Aktuelles aus den Tollhäusern (14.3.23)

Die "DPA-News aus Gesund­heits­we­sen" steu­ern immer wie­der etwas bei:

»Weni­ger Coro­na-Schub: Arz­nei­her­stel­ler Derm­a­ph­arm ver­fehlt Ziele

Grün­wald (dpa) – Der Arz­nei­mit­tel­her­stel­ler Derm­a­ph­arm hat 2022 sei­ne eige­nen Zie­le leicht ver­fehlt. Der Umsatz klet­ter­te zwar vor­läu­fi­gen Berech­nun­gen zufol­ge um rund neun Pro­zent im Vor­jah­res­ver­gleich auf knapp 1,03 Mil­li­ar­den Euro und das um Son­der­ef­fek­te berei­nig­te Betriebs­er­geb­nis stieg um 2,5 Pro­zent auf 360 Mil­lio­nen Euro, wie das Unter­neh­men am Diens­tag mitteilte…

Das Unter­neh­men hat­te in der Pan­de­mie durch die Auf­trags­pro­duk­ti­on von Coro­na-Impf­stof­fen für den Her­stel­ler Biontech aus Mainz eine Son­der­kon­junk­tur erlebt…«

kran​ken​kas​sen​.de



Jetzt machen die Covidio­ten auch noch die Wirt­schaft kaputt.

»Chi­na öff­net Gren­zen wie­der für alle Reisenden

Peking (dpa) – Nach dem Ende der stren­gen Coro­na-Maß­nah­men hat Chi­na sei­ne Gren­zen wie­der voll­stän­dig für Besu­cher geöff­net. Wie das Außen­mi­nis­te­ri­um in Peking am Diens­tag mit­teil­te, sol­len ab Mitt­woch wie­der alle Arten von Visa für Aus­län­der aus­ge­stellt werden…«

kran​ken​kas​sen​.de



Im Mut­ter­land des Wer­te­wes­tens gilt wei­ter­hin: Nicht "voll­stän­dig Geimpf­te" müs­sen drau­ßen blei­ben. Wer über Chi­na ein­reist, kann das nur mit Test (aus​waer​ti​ges​-amt​.de, 14.3.23).

"Bil­li­ar­den Rechen­ope­ra­tio­nen pro Sekun­de – neu­er Rech­ner an Uni Mainz

Mainz (dpa) – For­schern in ganz Deutsch­land steht künf­tig ein neu­er Hoch­leis­tungs­rech­ner an der Main­zer Johan­nes Guten­berg-Uni­ver­si­tät (JGU) für kom­ple­xe Rechen­ope­ra­tio­nen und die Ana­ly­se gro­ßer Daten­men­gen zur Ver­fü­gung. Der rhein­land-pfäl­zi­sche Wis­sen­schafts­mi­nis­ter Cle­mens Hoch (SPD) weih­te den Rech­ner namens «Mogon NHR Süd-West» am Mon­tag offi­zi­ell ein. Der Rech­ner, für des­sen Hard­ware Bund und Land Rhein­land-Pfalz hälf­tig ins­ge­samt 7,5 Mil­lio­nen Euro zur Ver­fü­gung gestellt haben, ist Teil des bun­des­wei­ten Ver­bun­des «Natio­na­les Hoch­leis­tungs­rech­nen» (NHR)…"

kran​ken​kas​sen​.de



Biontech wird wohl 7,5 Bil­li­ar­den Euro erwar­ten, wenn die Fir­ma in der Stadt blei­ben soll. Es gab Zei­ten, da haben Unter­neh­men Uni­ver­si­tä­ten finan­ziert. Das hat sich umgekehrt.

»Auf­klä­rungs­pro­jekt «Lie­bes­le­ben» star­tet an Schulen

Mainz (dpa/lrs) – «Was mache ich, wenn mein Part­ner kein Kon­dom benut­zen will?» Fra­gen wie die­se rund um die sexu­el­le Gesund­heit sol­len Her­an­wach­sen­den im Alter zwi­schen 12 und 18 Jah­ren künf­tig an rhein­land-pfäl­zi­schen Schu­len bei dem Auf­klä­rungs­pro­jekt «Lie­bes­le­ben» beant­wor­tet werden…«

kran​ken​kas​sen​.de



Blö­de Fra­ge, sie­he Wie­lers Abschieds­bot­schaft an die Kids: Vor dem Pop­pen impfen!

»Ein­stel­lungs­stopp und frei­wil­li­ge Kün­di­gun­gen bei Sartorius

Göt­tin­gen (dpa/lni) – Der Göt­tin­ger Labor­zu­lie­fe­rer Sar­to­ri­us will sei­ne Beleg­schaft an sei­nem Stamm­sitz ver­klei­nern. Unter ande­rem soll es dazu ein Frei­wil­li­gen­pro­gramm geben, wie das Dax-Unter­neh­men am Diens­tag mit­teil­te. Auch ein Ein­stel­lungs­stopp wur­de verhängt…

Durch das Abklin­gen der Aus­wir­kun­gen der Coro­na­vi­rus-Pan­de­mie gehe auch die Nach­fra­ge leicht zurück. «Inso­weit nor­ma­li­siert sich unser Geschäft seit meh­re­ren Quar­ta­len, was wir so erwar­tet und regel­mä­ßig kom­mu­ni­ziert haben», sag­te ein Sprecher.

Zuvor hat­te unter ande­rem das «Göt­tin­ger Tage­blatt» vom geplan­ten Stel­len­ab­bau berich­tet. Dem­zu­fol­ge könn­ten 200 Stel­len betrof­fen sein…«

kran​ken​kas​sen​.de



Das wür­de nicht funk­tio­nie­ren, daß alle an der "Pan­de­mie" verdienen.

»Kran­ken­kas­se wei­tet elek­tro­ni­sche Visi­te in Pfle­ge­hei­men aus

Dres­den (dpa/sn) – Die bis­her in vier Pfle­ge­hei­men getes­te­te Betreu­ung per Tele­me­di­zin wird auf Ein­rich­tun­gen lan­des­weit aus­ge­wei­tet. Im ärzt­li­chen Auf­trag kön­ne beson­ders geschul­tes Pfle­ge­per­so­nal Wun­den ver­sor­gen, Blut abneh­men, imp­fen oder Kathe­ter wech­seln, wie die Kas­sen­ärzt­li­che Ver­ei­ni­gung Sach­sen (KVS) und die Tech­ni­ker Kran­ken­kas­se (TK) am Diens­tag in Dres­den mit­teil­ten. So kön­ne auch die Visi­te per Lap­top, PC oder Smart­phone elek­tro­nisch durch­ge­führt wer­den, ohne dass Pati­en­ten ihr gewohn­tes Umfeld ver­las­sen müssten…«

kran​ken​kas​sen​.de



Das wäre ja noch schö­ner, wenn das ärzt­li­che Per­so­nal sein gewohn­tes Umfeld ver­las­sen müß­te. So es das "in Regio­nen mit ohne­hin meist gerin­ger Arzt­dich­te" über­haupt gibt. Da trifft es sich gut, daß auch die Kran­ken­häu­ser dort geschlos­sen wer­den, wenn es nach Lau­ter­bach und Gas­sen geht.

»Besuch von Lucha: Indi­ge­ne wol­len Kran­ken­haus und sind gegen Kraft­werk«

War ein Lese­feh­ler. Es heißt Lula.

»Bun­des­wei­te Warn­streiks in Kliniken

Ber­lin (dpa) – Im Tarif­streit des öffent­li­chen Diens­tes haben nach Anga­ben eines Ver­di-Spre­chers rund 13 000 Beschäf­tig­te am Diens­tag in meh­re­ren Bun­des­län­dern die Arbeit niedergelegt…«

kran​ken​kas​sen​.de



Jetzt machen die Ver­dio­ten auch noch die Wirt­schaft kaputt. Kön­nen die nicht e‑streiken?

»Fach­kräf­te­man­gel auch in der säch­si­schen Palliativversorgung

Dres­den (dpa/sn) – Die Ver­sor­gung und Beglei­tung schwerst­kran­ker und ster­ben­der Men­schen wird in Sach­sen durch einen Man­gel an Fach­kräf­ten erschwert. Das ist ein Fazit aus dem Hos­piz- und Pal­lia­tiv­be­richt Sach­sen 2022, den Sozi­al­mi­nis­te­rin Petra Köp­ping (SPD) am Diens­tag vorstellte…«

kran​ken​kas​sen​.de



Sagt die, die drei Jah­re lang nicht nur mit "Impf"- und Test­pflicht Per­so­nal getriezt und ver­grault hat.

»Coro­na im Heim: Staats­an­walt­schaft lässt Vor­wür­fe fallen

Hil­des­heim (dpa) – Nach einem Coro­na-Aus­bruch in einem Hil­des­hei­mer Pfle­ge­heim ist das Ver­fah­ren wegen fahr­läs­si­ger Tötung gegen eine frü­he­re Mit­ar­bei­te­rin ein­ge­stellt wor­den. Auch der Vor­wurf der fahr­läs­si­gen Kör­per­ver­let­zung wur­de fal­len­ge­las­sen, wie das Land­ge­richt Hil­des­heim am Diens­tag­abend mit­teil­te. Der 46-Jäh­ri­gen wird damit nur noch Urkun­den­fäl­schung vor­ge­wor­fen. Sie soll mit der Vor­la­ge eines gefälsch­ten Impf­aus­wei­ses eine dop­pel­te Imp­fung gegen Covid-19 vor­ge­täuscht haben.

Ursprüng­lich hat­te die Staats­an­walt­schaft der Ange­klag­ten auch zur Last gelegt, eine Coro­na-Infek­ti­ons­ket­te in dem Heim aus­ge­löst zu haben…«

kran​ken​kas​sen​.de



Ein inter­es­san­tes Kon­strukt. Wie läßt sich eine Fäl­schung fäl­schen? Denn bar​mer​.de weiß: "Immer­hin sind im Impf­pass alle Imp­fun­gen ver­merkt, die uns gegen Erre­ger immun machen."