2022 ist in Abbildung 8 dar­ge­stellt. Diese Verteilung muss vor dem Hintergrund der Impfquoten in den ent­spre­chen­den Altersgruppen in der Bevölkerung betrach­tet wer­den, die in der Abbildung eben­falls auf­ge­führt wer­den. Für den dar­ge­stell­ten Zeitraum (MW 36–39/2022) war aus den über­mit­tel­ten Angaben für 65 % der auf­grund von COVID-19 hos­pi­ta­li­sier­ten Fälle der Impfstatus bekannt. Auffallend ist zum einen, dass in den Altersgruppen 5–11 und 12–17 Jahre nur weni­ge schwe­re Verläufe über­mit­telt wur­den und dass der Großteil der hos­pi­ta­li­sier­ten Fälle bei unge­impf­ten Kindern und Jugendlichen auf­tra­ten. Auch bei den Erwachsenen wird ersicht­lich, dass der klei­ne Anteil der unge­impf­ten Bevölkerung einen ver­hält­nis­mä­ßig gro­ßen Teil der COVID-19-Fälle mit schwe­rem Verlauf stellt. Die Daten sind hier abruf­bar.«

