Die Krokodilstränen der Frau Berndt

Unter einem sol­chen Titel einen Arti­kel von Chris­ti­na Berndt zu lesen, macht mich mei­ner­seits fassungslos.

Hin­ter der Bezahl­schran­ke berich­tet sie von Herz­rhyth­mus­stö­run­gen einer Frau Anfang vier­zig nach ihrer drit­ten "Imp­fung":

»… Im Münch­ner Kli­ni­kum rechts der Isar fan­den die Ärz­te nichts, Wirtz’ Blut­wer­te waren nor­mal. Ihre Haus­ärz­tin sag­te, ihre Beschwer­den sei­en sicher psy­cho­so­ma­tisch. Ob sie Angst vor der Imp­fung gehabt hät­te? Erst eine Kar­dio­lo­gin erkann­te mit­hil­fe eines Kar­dio-MRT, einer Herz­un­ter­su­chung im Magnet­re­so­nanz­to­mo­gra­fen, dass Wirtz tat­säch­lich eine Myo­kar­di­tis erlit­ten hat­te. Der wahr­schein­lichs­te Grund dafür: die Imp­fung, so steht es im Arztbrief…«

Sogleich hat sie ihren Phar­ma-Lob­by­is­ten zur Hand:

»„Aller­dings kann die Herz­mus­kel­ent­zün­dung auch nach der Infek­ti­on mit dem Coro­na­vi­rus auf­tre­ten – und nach einer Imp­fung ver­läuft sie deut­lich mil­der“, sagt Cars­ten Watzl, Gene­ral­se­kre­tär der Deut­schen Gesell­schaft für Immu­no­lo­gie. Das hat zuletzt noch ein­mal eine gro­ße Stu­die mit rund 7300 Pati­en­tin­nen und Pati­en­ten aus Skan­di­na­vi­en gezeigt, die im Bri­tish Medi­cal Jour­nal ver­öf­fent­licht wur­de. Herz­ver­sa­gen oder Tod kamen bei Men­schen unter 40 Jah­re, die kei­ne wei­te­ren Krank­hei­ten hat­ten, nach einer impf­be­ding­ten Myo­kar­di­tis sechs­mal sel­te­ner vor als nach einer virusbedingten.«

Schon ein flüch­ti­ger Blick in das Werk ohne Peer Review zeigt Mani­pu­la­ti­ons­tech­ni­ken. Als "virus­be­dingt" Erkrank­te gal­ten sol­che mit einem posi­ti­ven Test – das sol­len 1,5% aller an Myo­kar­di­tis lei­den­den Men­schen in den unter­such­ten vier Län­dern sein. Das reich­te aller­dings nicht:

»Wenn eine Per­son einen mRNA-Impf­stoff erhal­ten hat­te und inner­halb von 28 Tagen ein posi­ti­ves PCR-Test­ergeb­nis für eine SARS­CoV-2-Infek­ti­on vor­lag, defi­nier­te die letz­te Expo­si­ti­on den Typ der Myokarditis.«

Damit waren sämt­li­che Impf­ver­sa­ger in die "Nicht­ge­impf­ten­grup­pe" ein­sor­tiert. Und weiter:

»Die begrenz­te sta­tis­ti­sche Aus­sa­ge­kraft erlaub­te kei­ne Berech­nung von Risi­ko­schät­zun­gen für Myo­kar­di­tis im Zusam­men­hang mit der Covid-19-Krankheit.«

Trotz aller Tricks stellt man fest:

»Das rela­ti­ve Risi­ko einer Wie­der­ein­wei­sung zwi­schen den ver­schie­de­nen Arten von Myo­kar­di­tis inner­halb von 90 Tagen nach der Ent­las­sung aus dem Kran­ken­haus, mit kon­ven­tio­nel­ler Myo­kar­di­tis als Refe­renz, betrug 0,79 (95 % Kon­fi­denz­in­ter­vall 0,62 bis 1,00) für Pati­en­ten mit Myo­kar­di­tis im Zusam­men­hang mit einer Imp­fung und 0,55 (0,30 bis 1,04) für Pati­en­ten mit Myo­kar­di­tis im Zusam­men­hang mit einer Covid-19-Erkrankung«

Über die enge Ver­ban­de­lun­gen der AutorIn­nen mit Phar­ma­kon­zer­nen ist zu lesen in Myo­kar­di­tis: Was sagen die offi­zi­el­len Daten aus Skan­di­na­vi­en aus?

Das eigent­lich Per­fi­de an Watzls Argu­men­ta­ti­on ist es zu unter­schla­gen, daß die Frau, von der kei­ne Vor­er­kran­kun­gen berich­tet wer­den, einer "Imp­fung" aus­ge­setzt wur­de, ohne daß sie eine ernst­haf­te Bedro­hung durch eine Infek­ti­on zu erwar­ten hatte.

"Vereinzelt" anerkannte Sterbefälle. Sonst maximal 854 Euro Rente

Wei­ter Frau Berndt:

»Wenn Neben­wir­kun­gen beson­ders schwer­wie­gend sind, gel­ten sie als „Impf­scha­den“ nach dem Infek­ti­ons­schutz­ge­setz. Vor­aus­set­zung ist, dass sie „über das übli­che Aus­maß einer Impf­re­ak­ti­on hin­aus­ge­hen“ und min­des­tens sechs Mona­te andau­ern, schreibt das Robert-Koch-Insti­tut. Dann haben Betrof­fe­ne Recht auf eine monat­li­che Grund­ren­te vom Staat, die abhän­gig von der Schwe­re des Scha­dens bis zu 854 Euro pro Monat betra­gen kann…

Ver­ein­zelt wur­den Todes­fäl­le infol­ge der Imp­fung aner­kannt, etwa nach einer Hirn­ve­nen­throm­bo­se, die Zahl liegt unter 20… «

Die lin­ke Gra­fik kommt aus der "Süd­deut­schen":

»„Jeder Ein­zel­fall eines Impf­scha­dens ist natür­lich trau­rig, aber man muss das in Rela­ti­on set­zen“, sagt Cars­ten Watzl: „In Deutsch­land wur­den fast 65 Mil­lio­nen Men­schen geimpft.“… «

Kreditkarte zücken. Mit "Restdosis geimpft" und von Biontech ignoriert

»Doch selbst bekann­te Neben­wir­kun­gen sind vie­len Ärz­ten nicht bewusst, oder sie hal­ten sie für unwahr­schein­lich, so wie die Haus­ärz­tin von Sabi­ne Wirtz, die nicht an eine Myo­kar­di­tis glaub­te. Zudem sind man­che nöti­gen Unter­su­chun­gen wie das Kar­dio-MRT kei­ne Kas­sen­leis­tung, Sabi­ne Wirtz erhielt es erst, als sie selbst ihre Kre­dit­kar­te zückte.

Auch Domi­nik Ries fühlt sich bis heu­te mit sei­nem Impf­scha­den allein­ge­las­sen: Der heu­te 30-Jäh­ri­ge aus Köln war gleich zu Beginn der Covid-19-Imp­fun­gen vor zwei Jah­ren mit einer Rest­do­sis geimpft wor­den, als er sei­ne Groß­mutter zur Imp­fung beglei­te­te. Nach der zwei­ten Imp­fung erlitt auch Ries eine Myo­kar­di­tis, wie er der SZ damals erzähl­te. Sei­ne Myo­kar­di­tis wur­de im Kran­ken­haus direkt dia­gnos­ti­ziert. Ries, des­sen ech­ter Name anders lau­tet, muss­te meh­re­re Herz­me­di­ka­men­te ein­neh­men und durf­te sechs Mona­te kei­nen Sport trei­ben. Bis heu­te wird sein Herz weni­ger gut durch­blu­tet, als es nor­mal wäre. Doch die Fir­ma Biontech hat sei­ne Schrei­ben ein Jahr lang igno­riert. Gera­de erst erhielt Ries einen tro­cke­nen Brief, wonach nicht nach­ge­wie­sen sei, dass die Imp­fung sei­ne Beschwer­den ver­ur­sacht habe – obwohl der behan­deln­de Arzt und ein Gut­ach­ter das anders sehen. Und ohne­hin lägen die recht­li­chen Vor­aus­set­zun­gen für eine Haf­tung nicht vor…

Jeden­falls wur­de die deut­sche Bevöl­ke­rung mit­un­ter nicht so zei­tig gewarnt, wie dies mög­lich gewe­sen wäre. So sah das Paul-Ehr­lich-Insti­tut (PEI) noch kein Risi­ko­si­gnal für die Hirn­ve­nen­throm­bo­sen, als Däne­mark die Imp­fun­gen mit dem Astra-Zene­ca-Impf­stoff schon gestoppt hat­te. Und einen Rote-Hand-Brief, der Ärz­te vor einem erhöh­ten Risi­ko für Myo­kar­di­tis nach der mRNA-Imp­fung warn­te, gaben Biontech und Moder­na in Abstim­mung mit dem PEI und der euro­päi­schen Arz­nei­mit­tel­be­hör­de EMA erst im Juli 2021 her­aus. Dabei hat­ten israe­li­sche Behör­den die EMA schon Ende Febru­ar 2021 über auf­fäl­lig vie­le Herz­mus­kel­ent­zün­dun­gen nach der Biontech-Imp­fung bei 16- bis 30-Jäh­ri­gen in Kennt­nis gesetzt. Außer­halb Isra­els habe es aber, betont das PEI auf Anfra­ge, bis zum Som­mer 2021 kein Risi­ko­si­gnal für Myo­kar­di­tis gegeben…«

Fas­sungs­los ist übri­gens nicht Frau Berndt. Son­dern der erwähn­te Domi­nik Ries. Er bekommt kei­ne Entschädigung:

»Zwar wur­de sein Impf­scha­den mitt­ler­wei­le aner­kannt, aber erst, nach­dem er Wider­spruch ein­ge­legt hat­te. Eine Ent­schä­di­gung bekommt er trotz­dem nicht – zu mil­de sei sei­ne Herz­mus­kel­ent­zün­dung ver­lau­fen, zu unbe­deu­tend sei­en die Fol­gen, teil­te ihm das Amt in sei­nem „Abhil­fe­be­scheid“ mit. Der stellt zwar „Rest­stö­run­gen nach Herz­mus­kel­ent­zün­dung“ fest, mit denen sich der 30-Jäh­ri­ge nun­mehr fast auf den Tag genau seit zwei Jah­ren her­um­schlägt. Sein „Grad der Schä­di­gung“ sei aber zu klein, er müs­se min­des­tens 30 (von mög­li­chen 100) betra­gen, heißt es in dem Bescheid: „Eine Ren­te kann ich Ihnen daher nicht gewäh­ren.“«

Zu Frau Berndt gibt es hier etli­che Beiträge.