Kennen Sie eigentlich die »Deklaration von Helsinki« des Weltärztebundes, Herr Montgomery?

Sie wur­de auf der Gene­ral­ver­samm­lung der Orga­ni­sa­ti­on im Juni 1964 in Hel­sin­ki ver­ab­schie­det und seit­dem mehr­mals über­ar­bei­tet. Es heißt darin:

»Der Welt­ärz­te­bund (WMA) hat mit der Dekla­ra­ti­on von Hel­sin­ki eine Erklä­rung ethi­scher Grund­sät­ze für medi­zi­ni­sche For­schung am Men­schen, ein­schließ­lich der For­schung an iden­ti­fi­zier­ba­ren mensch­li­chen Mate­ria­li­en und Daten, entwickelt…

9. Es ist die Pflicht des Arz­tes, der sich an medi­zi­ni­scher For­schung betei­ligt, das Leben, die Gesund­heit, die Wür­de, die Inte­gri­tät, das Selbst­be­stim­mungs­recht, die Pri­vat­sphä­re und die Ver­trau­lich­keit per­sön­li­cher Infor­ma­tio­nen der Ver­suchs­teil­neh­mer zu schüt­zen. Die Ver­ant­wor­tung für den Schutz von Ver­suchs­per­so­nen muss stets der Arzt oder ein ande­rer Ange­hö­ri­ger eines Heil­be­ru­fes tra­gen und nie die Ver­suchs­per­son selbst, auch dann nicht, wenn sie ihr Ein­ver­ständ­nis gege­ben hat…

16… Medi­zi­ni­sche For­schung am Men­schen darf nur durch­ge­führt wer­den, wenn die Bedeu­tung des Ziels die Risi­ken und Belas­tun­gen für die Ver­suchs­per­so­nen überwiegt…

18. Ärz­te dür­fen sich nicht an einem For­schungs­vor­ha­ben am Men­schen betei­li­gen, wenn sie nicht über­zeugt sind, dass die mit der Stu­die ver­bun­de­nen Risi­ken ange­mes­sen ein­ge­schätzt wor­den sind und in zufrie­den­stel­len­der Wei­se beherrscht wer­den kön­nen. Sobald sich her­aus­stellt, dass die Risi­ken den poten­ti­el­len Nut­zen über­stei­gen oder wenn es einen schlüs­si­gen Beweis für gesi­cher­te Ergeb­nis­se gibt, müs­sen Ärz­te ein­schät­zen, ob die Stu­die fort­ge­setzt, modi­fi­ziert oder unver­züg­lich been­det wer­den muss.

Vulnerable Gruppen und Einzelpersonen

19. Eini­ge Grup­pen und Ein­zel­per­so­nen sind beson­ders vul­nerabel und kön­nen mit grö­ße­rer Wahr­schein­lich­keit unge­recht behan­delt oder zusätz­lich geschä­digt wer­den. Alle vul­ner­ablen Grup­pen und Ein­zel­per­so­nen soll­ten beson­ders bedach­ten Schutz erhalten…

Wissenschaftliche Anforderungen und Forschungsprotokolle

21. Medi­zi­ni­sche For­schung am Men­schen muss den all­ge­mein aner­kann­ten wis­sen­schaft­li­chen Grund­sät­zen ent­spre­chen sowie auf einer gründ­li­chen Kennt­nis der wis­sen­schaft­li­chen Lite­ra­tur, ande­ren rele­van­ten Infor­ma­ti­ons­quel­len, aus­rei­chen­den Labor­ver­su­chen und, sofern ange­mes­sen, auf Tier­ver­su­chen basie­ren. Auf das Wohl der Ver­suchs­tie­re muss Rück­sicht genom­men wer­den. 22. Die Pla­nung und Durch­füh­rung einer jeden wis­sen­schaft­li­chen Stu­die am Men­schen muss klar in einem Stu­di­en­pro­to­koll beschrie­ben und gerecht­fer­tigt wer­den. Das Pro­to­koll soll­te eine Erklä­rung der ein­be­zo­ge­nen ethi­schen Erwä­gun­gen ent­hal­ten und soll­te deut­lich machen, wie die Grund­sät­ze die­ser Dekla­ra­ti­on berück­sich­tigt wor­den sind. Das Pro­to­koll soll­te Infor­ma­tio­nen über Finan­zie­rung, Spon­so­ren, insti­tu­tio­nel­le Ver­bin­dun­gen, mög­li­che Inter­es­sen­kon­flik­te, Anrei­ze für Ver­suchs­per­so­nen und Infor­ma­tio­nen bezüg­lich Vor­keh­run­gen für die Behand­lung und/oder Ent­schä­di­gung von Per­so­nen ent­hal­ten, die infol­ge ihrer Teil­nah­me an der wis­sen­schaft­li­chen Stu­die einen Scha­den davon­ge­tra­gen haben. Bei kli­ni­schen Stu­di­en muss das Pro­to­koll auch ange­mes­se­ne Vor­keh­run­gen für Maß­nah­men nach Abschluss der Stu­die beschreiben…

Informierte Einwilligung

25. Die Teil­nah­me von ein­wil­li­gungs­fä­hi­gen Per­so­nen an der medi­zi­ni­schen For­schung muss frei­wil­lig sein. Auch wenn es ange­mes­sen sein kann, Fami­li­en­an­ge­hö­ri­ge oder füh­ren­de Per­sön­lich­kei­ten der jewei­li­gen Gemein­schaft hin­zu­zu­zie­hen, darf kei­ne ein­wil­li­gungs­fä­hi­ge Per­son in ein For­schungs­vor­ha­ben auf­ge­nom­men wer­den, wenn sie nicht frei­wil­lig zustimmt.

26. Bei der medi­zi­ni­schen For­schung an ein­wil­li­gungs­fä­hi­gen Per­so­nen muss jede poten­ti­el­le Ver­suchs­per­son ange­mes­sen über die Zie­le, Metho­den, Geld­quel­len, even­tu­el­le Inter­es­sen­kon­flik­te, insti­tu­tio­nel­le Ver­bin­dun­gen des For­schers, den erwar­te­ten Nut­zen und die poten­ti­el­len Risi­ken der Stu­die, mög­li­cher­wei­se damit ver­bun­de­nen Unan­nehm­lich­kei­ten, vor­ge­se­he­ne Maß­nah­men nach Abschluss einer Stu­die sowie alle ande­ren rele­van­ten Aspek­te der Stu­die infor­miert (auf­ge­klärt) wer­den. Die poten­ti­el­le Ver­suchs­per­son muss über das Recht infor­miert (auf­ge­klärt) wer­den, die Teil­nah­me an der Stu­die zu ver­wei­gern oder eine ein­mal gege­be­ne Ein­wil­li­gung jeder­zeit zu wider­ru­fen, ohne dass ihr irgend­wel­che Nach­tei­le ent­ste­hen. Beson­de­re Beach­tung soll dem spe­zi­fi­schen Infor­ma­ti­ons­be­darf der indi­vi­du­el­len poten­ti­el­len Ver­suchs­per­so­nen sowie den für die Infor­ma­ti­ons­ver­mitt­lung ver­wen­de­ten Metho­den geschenkt werden…

27. Beim Ein­ho­len der Infor­mier­ten Ein­wil­li­gung in die Teil­nah­me an einer wis­sen­schaft­li­chen Stu­die muss der Arzt beson­de­re Vor­sicht wal­ten las­sen, wenn die poten­ti­el­le Ver­suchs­per­son in einem Abhän­gig­keits­ver­hält­nis zum Arzt steht oder unter Zwang ein­wil­li­gen könnte…

31. Der Arzt muss den Pati­en­ten voll­stän­dig über die for­schungs­be­zo­ge­nen Aspek­te der Behand­lung infor­mie­ren. Die Wei­ge­rung eines Pati­en­ten, an einer Stu­die teil­zu­neh­men, oder der Ent­schluss des Pati­en­ten, aus der Stu­die aus­zu­schei­den, darf nie­mals die Pati­en­ten-Arzt-Bezie­hung nach­tei­lig beeinflussen.«

Seit Jah­ren wird uns Frank Mont­go­me­ry als Welt­ärz­te­prä­si­dent ver­kauft. Daß er es nicht ist, schert die Medi­en so wenig wie die Unwis­sen­schaft­lich­keit sei­ner Aussagen.

Dank für die­se Erin­ne­rung an Herrn Küh­ba­cher, der die Dekla­ra­ti­on im Zusam­men­hang mit der "Elek­tro­ni­schen Pati­en­ten­ak­te" erwähnt.