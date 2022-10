Die Regierung sollte die Corona-Maßnahmen wieder verschärfen

So über­schreibt Alexander Hagelüken, Leiter des Wirtschaftsressorts der "Süddeutschen Zeitung", "stol­zer Vater von mitt­ler­wei­le vier Söhnen" und Verfasser des Buches "Lasst uns län­ger arbei­ten", einen Kommentar am 26.10. auf sued​deut​sche​.de (Bezahlschranke). Er meint:

»Deutschland steht vor einem har­ten Winter. Da ist die Energieknappheit, da sind die hohen Preise. Aller Voraussicht nach schrumpft die Wirtschaft. Im Windschatten die­ser Krise schleicht sich nun eine Gefahr her­an, über die bis­her wenig gere­det wird: Die zuneh­men­de Anzahl von Corona-Infektionen könn­te dazu füh­ren, dass mas­sen­haft Beschäftigte krank ausfallen.

Die Politik soll­te etwas unter­neh­men, um die Gesundheit der Menschen zu schüt­zen – und die ohne­hin veri­ta­blen Probleme der Unternehmen nicht zu verschärfen…

Krankheitsausfälle ver­schlim­mern einen für die Bundesrepublik noch unge­wohn­ten Mangel: Weil die Bevölkerung altert und schrumpft, feh­len spür­bar Arbeitskräfte…«

Ach des­halb. Zehntausende Menschen sind aus der Pflege und dem Einzelhandel abge­wan­dert wegen der Demographie, nicht wegen mise­ra­bler Arbeitsbedingungen und Bezahlung. Weil wir immer älter wer­den, haben wir immer weni­ger Menschen sinn­voll qua­li­fi­ziert, ist logisch, oder? Wer konn­te auch ahnen, daß in den nächs­ten Jahren hun­dert­tau­sen­de LehrerInnen aus den Schulen aus­schei­den, aber die Zahl der Kinder steigt? Übrigens, das Statistische Bundesamt weiß dazu:

»Die Bevölkerung [hat sich ] im letz­ten Jahrzehnt durch mehr Zuwanderung und Geburten etwas "ver­jüngt". So kamen seit 2010 stets mehr Menschen nach Deutschland als aus Deutschland weg­zo­gen sind. Der Wanderungsüberschuss war beson­ders bei den Menschen im jün­ge­ren und mitt­le­ren Alter deut­lich. Auch die Geburtenzahlen sind ab 2012 nach einem lang­jäh­ri­gen Rückgang gestie­gen. Zwischen 2012 und 2021 kamen infol­ge­des­sen ins­ge­samt 656 000 Kinder mehr zur Welt als im Jahrzehnt zuvor. Dies ent­spricht fast der Geburtenzahl des gesam­ten Jahres 2011 (663 000).«

desta​tis​.de



Gut, die Geburtenzahl geht gera­de aus uner­find­li­chen Gründen zurück (s. aerz​te​blatt​.de, 17.10.22)…

Doch wei­ter mit dem Wirtschaftsredakteur (Mir wur­de bedeu­tet, weni­ger Anagramme zu brin­gen. Aber "Alexandre, geh Kanüle" ist doch nett.):

»Viele Bürgerinnen und Bürger haben kei­ne Lust mehr auf Masken und Tests. Sie haben nach zwei­ein­halb Jahren Corona genug: Die Pandemie soll gefäl­ligst aus ihrem Leben ver­schwin­den. Doch das wird nicht gesche­hen. Erst recht nicht, wenn man die Augen vor ihr verschließt.

Verantwortungsvolle Politiker dür­fen nicht vor der Stimmung eini­ger kapi­tu­lie­ren. Zumal wenig dafür spricht, dass die­se die Mehrheit stel­len. Nach einer aktu­el­len Umfrage wünscht sich jeder zwei­te Arbeitnehmer Schutzmaßnahmen. Die Gegner sind in der Minderheit. Sie nör­geln halt oft lauter.

Verantwortungsvolle Politiker dür­fen sich davon nicht beein­flus­sen las­sen. Sie soll­ten dafür wer­ben, dass Maßnahmen sinn­voll sind, wenn es zu einer neu­en Corona-Welle kommt…«

Die genann­te Studie der "pro­no­va BKK" setzt völ­lig ande­re Akzente als der SZ-Autor. Zwar wird dort ange­ge­ben, "48 Prozent der Berufstätigen in Deutschland befür­wor­ten eine erneu­te Maskenpflicht am Arbeitsplatz, um sich siche­rer zu füh­len" – was eben­so beschrie­ben wer­den könn­te mit "Jeder zwei­te Arbeitnehmer lehnt die Maskenpflicht ab" – doch in der offi­zi­el­len Vorstellung heißt es:

»Studie: Drei Viertel der Berufstätigen gehen krank zur Arbeit

Leverkusen, 19. Oktober 2022: Jeder und jede zehn­te Beschäftigte geht selbst mit einem posi­ti­ven Corona-Test und mil­dem Verlauf wei­ter­hin ins Büro oder in den Betrieb. Jede und jeder Fünfte tut dies mit einem anste­cken­den Infekt. Am häu­figs­ten kom­men die Mitarbeitenden bei Rückenschmerzen trotz­dem in die Firma (49 Prozent). Nur 28 Prozent der Deutschen blei­ben bei Krankheit kon­se­quent zuhau­se und arbei­ten nicht. Die unter 30-Jährigen erschei­nen häu­fi­ger als im Bevölkerungsschnitt krank zur Arbeit. Dies sind Ergebnisse der reprä­sen­ta­ti­ven Studie „Arbeiten 2022“ der pro­no­va BKK, für die im September 2022 rund 1.200 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ab 18 Jahren befragt wurden.

38 Prozent der Berufstätigen gehen bei Allergien wei­ter­hin vor Ort ihrem Beruf nach. Rund ein Drittel der Berufstätigen erscheint bei psy­cho­so­ma­ti­schen oder psy­chi­schen Beschwerden und leich­ten Erkrankungen im Unternehmen…

Unter 30-Jährige gesundheitlich angeschlagen und seelisch gestresst



Gerade bei den Jüngeren legen die Studienergebnisse häu­fi­ge­re Erkrankungen nahe, denn ihr kör­per­li­ches und see­li­sches Befinden hat sich deut­lich ver­schlech­tert. 64 Prozent der 18- bis 29-Jährigen emp­fin­den ihren Gesundheitszustand der­zeit als gut oder sehr gut, das sind 14 Prozentpunkte weni­ger als noch vor zwei Jahren. 2020 hat­ten in der Vorgängerstudie der pro­no­va BKK 78 Prozent die­se posi­ti­ve Einschätzung abge­ge­ben. In der Gesamtbevölkerung sank das Gesundheitsempfinden jedoch nur um zwei Prozentpunkte auf 67 Prozent…

Stress im Arbeitsalltag betrifft 94 Prozent der unter 30-Jährigen, in der Gesamtbevölkerung sind es zehn Prozentpunkte weni­ger. Zu den größ­ten Belastungsfaktoren gehö­ren dabei Überstunden und stän­di­ger Termindruck. Vor allem der Stress durch soge­nann­te wei­che Faktoren hat zuge­nom­men: 93 Prozent der 18- bis 29-Jährigen, und damit zehn Prozentpunkte mehr als 2020, belas­ten psy­chi­sche Komponenten bei der Arbeit. Top-Nennung bei den Jüngeren ist schlech­tes Arbeitsklima (28 Prozent), gefolgt von kur­zen Pausen (27 Prozent) und emo­tio­na­lem Stress (26 Prozent). Die Angst um den Arbeitsplatz macht Jüngeren häu­fi­ger zu schaf­fen als Älteren, zudem hat die­se auch seit 2020 zuge­nom­men: Derzeit sor­gen sich 19 Prozent um Jobverlust, 2020 waren es 13 Prozent. Um die­ser Angst ent­ge­gen­zu­wir­ken, leis­ten 38 Prozent der 18- bis 29-Jährigen Überstunden, im Altersdurchschnitt sind es 30 Prozent.«

pro​novabkk​.de (19.10.22)

Das alles hat Hagelüken nicht gele­sen, oder er hat es gele­sen und unter­schlägt es. So kommt es zu gaga­es­ken Forderungen nach einer "Testpflicht für die immer noch Ungeimpften" und der Idee, daß Tests "Kinder schüt­zen":

»Gegen einen pervertierten Begriff von Freiheit



Sobald sich stei­gen­de Infektionszahlen mani­fes­tie­ren, soll­te schnell gehan­delt wer­den. Das Mindeste ist eine Testpflicht für die immer noch Ungeimpften… Richtig wären dann auch Tests in Schulen, weil sie Kinder schüt­zen und Eltern sich leicht bei ihren Kindern anste­cken. Auch in Innenräumen eine Maske vor­zu­schrei­ben, ist sinnvoll…

Wäre so ein Maßnahmenpaket ein Anschlag auf die Freiheit? Nein. Es wäre ver­ant­wor­tungs­vol­les Agieren anstel­le eines per­ver­tier­ten Begriffs von Freiheit, der die Erlaubnis ein­schließt, ande­re Menschen mit einer Krankheit anzu­ste­cken, die vie­le nach wie vor sehr belas­ten kann…

Jeder Zehnte gab sogar in einer Umfrage zu, dass er infi­ziert zur Arbeit geht. Wie vie­le mehr es in Wirklichkeit tun, dar­über lässt sich nur spekulieren.

Wenn sich die Bürger nicht von allei­ne ver­nünf­tig genug beneh­men, ist die Politik gefragt. Wenn sie dann nicht han­delt, scha­det sie der Gesellschaft. Also uns allen.«