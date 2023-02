Corona-Spätfolgen in der Schule: Lucy gibt nicht auf

Man kann die­se Über­schrift auf ndr​.de am 6.2.23 für ver­lo­gen hal­ten. Denn ers­tens erfah­ren wir im Text von lang anhal­ten­den Aus­wir­kun­gen der "Imp­fung". Und zwei­tens liest sie sich sich wie das Gere­de von den tap­fe­ren Kin­dern, die Mas­ken, Abstand, Fern­hal­ten von den Groß­el­tern und schließ­lich die Sprit­zen ohne zu Mur­ren auf sich genom­men hätten:

»Star­ke Kopf­schmer­zen, Müdig­keit, Kon­zen­tra­ti­ons­pro­ble­me: Seit mehr als einem Jahr hat Lucy Gohl­ke mit Long-Covid- und Post-Vac-Sym­pto­men zu tun. Die 14-Jäh­ri­ge hofft, dass das neue Long Covid Insti­tut in Ros­tock ihr hel­fen kann…

Post-Covid- und Post-Vac-Syndrom

Es fing an, als sich Lucy Im April 2021 mit dem Coro­na­vi­rus infi­zier­te. Etwa zwei Wochen lang hat­te sie Erkäl­tungs­sym­pto­me, Geschmacks- und Geruchs­ver­lust sowie leich­te Kopf­schmer­zen. Sie­ben Mona­te spä­ter ließ sie sich gegen das Virus imp­fen – seit­dem hat sie täg­lich mit star­ken Kopf­schmer­zen, Erschöp­fung und Ver­gess­lich­keit zu tun. Post-Vac-Syn­drom heißt es im Fach­jar­gon, wenn nach einer Imp­fung lang­an­hal­ten­de Sym­pto­me bleiben…

In Lucys Fall hat sich eine Long-Covid- wohl mit einer Post-Vac-Erkran­kung kom­bi­niert, so die Vermutung.

Probleme in der Schule

Die Ein­schrän­kun­gen wir­ken sich auch auf Lucys All­tag in der Schu­le aus. Sie besucht die 9. Klas­se eines Ros­to­cker Gym­na­si­ums. Ob sie nach dem Schul­jahr die Ver­set­zung in die 10. Klas­se schafft, weiß sie nicht. "Frü­her war ich eine Zwei­er- bis Drei­er-Schü­le­rin, jetzt bin ich eher so eine Vie­rer-Schü­le­rin", beschreibt sie. Voka­beln, die sie aus­wen­dig lernt, hat sie oft im nächs­ten Moment schon wie­der ver­ges­sen – und auch Medi­ka­men­te wie Ibu­profen hel­fen ihr nicht. Neue Impul­se erhofft sie sich jetzt vom neu­en Long Covid Insti­tut, das seit Anfang des Jah­res in Ros­tock unter der Lei­tung von Dr. Jör­dis Fromm­hold Bera­tun­gen anbietet…

Angebot momentan für Privatpatienten

Aktu­ell rich­tet sich das Ange­bot des Ros­to­cker Long Covid Insti­tuts an Selbst­zah­ler und Pri­vat­pa­ti­en­ten – per­spek­ti­visch sol­len aber auch Kran­ken­kas­sen invol­viert wer­den, sagt [die Lei­te­rin] Frommhold…

Atem- und Entspannungsübungen für Lucy

Auf Fromm­holds Emp­feh­lung hin nutzt Lucy zur­zeit eine App mit Atem- und eine wei­te­re mit Ent­span­nungs­übun­gen. Zusätz­lich geht sie zur Aku­punk­tur, bekommt eine Gesangs- und Atem­the­ra­pie. Die Übun­gen tun ihr gut, sagt Lucy – grund­le­gen­de Ver­än­de­run­gen spü­re sie im All­tag bis­her aber noch nicht. "In der Zukunft wird das hof­fent­lich bes­ser", sagt sie.«

Es ist zu befürch­ten, daß es noch vie­le Lucys geben wird:

»Arzneimittelhersteller sehen sich 2023 mit einer COVID-Klippe konfrontiert, da die Umsätze einbrechen werden

NEW YORK, 6. Febru­ar (Reu­ters) – Phar­ma­un­ter­neh­men, die in den ver­gan­ge­nen zwei Jah­ren mit dem Ver­kauf von Impf­stof­fen und Behand­lun­gen Mil­li­ar­den mit der Pan­de­mie ver­dient haben, sehen sich nun mit einer stei­len COVID-Klip­pe und dem Druck der Inves­to­ren kon­fron­tiert, ihre Gewin­ne klug auszugeben.

West­li­che Arz­nei­mit­tel­her­stel­ler wie Pfi­zer Inc. (PFE.N), BioNTech SE (22U​Ay​.DE), Moder­na Inc. (MRNA.O), Gilead Sci­en­ces Inc. (GILD.O), Astra­Ze­ne­ca Plc. (AZN.L) und Merck & Co. (MRK.N) wer­den im Jahr 2022 schät­zungs­wei­se 100 Mil­li­ar­den US-Dol­lar mit COVID-Impf­stof­fen und ‑Behand­lun­gen ein­ge­nom­men haben.

Schät­zun­gen des Unter­neh­mens und von Ana­lys­ten gehen davon aus, dass die­se Umsät­ze in die­sem Jahr um fast zwei Drit­tel zurück­ge­hen könn­ten, da sich die Pro­dukt­be­stän­de welt­weit auf­ge­stockt haben, auch in den Län­dern, die am meis­ten zah­len. Die Immu­ni­tät der Bevöl­ke­rung auf­grund hoher Impf­ra­ten und frü­he­rer Infek­tio­nen bedeu­tet, dass auch die Nach­fra­ge nach Behand­lun­gen zurück­ge­hen könnte.

Die­se Unter­neh­men sind an stei­le Umsatz­ein­brü­che gewöhnt, die als Patent­klip­pen bekannt sind und auf­tre­ten, wenn ihre Exklu­siv­rech­te für umsatz­star­ke Medi­ka­men­te aus­lau­fen und Gene­ri­ka­kon­kur­ren­ten auf den Plan tre­ten, aber sie berei­ten sich seit Jah­ren auf die­se Schwan­kun­gen vor…

Evan Sei­ger­man, Ana­lyst bei BMO Capi­tal Mar­kets, sag­te, die Unter­neh­men soll­ten das schnel­le Geld für trans­for­ma­ti­ve Geschäf­te nutzen…

Pfi­zer ist finan­zi­ell der größ­te Nutz­nie­ßer der Pan­de­mie, mit mehr als 56 Mil­li­ar­den Dol­lar Umsatz im Jahr 2022 durch den Impf­stoff, den das Unter­neh­men zusam­men mit sei­nem deut­schen Part­ner BioNTech ent­wi­ckelt hat, und durch sein anti­vi­ra­les Medi­ka­ment COVID-19, Paxlovid.

Pfi­zer hat erklärt, dass es erwar­tet, dass die­se Ein­nah­men im Jahr 2023 auf etwa 21,5 Mil­li­ar­den Dol­lar fal­len wer­den, obwohl eini­ge Ana­lys­ten die­se Pro­gno­se für zu opti­mis­tisch halten.

"Wir blei­ben skep­tisch, dass die COVID-Ein­nah­men im Jahr 2024 und dar­über hin­aus wach­sen wer­den", sag­te Chris Schott, Ana­lyst bei JP Mor­gan, in einem For­schungs­be­richt und füg­te hin­zu, dass die Impf­ra­ten sogar noch wei­ter sin­ken könn­ten als der deut­li­che Rück­gang bei den Auf­fri­schungs­imp­fun­gen im Jahr 2022.

Auch der Impf­stoff­her­stel­ler Moder­na erwar­tet für 2023 einen star­ken Umsatz­rück­gang. Das ein­zi­ge Pro­dukt des Unter­neh­mens – der Boten-RNA-Impf­stoff COVID – brach­te 2022 rund 18,4 Mil­li­ar­den US-Dol­lar ein. Ana­lys­ten gehen davon aus, dass die­ser Wert 2023 auf etwa 7 Mil­li­ar­den Dol­lar sin­ken wird. Das Unter­neh­men wird Ende des Monats sei­ne Ergeb­nis­se vorlegen.

Har­taj Singh, Ana­lyst bei Oppen­hei­mer & Co, sag­te, die Anle­ger sei­en "frus­triert, dass Moder­na sei­ne Feu­er­kraft nicht effek­ti­ver genutzt hat, um sich auf einen Umsatz- und Gewinn­rück­gang in den Jah­ren 2023 oder 2024 vorzubereiten."

Die Akti­en von Moder­na sind in den letz­ten Mona­ten gestie­gen, aber ein Schluss­kurs von 173,25 $ am Frei­tag ist mehr als 65 % von ihrem Pan­de­mie­hoch von fast 500 $ im August 2021 entfernt.

"Es gibt Bei­spie­le von Unter­neh­men, die auf ihren Hän­den geses­sen haben, und der Akti­en­kurs hat sich nicht gut ent­wi­ckelt, und Moder­na könn­te die­sen Weg ein­schla­gen", warn­te Singh…«

reu​ters​.com (6.2.23)