»Es gibt keine Daten über die Verteilung und den Abbau der S‑Antigen kodierenden mRNA.«

Der Spon­sor hat im all­ge­mei­nen ange­mes­se­ne Stu­di­en zur Phar­ma­ko­lo­gie und Toxi­zi­tät (GLP-kon­for­me Stu­di­en zur wie­der­hol­ten Ver­ab­rei­chung sowie Stu­di­en zur Ent­wick­lungs- und Repro­duk­ti­ons­to­xi­zi­tät) mit BNT162b2 (V9) durch­ge­führt. Begrenz­te phar­ma­ko­ki­ne­ti­sche Stu­di­en wur­den mit der LNP-For­mu­lie­rung und zwei neu­en Lipid-Hilfs­stof­fen (ALC-0159 und ALC-0315) durchgeführt.

BNT162b2 (V9) erwies sich in nicht-kli­ni­schen Stu­di­en an Mäu­sen, Rat­ten und Rhe­sus­af­fen als immu­no­gen. BNT162b2 (V9) lös­te bei Mäu­sen und Affen humo­ra­le und zel­lu­lä­re Immun­re­ak­tio­nen aus. Aller­dings nah­men die Anti­kör­per und T‑Zellen bei Affen nach fünf Wochen nach der zwei­ten Dosis von BNT162b2 (V9) rasch ab, was Beden­ken hin­sicht­lich der Lang­zeit­im­mu­ni­tät auf­kom­men ließ.

Der Impf­stoff schütz­te die Affen vor einer Infek­ti­on, wenn sie 55 Tage nach der zwei­ten Impf­stoff­do­sis auf der Grund­la­ge der vira­len RNA-Last und der radio­lo­gi­schen Lun­gen­lä­sio­nen her­aus­ge­for­dert wur­den. Die Impf­stoff­do­sis bei Affen (100 μg) war höher als die vor­ge­schla­ge­ne kli­ni­sche Dosis von 30 μg.

Nach dem Höhe­punkt der Infek­ti­on (7./8. Tag) wur­de sowohl bei den infi­zier­ten [? "chal­len­ged"] Kon­troll­tie­ren als auch bei den immu­ni­sier­ten Tie­ren eine fast ähn­li­che mikro­sko­pi­sche Lun­gen­ent­zün­dung beob­ach­tet. Rhe­sus­af­fen zei­gen kei­ne kli­ni­schen Anzei­chen und ent­wi­ckeln im All­ge­mei­nen nur eine leich­te Lun­gen­pa­tho­lo­gie nach einer SARS-CoV-2-Infek­ti­on. Es gab kei­ne Stu­di­en zum Schutz älte­rer Tie­re vor einer SARS-CoV-2-Infek­ti­on oder zur Dau­er des Schut­zes nach der Immu­ni­sie­rung. Die Tier­stu­di­en waren von kur­zer Dau­er; die Lang­zeit­im­mu­ni­tät wur­de nicht bewer­tet. Der Spon­sor wies dar­auf hin, dass die Lang­zeit­im­mu­ni­tät anhand von Human­da­ten unter­sucht wer­den würde.

Es gibt kei­ne Daten über die Ver­tei­lung und den Abbau der S‑Antigen kodie­ren­den mRNA . Eine Ganz­kör­per-Bild­ge­bungs­stu­die mit einem Sur­ro­gat, einer Luzi­fer­a­se-expri­mie­ren­den mRNA, deu­tet dar­auf hin, dass die LNP-For­mu­lie­rung des Impf­stoffs die mRNA vor­aus­sicht­lich wirk­sam in vivo frei­setzt, dass die mRNA und das trans­la­tier­te Anti­gen­pro­te­in haupt­säch­lich an der Injek­ti­ons­stel­le loka­li­siert sind, dass sie in der Leber und wahr­schein­lich in den drai­nie­ren­den Lymph­kno­ten ver­teilt sind und dass sie inner­halb von 9 Tagen fast voll­stän­dig abge­baut werden.

Die begrenz­ten Stu­di­en zeig­ten eine lang­sa­me Eli­mi­nie­rung von ALC-0315 und eine Reten­ti­on in der Leber sowie eine voll­stän­di­ge Eli­mi­nie­rung von ALC-0159 inner­halb von 14 Tagen, wobei letz­te­res höchst­wahr­schein­lich über die Gal­le mit den Fäzes aus­ge­schie­den wird. Bei­de Lipi­de wer­den auch durch Amid- oder Ester­hy­dro­ly­se eliminiert.

BNT162b2 (V9) wur­de von Rat­ten ohne Anzei­chen von sys­te­mi­scher Toxi­zi­tät ver­tra­gen. Rat­ten, denen BNT162b2 (V9) ver­ab­reicht wur­de (3 IM-Dosen ein­mal wöchent­lich zu 30 μg/Dosis, das ~200-fache der kli­ni­schen Dosis auf μg/kg-Basis), zeig­ten Ent­zün­dun­gen an der Injek­ti­ons­stel­le, kli­ni­sche Patho­lo­gie (Anstieg der wei­ßen Blut­kör­per­chen, Bas­o­phi­len, Eosi­no­phi­len, Neu­tro­phi­len, gro­ßen unge­färb­ten Zel­len, Fibri­no­gen und Aku­te-Pha­se-Pro­te­ine) und Gewe­be­pa­tho­lo­gie (Hyper­zel­lu­la­ri­tät der drai­nie­ren­den Lymph­kno­ten, der Milz und des Kno­chen­marks), die mit einer Immun­sti­mu­la­ti­on und Ent­zün­dungs­re­ak­ti­on über­ein­stim­men, sowie eine mini­ma­le Vakuo­li­sie­rung der por­ta­len Hepa­to­zy­ten ohne Anzei­chen einer Leber­schä­di­gung. Alle Wir­kun­gen waren ent­we­der teil­wei­se oder voll­stän­dig rever­si­bel nach 3 Wochen der Erho­lung. Das Dosie­rungs­in­ter­vall (eine Woche) war jedoch nicht ide­al, da die Immun­re­ak­ti­on 2–3 Wochen nach der Ver­ab­rei­chung ihren Höhe­punkt erreicht und das kli­ni­sche Dosie­rungs­in­ter­vall 3 Wochen beträgt. Da kli­ni­sche Daten vor­lie­gen, wird eine wei­te­re Stu­die mit wie­der­hol­ter Ver­ab­rei­chung an Tie­ren nicht als not­wen­dig erach­tet. Die Unzu­läng­lich­keit des Designs der Stu­die zur Toxi­zi­tät bei wie­der­hol­ter Ver­ab­rei­chung soll­te die Zulas­sung des Impf­stoffs nicht ausschließen.

Eine kom­bi­nier­te Repro­duk­ti­ons- und Ent­wick­lungs­stu­die zeig­te kei­ne nach­tei­li­gen Aus­wir­kun­gen auf die weib­li­che Frucht­bar­keit, die embryo­fe­ta­le Ent­wick­lung und die post­na­ta­le Ent­wick­lung (bis zur Ent­wöh­nung) bei Rat­ten. Bei weib­li­chen Rat­ten, denen vier­mal (21 und 14 Tage vor der Paa­rung und an den Träch­tig­keits­ta­gen 9 und 20) 30 µg/Dosis BNT162b2 als Injek­ti­on ver­ab­reicht wur­de, kam es nach jeder Injek­ti­on zu einer vor­über­ge­hen­den Abnah­me der müt­ter­li­chen Gewichts­zu­nah­me und einer Ent­zün­dung der Injek­ti­ons­stel­le. Neu­tra­li­sie­ren­de Anti­kör­per wur­den bei Mut­ter­tie­ren indu­ziert und bei Föten und Wel­pen nachgewiesen.

Es gibt kei­ne Stu­di­en zur Toxi­zi­tät bei wie­der­hol­ter Ver­ab­rei­chung oder zur Repro­duk­ti­ons­to­xi­zi­tät spe­zi­ell mit den neu­en Hilfs­stof­fen. Die Ergeb­nis­se der Stu­di­en mit der LNP-Impf­stoff­for­mu­lie­rung schei­nen nicht auf die Lipid-Hilfs­stof­fe zurück­zu­füh­ren zu sein, mit Aus­nah­me der Hepa­to­zy­ten­va­kuo­lie­rung, die wahr­schein­lich auf die Auf­nah­me von Lipi­den durch die Hepa­to­zy­ten zurück­zu­füh­ren ist. In Anbe­tracht der Tat­sa­che, dass es sich bei bei­den neu­ar­ti­gen Hilfs­stof­fen um Ami­no- oder Ami­no/­PEG-Lipi­de han­delt, die poten­zi­el­le lebens­lan­ge Expo­si­ti­on gering sein dürf­te und kli­ni­sche Daten vor­lie­gen, ist das Feh­len von Toxi­zi­täts­stu­di­en mit wie­der­hol­ter Ver­ab­rei­chung der Hilfs­stof­fe an einer zwei­ten Tier­art akzep­ta­bel. In der Stu­die zur wie­der­hol­ten Ver­ab­rei­chung der V8-Vari­an­te an Rat­ten wur­de kein signi­fi­kan­ter Anstieg der Zyto­ki­ne beob­ach­tet; aller­dings war die Zahl der auf Zyto­ki­ne unter­such­ten Tie­re gering (n=3) und es gab gro­ße Unter­schie­de zwi­schen den Tie­ren. Eine In-vitro-Stu­die mit mensch­li­chen PBMC lie­fer­te kei­ne schlüs­si­gen Ergeb­nis­se . Daher wur­de das Poten­zi­al des LNP oder der Impf­stoff­for­mu­lie­rung für die Kom­ple­ment­ak­ti­vie­rung oder die Sti­mu­lie­rung der Zytokin­frei­set­zung in nicht-kli­ni­schen Stu­di­en nicht ange­mes­sen bewertet.