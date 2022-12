Deutschland wird autoritärer, unmenschlicher, selbstgerechter

So lau­tet der Titel eines Kommentars auf welt​.de am 3.12. (Bezahlschranke), in dem zu lesen ist:

»Die Proteste der Bevölkerung in China gegen die unmensch­li­chen Zero-Covid-Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus zei­gen: Das Streben nach Freiheit liegt in jedem Menschen, egal unter wel­chen Umständen er auch auf­wächst. Und natür­lich, wenn irgend­wo außer­halb Deutschlands Unrecht pas­siert, mel­det sich sofort Bundespräsident Steinmeier aus sei­nem wohl­tem­pe­rier­ten Schloss Bellevue. Der Deutschen Welle sag­te er, die „Lage in China erfüllt mich mit tie­fer Sorge.“ Dort wer­den Menschen, die für ihre Freiheit demons­trie­ren, mit bru­ta­ler Gewalt nie­der­ge­knüp­pelt und interniert.

Als Menschen in Deutschland gegen Ausgangssperren demons­trier­ten, war Steinmeier auch besorgt. Aber nicht über Maßnahmen des Staates wie Polizeigewalt, vor der im April 2022 schon UN-Sonderberichterstatter Nils Melzer in WELT warn­te (ein Gericht war gera­de in einem Prozess in Hamburg der glei­chen Meinung: Polizeigewalt). Nein, Steinmeier war besorgt, dass hier in Deutschland demons­triert wür­de. „Der Spaziergang hat sei­ne Unschuld ver­lo­ren“, sag­te er damals, als Menschen auf „Spaziergängen“ für ihre Bürgerrechte demons­trier­ten. Richtig, unter den Demonstranten waren auch Extremisten. Nervig und doch rich­tig: Grundrechte gel­ten auch für diese.

Deutschland wird, ohne es zu mer­ken, auto­ri­tä­rer. Darüber schrieb die Juristin Fatina Keilani gera­de einen inter­es­san­ten Artikel in der „Neuen Zürcher Zeitung“. Es ist wirk­lich so: Vertreter eigent­lich demo­kra­ti­scher Parteien ver­ab­schie­den sich zuneh­mend von rechts­staat­li­chen Prinzipien. Andreas Scheuer, der ehe­ma­li­ge Verkehrsminister der Herzen, schrieb gera­de an Nancy Faeser und Marco Buschmann: „Hallo Justizminister! Hallo Innenministerin! Sperrt die­se Klima-Kriminellen ein­fach weg!“

Nicht nur, dass sich das kogni­tiv auf dem Niveau eines Fünfjährigen bewegt, zeigt es auch, was Scheuer vom Rechtsstaat hält: nichts. Denn weder Innen- noch Justizminister kön­nen dar­über ent­schei­den, wer weg­ge­sperrt wird. Das tun, Gott sei Dank, immer noch Gerichte, und die sind, hof­fent­lich, unabhängig.

Insofern, ja, es ist unfass­bar schlimm, was in China pas­siert. Aber wir soll­ten nicht auf dem Ross der hohen Moral durch die Welt rei­ten. Wenn wir selbst immer weni­ger Freiheit zulassen.

Der Skandal

Überall in Deutschland mel­den Kinderkliniken, dass Sie kei­ne Kapazität mehr für neue Aufnahmen haben. Grund dafür sind das ver­mehr­te Auftreten von Atemwegserkrankungen, wie einer Infektion mit dem Respiratorischen Synzytial-Virus (RSV)…

[Es wird gespro­chen] von „Katastrophenzuständen“ und schil­dern, wie in deut­schen Notaufnahmen im Winter 2022 Kinder auf Pritschen im Eingangsbereich lägen. Das ist über­all unmensch­lich. Aber in einem ent­wi­ckel­ten Industrieland ist es eine Bankrotterklärung, beson­ders für das Gesundheitsministerium…«