»Es sei nicht so gewesen, dass die Impfärztin schon mit aufgezogener Spritze beim Impfen gestanden habe«

Auf swr​.de ist am 14.2.23 zu lesen:

»Heil­bron­ner Land­ge­richt: Kla­ge gegen Coro­na-Impf­ärz­tin abgewiesen



Im Pro­zess um einen even­tu­el­len Impf­scha­den und angeb­lich man­gel­haf­te Impf­auf­klä­rung hat das Land­ge­richt Heil­bronn die Kla­ge abge­wie­sen. Die Klä­ge­rin sei aus­rei­chend auf­ge­klärt worden.

Vor dem Heil­bron­ner Land­ge­richt hat eine Frau gegen ihre dama­li­ge Impf­ärz­tin geklagt und Scha­dens­er­satz gefor­dert, weil sie nicht rich­tig auf­ge­klärt wor­den sei und danach schwe­re Impf­schä­den ent­wi­ckelt habe. Das Land­ge­richt hat die­se Kla­ge am Diens­tag abge­wie­sen. Die Klä­ge­rin sei ord­nungs­ge­mäß auf­ge­klärt wor­den, hieß es.

Für die Auf­klä­rung habe das unter­schrie­be­ne For­mu­lar und die Mög­lich­keit für Fra­gen genügt, so das Gericht. Es sei nicht so gewe­sen, dass die Impf­ärz­tin schon mit auf­ge­zo­ge­ner Sprit­ze beim Imp­fen gestan­den habe und kei­ne Nach­fra­ge­mög­lich­keit bestan­den habe, wie es die Klä­ge­rin vor­ge­bracht hat­te. Sie will in Beru­fung gehen, wie ihr Anwalt dem SWR nach der Ver­hand­lung mitteilte.

Kein Urteil über mögliche Impfschäden



Das Gericht hat nach der Ver­hand­lung im Janu­ar jetzt dar­über ent­schie­den, ob die Klä­ge­rin aus­rei­chend auf­ge­klärt wur­de. Ob über­haupt ein Impf­scha­den auf­grund der Imp­fung ent­stan­den ist, hat das Gericht nicht wei­ter unter­sucht, das wäre erst im Fal­le einer man­gel­haf­ten Auf­klä­rung Gegen­stand des Pro­zes­ses geworden.

Berufung angekündigt



Wie der Anwalt der Klä­ge­rin, Ulrich Steg­mül­ler, dem SWR mit­teil­te, will die­se gegen das Urteil in Beru­fung gehen. Die Initia­ti­ve hät­te ganz klar von der Impf­ärz­tin aus­ge­hen müs­sen, so Steg­mül­ler. "Sie hät­te von sich aus auf die Pati­en­tin zuge­hen und sagen müs­sen: 'Jetzt klä­re ich Sie über die mög­li­chen Impf­ri­si­ken auf.' Das ist nicht pas­siert." Das Gericht aber habe wohl die Klä­ge­rin in der Initia­tiv­pflicht gese­hen – nicht die Impf­ärz­tin, so der Anwalt. "Das hal­te ich für falsch." Auch Scha­dens­er­satz­an­sprü­che in Höhe von 340.000 Euro gegen Staat und Her­stel­ler wol­le er par­al­lel verfolgen.

Klägerin machte schwere Impfschäden geltend



Die Klä­ge­rin mach­te vor Gericht schwe­re Impf­schä­den gel­tend. Sie lei­de unter Läh­mungs­er­schei­nun­gen, Kraft­lo­sig­keit und Schmer­zen. Der Klä­ge­rin zufol­ge habe kei­ne Mög­lich­keit bestan­den, vor der Imp­fung Fra­gen zu den Risi­ken zu stel­len. Auch fühl­te sich die Klä­ge­rin, eine ange­hen­de Pfle­ge­fach­kraft, von ihrem Arbeit­ge­ber unter Druck gesetzt, damit sie das For­mu­lar zur Aner­ken­nung der Risi­ken unter­zeich­net.«