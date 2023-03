Impfung senkt Risiko für Long Covid um 40 Prozent

Das behaup­tet spie​gel​.de unter die­ser Über­schrift am 23.3.23:

»Anhal­ten­de Müdig­keit, Schmer­zen, Herz­ra­sen: Mil­lio­nen Men­schen in Euro­pa haben Long Covid. Eine neue Stu­die zeigt, wer ein beson­ders hohes Risi­ko hat zu erkran­ken und was Imp­fun­gen bringen.«

Ob es klug ist, Mil­lio­nen "geimpf­ter" Men­schen zu erzäh­len, wie wenig die Sprit­ze gehol­fen hat? Das Blatt stützt sich auf eine Stu­die, von der berich­tet wird: "Sol­che Meta­ana­ly­sen gel­ten als beson­ders robust, weil sie nicht nur auf ein­zel­nen Unter­su­chun­gen basie­ren". Was beim "Spie­gel" aller­dings nicht galt für die Coch­ra­ne-Ana­ly­se zur feh­len­den epi­de­mio­lo­gi­schen Begrün­dung für Mas­ken (s. hier).

Die Stu­die trägt den Titel "Risk Fac­tors Asso­cia­ted With Post−COVID-19 Con­di­ti­on. A Sys­te­ma­tic Review and Meta-ana­ly­sis" und wur­de am 23.3.23 auf jamanet​work​.com ver­öf­fent­licht. In ihr ist zu lesen:

»Fra­ge Wel­che Per­so­nen sind gefähr­det, eine Post-COVID-19-Krank­heit (PCC) zu entwickeln?

Ergeb­nis­se Die­se sys­te­ma­ti­sche Über­prü­fung und Meta-Ana­ly­se von 41 Stu­di­en mit 860 783 Pati­en­ten ergab, dass weib­li­ches Geschlecht, höhe­res Alter, höhe­rer Body-Mass-Index, Rau­chen, vor­be­stehen­de Kom­or­bi­di­tä­ten und frü­he­re Kran­ken­haus­auf­ent­hal­te oder Auf­nah­men auf der Inten­siv­sta­ti­on Risi­ko­fak­to­ren waren, die signi­fi­kant mit der Ent­wick­lung von PCC in Ver­bin­dung stan­den, und dass die SARS-CoV-2-Imp­fung mit zwei Dosen mit einem gerin­ge­ren PCC-Risi­ko ver­bun­den war.

Bedeu­tung Die Ergeb­nis­se die­ser sys­te­ma­ti­schen Über­prü­fung und Meta­ana­ly­se lie­fern ein Pro­fil der Merk­ma­le, die mit einem erhöh­ten PCC-Risi­ko ver­bun­den sind, und legen nahe, dass eine Imp­fung vor PCC schüt­zen kann…«

Bereits in der Ein­lei­tung fin­den sich merk­wür­di­ge Beschrei­bun­gen von Spät­fol­gen durch Epi­de­mien, deren Statt­fin­den zumin­dest ange­zwei­felt wer­den kann:

»Frü­he­re Epi­de­mien von Viren aus der Fami­lie der Coro­na­vi­ren, wie z. B. SARS-CoV und das Midd­le East Respi­ra­to­ry Syn­dro­me Coro­na­vi­rus (MERS-CoV), haben bei infi­zier­ten Per­so­nen zu anhal­ten­den Sym­pto­men geführt, dar­un­ter star­ke Müdig­keit, ver­min­der­te Lebens­qua­li­tät und Kurz­at­mig­keit sowie Ver­hal­tens­stö­run­gen und psy­chi­sche Pro­ble­me. Die­se anhal­ten­den post­vi­ra­len Sym­pto­me sind mit einer erheb­li­chen Belas­tung für die Gesund­heits­sys­te­me ver­bun­den.«

Als Quel­le wird eine Arbeit ange­ge­ben, die genau das behaup­tet, aber kei­ne Bele­ge anführt, ein belieb­tes Ver­fah­ren des Ver­schlei­erns. Was dem "Spie­gel" aber nicht auf­fällt, der sei­nen Bericht am glei­chen Tag ver­öf­fent­lich­te, als die Stu­die erschien. Man wird sie ähn­lich "nicht gele­sen, son­dern gefres­sen" haben wie Karl Lauterbach.

Auch die zugrun­de lie­gen­de Beschrei­bung von "PCC" ("Long Covid") ist wenig Ver­trau­en erweckend:

»Zu den typi­schen kli­ni­schen Sym­pto­men gehö­ren Dys­pnoe, Müdig­keit, auto­no­me Funk­ti­ons­stö­run­gen, Kopf­schmer­zen und anhal­ten­der Geruchs- und/oder Geschmacks­ver­lust – obwohl ein brei­tes Spek­trum von Sym­pto­men beschrie­ben wurde.«

So wur­den die unter­such­ten Stu­di­en ausgewählt:

»Die Suche in den Daten­ban­ken MEDLINE und Emba­se ergab ins­ge­samt 5334 Ein­trä­ge. Nach der Ent­fer­nung von Dupli­ka­ten wur­den 3363 auf Titel- und Zusam­men­fas­sungs­ebe­ne gescre­ent, und 255 Stu­di­en wur­den einer Voll­text­aus­wer­tung unter­zo­gen. Davon erfüll­ten 41 Daten­sät­ze mit ins­ge­samt 860 783 Pati­en­ten die Ein­schluss­kri­te­ri­en und wur­den in die Meta-Ana­ly­se auf­ge­nom­men…«

Ich habe das Aus­schluß­ver­fah­ren von eini­gen Tau­send auf 41 Stu­di­en nicht wei­ter ange­se­hen. Hier eini­ge Ergeb­nis­se aus den bis zu 41 Arbeiten:

» Komorbiditäten

Eine Meta­ana­ly­se wur­de für 34 Stu­di­en durch­ge­führt, die das Vor­han­den­sein von Kom­or­bi­di­tä­ten unter­such­ten, die mög­li­cher­wei­se mit dem Risi­ko eines PCC-Syn­droms in Ver­bin­dung ste­hen. Im Fol­gen­den wer­den die ein­zel­nen Kom­or­bi­di­tä­ten näher erläutert.

Ängste und/oder Depressionen

Vier Stu­di­en mit 634 734 Pati­en­ten unter­such­ten das PCC-Risi­ko bei Pati­en­ten mit Angst­zu­stän­den und/oder Depres­sio­nen. Die gepool­te Ana­ly­se die­ser Stu­di­en zeig­te einen signi­fi­kan­ten Zusam­men­hang mit PCC…

Asthma

Eine Meta-Ana­ly­se von 13 Stu­di­en mit 639 397 Pati­en­ten ergab, dass Pati­en­ten mit Asth­ma ein deut­lich höhe­res Risi­ko für die Ent­wick­lung von PCC haben…

Chronisch obstruktive Lungenerkrankung



Eine Ana­ly­se von 10 Stu­di­en mit 257 340 Pati­en­ten ergab, dass COPD ein Risi­ko­fak­tor für anhal­ten­de Sym­pto­me nach einer COVID-19-Infek­ti­on ist…

Diabetes

Eine Meta­ana­ly­se von 18 Stu­di­en mit 259 978 Pati­en­ten ergab, dass Pati­en­ten mit Dia­be­tes (OR, 1,06; 95% CI, 1,03 bis 1,09; I2 = 0%) ein signi­fi­kan­tes Risi­ko für PCC hat­ten…

Immunsuppression

In drei Stu­di­en mit ins­ge­samt 967 Pati­en­ten wur­de unter­sucht, ob Pati­en­ten mit Immun­sup­pres­si­on ein höhe­res Risi­ko für PCC auf­wei­sen. Die Meta-Ana­ly­se die­ser Stu­di­en ergab einen signi­fi­kan­ten Zusam­men­hang zwi­schen Immun­sup­pres­si­on und PCC…

Ischämische Herzkrankheit

In fünf Stu­di­en, an denen 201 906 Pati­en­ten teil­nah­men, wur­de der Zusam­men­hang mit einer vor­be­stehen­den Herz­in­suf­fi­zi­enz unter­sucht. Eine Meta-Ana­ly­se die­ser Stu­di­en ergab, dass Pati­en­ten mit IHD ein 1,28-fach höhe­res Risi­ko für die Ent­wick­lung einer PCC hat­ten…«

Der Fra­ge, wie klug es gewe­sen sein mag, Men­schen mit die­sen Vor­er­kran­kun­gen der "Imp­fung" aus­zu­set­zen, wird natür­lich nicht gestellt.

Nur vier Studien berücksichtigten den "Impfstatus"

»Impfstatus

Vier Stu­di­en mit ins­ge­samt 249 788 Pati­en­ten unter­such­ten die Aus­wir­kun­gen des Impf­sta­tus auf das Risi­ko, an PCC zu erkran­ken. Eine Meta­ana­ly­se die­ser Stu­di­en ergab, dass Per­so­nen, die mit zwei Dosen geimpft wor­den waren (in allen ein­ge­schlos­se­nen Stu­di­en), ein um 40 % gerin­ge­res Risi­ko hat­ten, an PCC zu erkran­ken (OR, 0,57; 95% CI, 0,43 bis 0,76; I2 = 91%; Abbil­dung 4). Dies lässt sich mög­li­cher­wei­se nicht in allen künf­ti­gen Stu­di­en nach­wei­sen (95% PI, 0,15 bis 2,22). Eine Unter­grup­pen­ana­ly­se nach Stu­di­en­qua­li­tät und eine Meta-Regres­si­on nach Stu­di­en­grö­ße wur­den nicht durch­ge­führt, da alle die­se Stu­di­en von hoher Qua­li­tät waren und jeweils mehr als 1000 Pati­en­ten umfass­ten. Der Egger-Test ergab kei­ne signi­fi­kan­te Publi­ka­ti­ons­ver­zer­rung (Inter­cept = ‑0,44; 95% CI, ‑1,38 bis 0,48; P = .80).«

Untaugliche Betrachtungen

Bereits die ers­te in der Abbil­dung ange­führ­te Stu­die (Ayoubkha­ni et al) weist will­kür­li­che Ein­schrän­kun­gen auf:

»Wir schlos­sen CIS-Teil­neh­mer [UK COVID-19 Infec­tion Sur­vey, AA] im Alter von 18–69 Jah­ren ein, die zwi­schen dem 26. April 2020 (dem Beginn der CIS) und dem 30. Novem­ber 2021 (den letz­ten ver­füg­ba­ren Daten zum Zeit­punkt der Ana­ly­se) posi­tiv auf SARS-CoV‑2 getes­tet wur­den, ent­we­der durch einen PCR-Test mit Abstri­chen, die bei Stu­di­en­be­su­chen (58,7 % der Infek­tio­nen) oder in natio­na­len Test­pro­gram­men (Selbst­aus­kunft der Stu­di­en­teil­neh­mer) gewon­nen wur­den. Wir schlos­sen Teil­neh­mer aus, die einen Ver­dacht auf COVID-19 mel­de­ten oder posi­tiv auf Anti­kör­per getes­tet wur­den (in der Stu­die oder anders­wo), und zwar >2 Wochen vor ihrem ers­ten posi­ti­ven Abstrich; die zu irgend­ei­nem Zeit­punkt vor ihrem ers­ten posi­ti­ven Abstrich Long-COVID-Sym­pto­me mel­de­ten; die nach der Ein­füh­rung der Umfra­ge am 3. Febru­ar 2021 nie auf die Fra­ge nach Long-COVID-Sym­pto­men geant­wor­tet hat­ten (sie­he "Ergeb­nis" unten); die bis zum 30. Novem­ber 2021 kei­ne Nach­be­ob­ach­tung von ≥12 Wochen nach der Infek­ti­on hat­ten; oder die zum Zeit­punkt der Infek­ti­on ein­fach geimpft waren.

Exposition

Die Expo­si­ti­on von Inter­es­se war der Erhalt von min­des­tens 2 Dosen eines COVID-19-Impf­stoffs (Oxford/AstraZeneca ChAdOx1 nCoV-19 [AZD1222], Pfizer/BioNTech BNT162b2 oder Moder­na mRNA-1273) ≥14 Tage vor der ers­ten durch den Test bestä­tig­ten Infek­ti­on. Der Impf­sta­tus der Teil­neh­mer in Eng­land wur­de aus Erhe­bungs­da­ten abge­lei­tet, die mit den Auf­zeich­nun­gen des Natio­nal Immu­ni­sa­ti­on Manage­ment Sys­tem (NIMS) ver­knüpft waren… Für die Teil­neh­mer in Wales, Schott­land und Nord­ir­land (13,6 %) waren kei­ne admi­nis­tra­ti­ven Daten ver­füg­bar; daher wur­de der Impf­sta­tus aus­schließ­lich aus Selbst­aus­künf­ten abge­lei­tet. In einer Sen­si­ti­vi­täts­ana­ly­se beschränk­ten wir die Ana­ly­se auf Teil­neh­mer, die in Eng­land leb­ten, wodurch das Risi­ko einer Fehl­klas­si­fi­zie­rung der Expo­si­ti­on ver­rin­gert wur­de.«

Die­se Aus­sa­gen rei­chen schon, um die Stu­die als unzu­rei­chend zu qualifizieren.

Die zwei­te genann­te Stu­die (Eme­cen at al) aus der Tür­kei ist noch frag­wür­di­ger. Hier geht es um Tele­fon­in­ter­views von über 18-Jäh­ri­gen zwi­schen dem 1.11.2020 und dem 31.5.2021.

»In die­ser Stu­die wur­de das Vor­han­den­sein von min­des­tens einem Sym­ptom zu den Nach­un­ter­su­chungs­zeit­punk­ten als Sym­ptom­prä­senz definiert…

Die Teil­neh­mer gal­ten 2 Wochen nach der zwei­ten Dosis des Impf­stoffs Coro­na­Vac (inak­ti­vier­tes Virus) oder BNT162b2 (mRNA) als voll­stän­dig geimpft…

Wäh­rend des Unter­su­chungs­zeit­raums waren in der Tür­kei zwei Arten von Impf­stof­fen erhält­lich: Coro­na­Vac und BNT162b2. Die Imp­fung des Gesund­heits­per­so­nals und der älte­ren Alters­grup­pen wur­de am 14. Janu­ar 2021 mit Coro­na­Vac ein­ge­lei­tet. BNT162b2 wur­de ab dem 2. April 2021 ein­ge­setzt. Unter Berück­sich­ti­gung des Pati­en­ten­ein­schluss­zeit­raums vom 1. Novem­ber 2020 bis zum 31. Mai 2021 beob­ach­te­ten wir 207 Impf­durch­bruchs­in­fek­tio­nen. Wir fan­den her­aus, dass eine voll­stän­di­ge Imp­fung vor der COVID-19-Imp­fung mit einer gerin­ge­ren Wahr­schein­lich­keit der Selbst­an­zei­ge von Sym­pto­men ver­bun­den war. In einer Stu­die, die an Nut­zern einer Han­dy-App durch­ge­führt wur­de, war die Wahr­schein­lich­keit, nach COVID-19 28 Tage oder län­ger Sym­pto­me zu haben, bei den­je­ni­gen, die vor der Infek­ti­on mit zwei Dosen geimpft wor­den waren, etwa hal­biert, ver­gli­chen mit unge­impf­ten Kontrollpersonen…«

Auf die Lek­tü­re der ande­ren Stu­di­en habe ich verzichtet.

Wie eben auch die Wis­sen­schafts­re­dak­ti­on des "Spie­gel". (Nur wer­den sie dafür eigent­lich bezahlt.) Ihr reicht das Gespräch mit einem Autor. Der erklärt noch ein­mal, wie sich "Long Covid" äußert:

"»Atem­not, Hus­ten, Herz­ra­sen, Kopf­schmer­zen, star­ke Müdig­keit gehö­ren zu den häu­figs­ten Sym­pto­men«, sagt Kar­dio­lo­ge Vas­si­li­os Vas­si­li­ou von der Uni­ver­si­ty of East Anglia, der an der aktu­el­len Stu­die mit­ge­ar­bei­tet hat. Das Erschöp­fungs­syn­drom Fati­gue, ist auch von ande­ren Virus­in­fek­tio­nen bekannt wie dem Epstein-Barr-Virus.

Betrof­fe­ne von Long Covid berich­ten zudem von Brust­schmer­zen, Schwin­del, Schlaf­lo­sig­keit, Gelenk­schmer­zen, Angst­zu­stän­den, Appe­tit­lo­sig­keit, Tin­ni­tus, anhal­ten­de Ver­än­de­run­gen des Geruchs- und Geschmacks­sinns. Eini­ge sagen, in ihrem Gehirn zie­he eine Art Nebel auf."

Wie war sahen, reich­te für wenigs­tens eine Stu­die das Vor­lie­gen eines die­ser unspe­zi­fi­schen Sym­pto­me für den Ein­schluß als "Long Covid"-Betroffene. Der Ehr­lich­keit hal­ber muß erwähnt wer­den, daß auch man­che "Impf­schä­den" so beschrie­ben wer­den. Daß die fol­gen­de Bemer­kung durch die Stu­di­en nicht zu recht­fer­ti­gen ist, wur­de oben dargelegt:

"»Es war beru­hi­gend zu sehen, dass geimpf­te Per­so­nen im Ver­gleich zu Unge­impf­ten ein deut­lich gerin­ge­res Risi­ko hat­ten an Post-Covid zu erkran­ken«, sagt Vas­si­li­ou wei­ter."

Immer­hin demen­tiert der Text sei­nen Titel:

»Aller­dings gibt es Hin­wei­se, dass eine erneu­te Imp­fung nach einer Durch­bruchs­in­fek­ti­on nur einen teil­wei­sen Schutz vor Long Covid bie­tet. Von Durch­bruchs­in­fek­ti­on ist die Rede, wenn sich ein Geimpf­ter ansteckt. Ob die Imp­fun­gen also auch lang­fris­tig das Risi­ko für Long Covid sen­ken, muss sich zeigen.«

Doch der Arti­kel wird sei­nen Zweck erfül­len. Nicht nur Karl Lau­ter­bach pflegt nur die Über­schrif­ten zur Kennt­nis zu neh­men. Her­aus kommt dann so etwas, was noch nicht ein­mal die Stu­die behauptet:

Sie­he u.a. auch: