Bitte unbedingt Leif Erik Sander folgen!

Sind sie alle ver­rückt gewor­den? Lauterbachs Leibberater Topol emp­fiehlt Eckerles Widerlegung der Corona-Tests , der "Volksverpetzer" heult resi­gniert, und nun noch das?!?

In der von 30 WissenschaftlerInnen ver­fass­ten Arbeit "Efficacy and safe­ty of COVID-19 vac­ci­nes" heißt es:

»Wichtigste Ergebnisse

Wir schlos­sen 41 RCTs ein und ana­ly­sier­ten sie, in denen 12 ver­schie­de­ne Impfstoffe, ein­schließ­lich homo­lo­ger und hete­ro­lo­ger Impfschemata, sowie die Wirkung von Auffrischungsdosen unter­sucht wurden…

In die­ser Zusammenfassung wer­den die Ergebnisse für die kri­ti­schen Endpunkte bestä­tig­te sym­pto­ma­ti­sche COVID-19, schwe­re und kri­ti­sche COVID-19 und schwer­wie­gen­de uner­wünsch­te Ereignisse nur für die 10 von der WHO zuge­las­se­nen Impfstoffe berich­tet. Die übri­gen Ergebnisse und Impfstoffe sind dem Haupttext zu ent­neh­men. Die Evidenz für die Mortalität war im Allgemeinen spär­lich und von gerin­ger oder sehr gerin­ger Sicherheit für alle von der WHO zuge­las­se­nen Impfstoffe, mit Ausnahme von AD26.COV2.S (Janssen), das wahr­schein­lich das Risiko der Gesamtmortalität redu­ziert (Risikoverhältnis (RR) 0,25, 95% CI 0,09 bis 0,67; 1 RCT, 43.783 Teilnehmer; Evidenz mit hoher Sicherheit).

Schlussfolgerungen der Autoren

Im Vergleich zu Placebo ver­rin­gern die meis­ten Impfstoffe den Anteil der Teilnehmer mit bestä­tig­ten sym­pto­ma­ti­schen COVID-19-Erkrankungen, und für eini­ge gibt es mit hoher Sicherheit Hinweise dar­auf, dass sie schwe­re oder kri­ti­sche Erkrankungen ver­rin­gern. In Bezug auf schwer­wie­gen­de uner­wünsch­te Ereignisse gibt es wahr­schein­lich nur einen gerin­gen oder gar kei­nen Unterschied zwi­schen den meis­ten Impfstoffen und Placebo. In über 300 regis­trier­ten RCTs wird die Wirksamkeit der COVID-19-Impfstoffe unter­sucht, und die­se Übersicht wird regel­mä­ßig auf der COVID-NMA-Plattform (covid​-nma​.com) aktua­li­siert.

Implikationen für die Praxis

Aufgrund der Studienausschlüsse kön­nen die­se Ergebnisse nicht auf schwan­ge­re Frauen, Personen mit einer SARS-CoV-2-Infektion in der Vorgeschichte oder immun­ge­schwäch­te Personen ver­all­ge­mei­nert wer­den. Die meis­ten Studien hat­ten eine kur­ze Nachbeobachtungszeit und wur­den vor dem Auftreten der besorg­nis­er­re­gen­den Varianten durchgeführt.

Implikationen für die Forschung

Künftige Forschungsarbeiten soll­ten die Langzeitwirkung von Impfstoffen unter­su­chen, ver­schie­de­ne Impfstoffe und Impfschemata ver­glei­chen, die Wirksamkeit und Sicherheit von Impfstoffen in bestimm­ten Bevölkerungsgruppen bewer­ten und Ergebnisse wie die Verhinderung lan­ger COVID-19-Infektionen berück­sich­ti­gen. Eine lau­fen­de Bewertung der Wirksamkeit der Impfstoffe und der Wirksamkeit gegen neu auf­tre­ten­de bedenk­li­che Varianten ist eben­falls uner­läss­lich.«

Der Volltext ist auch bei der Nation Library of Medicine zu erhalten.