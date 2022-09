Lauterbach wird immer mehr zum Skandalminister. Das "Erbe des Vorgängers" trägt nicht mehr. tages​schau​.de berich­tet am 27.9.:

»Mehr als zwei Milliarden Euro hat der Bund im Winter 2021 für die "kos­ten­lo­se" Abgabe von FFP2-Masken an alte und vor­er­krank­te Menschen sowie an Bezieher von Sozialleistungen aus­ge­ge­ben. Wobei das Wort "kos­ten­los" irre­füh­rend ist: Denn die rund 2,1 Milliarden Euro, die den Apotheken als Erstattung gezahlt wur­den, stamm­ten aus Steuermitteln.

"Wir haben uns dumm und däm­lich ver­dient", gestand damals ein Berliner Apotheker in erstaun­li­cher Offenheit. Denn die Apotheker durf­ten für jede abge­ge­ben Maske bis zu sechs Euro abrech­nen – zu wel­chem Preis sie die Masken zuvor ein­ge­kauft hat­ten, inter­es­sier­te bei der Abrechnung nie­man­den. Den Pharmazeuten wur­den damals enor­me Gewinne ermög­licht, denn ein­kau­fen konn­te man FFP2-Masken zu die­ser Zeit schon für ein bis zwei Euro das Stück.

Hohe Preise, keine Kontrolle?

Jetzt wird klar: Die Apotheker konn­ten sich nicht nur über erstaun­lich hohe Erstattungspreise freu­en, son­dern auch dar­über, dass offen­bar nie­mand seit­her über­prüft hat, ob die Zahl der abge­rech­ne­ten Masken auch kor­rekt war. Denn Einkaufsbelege muss­ten so wenig vor­ge­legt wer­den wie die Gutscheine, die die Rentnerinnen und Rentner damals in der Apotheke abga­ben. Auch nach mehr­ma­li­gen Anfragen beim Gesundheitsministerium gibt es kei­ne Hinweise dar­auf, dass die rund 20.000 Apotheken jemals sys­te­ma­tisch dar­auf­hin kon­trol­liert wor­den sei­en, ob die Zahl der abge­rech­ne­ten Masken stimme…

Auf Anfrage des WDR ant­wor­te­te ein Sprecher im Juni 2021: "Das Bundesministerium für Gesundheit hat in die­ser Hinsicht ein hohes Vertrauen in die deut­sche Apothekerschaft". Deshalb sei eine "flä­chen­de­cken­de obli­ga­to­ri­sche Prüfung nicht vorgesehen."

Eine Argumentation, die der Kriminologe Ralf Kölbel von der Universität München "befremd­lich" nennt: "Eine sol­che Vorstellung wirkt wie ein Rückfall in die Vergangenheit, in der man Kriminalität in geho­be­nen bür­ger­li­chen Kreisen schlicht nicht wahr­ha­ben woll­te und für nicht beson­ders pro­ble­ma­tisch hielt." Während das Ministerium den Apotheken einen gro­ßen Vertrauensvorschuss ent­ge­gen­brach­te, war offen­bar die Sorge vor der Raffgier der Bürger so groß, dass man sat­te zwölf Millionen Euro in den fäl­schungs­si­che­ren Druck der Berechtigungsscheine inves­tier­te – und sich die Auslieferung der Gutscheine inmit­ten der zwei­ten Corona-Welle des­halb um Wochen verzögerte…

Wer ist zuständig?

Der heu­ti­ge Minister Karl Lauterbach war frü­her ein schar­fer Kritiker unzu­läng­li­cher Kontrollen bei den Milliardenprogrammen des Ministeriums. Als Nachfolger von Spahn lässt er auf Anfrage von WDR und SZ nun beto­nen, es sei ihm "ein wich­ti­ges Anliegen, dass mög­li­cher Abrechnungsbetrug in allen Fällen kon­se­quent ver­folgt wird". Zuständig für Kontrollen sei das dem Ministerium unter­ste­hen­de Bundesamt für Soziale Sicherung (BAS).

Konkret heißt es: "Die gespei­cher­ten Daten soll­ten vom BAS geprüft wer­den und gege­be­nen­falls bei Verdacht auf Unstimmigkeiten durch die Landesbehörden als Aufsicht über die Apotheken nach­ver­folgt wer­den." Allerdings erklär­te die ihm unter­ge­ord­ne­te Behörde sich auf Anfrage für unzu­stän­dig und teilt lapi­dar mit: "Die von Ihnen zitier­ten Aussagen des BMG sind so nicht zutreffend."

So wird die Suche nach den Verantwortlichen für die Kontrollen voll­ends zur Posse. Auf erneu­te Nachfrage beim Ministerium ist dann plötz­lich von einem Kontrollauftrag an das BAS nicht mehr die Rede. Stattdessen heißt es nur noch: "Das BAS hat die Abrechnung über­nom­men. Die Apotheken waren ver­pflich­tet, die Gutscheine aufzubewahren."

Und: "Für Überprüfungen im Fall von Verdacht auf Abrechnungsbetrug wären die Landesbehörden zuständig."…

Kritik auch an Abrechnungspraxis bei Testzentren

Fehlende Kontrollen bei den Milliardenprogrammen des Gesundheitsministeriums sind kein Einzelfall. Erst vor eini­gen Tagen hat­te der Bundesrechnungshof schar­fe Kritik an der Abrechnungspraxis für die Coronatestzentren geübt und den bis heu­te unzu­rei­chen­den Überprüfungen.

Für Kopfschütteln sorg­te all dies auch am Donnerstag ver­gan­ge­ner Woche, als sich in Berlin etwa 100 Kriminalbeamte, Gesundheitsexperten und Politiker zu einer Tagung über den "Tatort Gesundheitswesen" trafen…

In der Diskussion ließ LKA-Mann Engelhard sei­nem Ärger auch über den neu­en Gesundheitsminister Luft: "Wir hat­ten gro­ße Hoffnungen, dass mit dem Regierungswechsel auch eine Zäsur ent­steht", sag­te Engelhard. "Für mich per­sön­lich ist es beson­ders bit­ter sagen zu müs­sen, dass ich die­se Zäsur so nicht wahr­ge­nom­men habe. Sie ist mehr oder weni­ger aus­ge­blie­ben."«