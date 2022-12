Aktuelles aus den Tollhäusern (19.12.22 – Kurzfassung)

Wieder mit "DPA-News aus Gesundheitswesen". Beginnen wir mit einem brand­neu­en Thema:

»Gesundheitsministerin: Corona-Pandemie noch nicht vorbei

Hannover (dpa/lni) – Die Corona-Pandemie ist nach Einschätzung von Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens noch nicht end­gül­tig überwunden..

Behrens beton­te dabei den Wert der Corona-Impfkampagne…«

»Staatliche Corona-Impfstellen schließen

Dresden (dpa/sn) – Sachsen schließt in den kom­men­den Tagen die staat­li­chen Impfstellen für die Corona-Schutzimpfung…

Sachsen nimmt in der bun­des­wei­ten Statistik der Corona-Impfungen den letz­ten Platz ein. Nur 65 Prozent der Bürgerinnen und Bürger haben eine Grundimmunisierung, deutsch­land­weit sind es 76,3 Prozent…«

Nach zwei Jahren wur­de auch dort die Sache mit Angebot und Nachfrage begrif­fen. Muß Sachsen für die Entsorgung der Stoffe jetzt auch weni­ger zahlen?

»Corona-Pandemie sorgt für Plus bei Berufskrankheiten

Dortmund (dpa) – Die Corona-Pandemie hat auch bei den Berufskrankheiten deut­li­che Spuren hin­ter­las­sen… Lagen 2020 rund 111 000 Anzeigen vor, waren es 2021 über 232 000…

Meldepflichtige Arbeitsunfälle gab es 2021 rund 866 000. Das ist ein Plus von fünf Prozent…«

Im Jahr der "Impfungen" hat sich die Zahl der Berufskranken also, rein kor­re­la­tiv, ver­dop­pelt. Auch die Zahl der von der Leiter Gefallenen stieg durch die Pandemie.

»Kassenärzte für staat­li­che Beschaffung feh­len­der Arzneimittel

Berlin (dpa) – Die Kassenärzte for­dern wegen der Lieferengpässe bei bestimm­ten Medikamenten ein direk­tes staat­li­ches Eingreifen…

Die KBV wand­te sich dage­gen, Arzneimittel im Nachbarschafts- oder Freundeskreis zu tau­schen oder abzu­ge­ben. Sie ver­wies auf mög­li­che Unverträglichkeiten, Gefahren abge­lau­fe­ner Arzneien und Unkenntnis, aus wel­chen Quellen ange­bo­te­ne Mittel stam­men…«

Immer wie­der lus­tig, wie Unternehmer nach Planwirtschaft rufen, wenn der Rubel mal nicht so rollt. Gut auch der:

»Das Ministerium weist dar­auf hin, dass nicht alle Lieferengpässe auch Versorgungsengpässe bedeuten.«

»Durchschnittsalter von Kiffern in Frankreich steigt

… Wie die Beobachtungsstelle für Drogen und Abhängigkeit (OFDT) am Montag in Paris mit­teil­te, stieg das Durchschnittsalter fran­zö­si­scher Kiffer zwi­schen 1992 und 2021 von 25,1 auf 32,8 Jahre… Befragt wur­den 23 661 Menschen im Alter zwi­schen 18 und 64 Jahren…«

Ist das Altersdiskriminierung, wenn alle Ü‑64 aus­ge­nom­men wer­den? Und was ist mit den U‑18?

»Prozess um ver­such­te Körperverletzung nach Corona-Quarantäneverstoß

Darmstadt (dpa) – Weil sie einen Mann mit dem Coroanvirus ange­steckt haben soll, steht an die­sem Dienstag (13.00 Uhr) eine 72 Jahre alte Frau wegen ver­such­ter gefähr­li­cher Körperverletzung vor dem Darmstädter Landgericht. Das Gesundheitsamt des Kreises Offenbach hat­te Ende März 2020 die Frau nach einem posi­ti­ven Coronatest unter Quarantäne gestellt. Laut Staatsanwaltschaft besuch­te sie den­noch in die­ser Zeit einen lang­jäh­ri­gen Bekannten in sei­ner Wohnung. Laut Anklage hat die Frau den damals 68 Jahre alte Mann mit Corona infi­ziert. Er starb spä­ter in einem Krankenhaus. Das Landgericht ver­han­delt den Fall in der zwei­ten Instanz. Das Amtsgericht Seligenstadt hat­te die Angeklagte im Juni frei­ge­spro­chen. Die Staatsanwaltschaft hat gegen die­ses Urteil Berufung eingelegt.«

Wieder so ein Fall, bei dem ich aus juris­ti­schen Gründen nicht sagen kann, was ich denke