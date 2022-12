Kapituliert auch Brockmann? Kontaktverfolgung reduzierten Infektionen "im einstelligen Prozentbereich"

Lange Zeit galt Dirk Brockmann als Modellierer vor dem Herrn. Nun ist er einer von drei AutorInnen der Arbeit "Understanding the impact of digi­tal con­ta­ct tra­cing during the COVID-19 pan­de­mic", die am 6.12.22 auf jour​nals​.plos​.org ver­öf­fent­licht wurde.

»Zusammenfassung der Autoren

Viele Länder ver­lie­ßen sich auf nicht-phar­ma­zeu­ti­sche Interventionen (NPI), um Ausbrüche wäh­rend der COVID-19-Pandemie ein­zu­däm­men oder zu ver­hin­dern. Da NPIs dra­ma­ti­sche sozio­öko­no­mi­sche Auswirkungen haben kön­nen, such­ten poli­ti­sche Entscheidungsträger nach weni­ger schwer­wie­gen­den Maßnahmen zur Bekämpfung die­ser glo­ba­len Krise.

Seit Mitte 2020 wer­den in vie­len Ländern Lösungen zur digi­ta­len Kontaktverfolgung (DCT) ein­ge­setzt, was die Erwartung weckt, dass die­se Intervention Ausbrüche wirk­sam ein­däm­men kann, ohne dass schwer­wie­gen­de­re NPIs erfor­der­lich sind. Durch die Analyse eines sto­chas­ti­schen Infektionsnetzwerkmodells, das die wesent­li­chen Elemente rea­lis­ti­scher Kontaktstrukturen, Krankheitsdynamik, NPIs und Tests erfasst und auf empi­ri­schen Ergebnissen zu App-Akzeptanz und Nutzungsverhalten basiert, schät­zen wir, dass der Erfolg der Intervention im Hinblick auf die erwar­te­te Reduktion von Infektionen im ein­stel­li­gen Prozentbereich liegt, meist unab­hän­gig von der Kontaktnetzwerkstruktur. Nur wenn Kontaktnetzwerke ent­we­der eine hohe loka­le Clusterung und eine enge Gradverteilung auf­wei­sen oder wenn die App-Teilnahme stark geclus­tert ist, wird die Wirksamkeit von DCT erhöht.«

Brockmann, ein Unterzeichner des NoCovid-Papiers, hat­te noch Anfang November betont, wir sei­en „ganz sicher nicht in einem ende­mi­schen Zustand“ (Die Wissenschaft des "Focus" hat fest­ge­stellt: Es wird noch dol­le kom­men). Im Februar hat­te er die Initiative von SchulsprecherInnen #WirWerdenLaut unter­stützt, die FFP2-Masken für alle for­der­te (s. hier). Auch aus dem Februar:

Weiter lesens­wert zu dem Top-Modellierer:

"Wir wissen im Kern nichts"

»In einem Beitrag für das Science Media Center Germany nennt Dirk Brockmann, Leiter der Projektgruppe Epidemiologische Modellierung von Infektionskrankheiten am Robert-Koch-Institut Berlin, eini­ge der Gründe für die­se Unsicherheit der Extrapolationen aus der Gegenwart in die Zukunft: „Wir wis­sen im Kern nichts über mensch­li­che Kontaktnetzwerke, ihre Dynamik, ihre Struktur, unter wel­chen Einflüssen sie sich ändern, in wel­chen Kontexten (zu Hause, Arbeit, Shopping, Freizeit, Events) sie wel­che Struktur haben. Wir ken­nen also prak­tisch das Substrat, auf dem sich eine Pandemie aus­brei­tet, nicht.“«

s. Die (ver­meid­ba­re) Zukunft der Pandemie: Ende Oktober könn­te es 128.000 Neuinfektionen pro Tag geben