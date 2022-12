Körpersprache-Experte über Lauterbach: "Das hatten wir noch nie"

»…Tilman Billing erkennt einen deut­li­chen Wandel – vom selbst­be­wuss­ten Fachmann zum hilf­lo­sen Minister…« (t‑online.de, 18.12.22)

Update: In einem Kommentar wird ein Link zu einer Selbstdarstellung Billings ange­ge­ben. Vielleicht wird dar­an erkenn­bar, daß das Fallenlassen Lauterbachs nicht nur eine per­sön­li­che Meinung ist. Es heißt dort:

»Für ARD & ZDF (Tagesschau, ZDF-Morgenmagazin) hat Tilman Angela Merkel, Olaf Scholz u.v.a. inter­viewt. Prominente coacht er für alle wich­ti­gen deut­schen TV-Sendungen, Influencer für Videos auf Social Media-Kanälen.

Vorstände von Dax-Konzernen, Geschäftsführer*innen mit­tel­stän­di­scher Hidden-Champions und Gründer erfolg­rei­cher Startups trai­niert er für ent­schei­den­de Reden und exzel­len­te Präsentationen. Seine Kunden sind Bertelsmann, BASF, Commerzbank, Ebay, Hugo Boss, Lufthansa, Pfitzer, Pepsi-Cola, Porsche, Scholz & Friends, Siemens, Telekom, VW u.v.a.

Die Süddeutsche Zeitung hat Tilman unter Deutschlands Präsentations- und Rhetorikexperten aus­ge­wählt für das SZ-Wissensforum.

Gelehrt hat er bereits an diver­sen Universitäten, Hochschulen & Akademien: Am Hasso-Plattner-Institut (HPI) an der Universität Potsdam, an der Goethe Universität Frankfurt a. M., an der Haufe-Akademie, an der Akademie für Führungskräfte der Wirtschaft, an der Hochschule Konstanz (HTWG) und bei Management Circle.

Er ist Top Executive Coach, Moderator und Keynote-Speaker.

Er lebt mit sei­ner Familie und drei Söhnen in Berlin. Tilman liebt das Kino, span­nen­de Bücher & Kunst, köst­li­ches Essen und Reisen nach Asien…«

sta​ge​ro​ckers​.de



In den "FAQ" ist dort zu lesen:

»Wie funk­tio­niert die Geld-zurück-Garantie?

Unser Ziel ist es, Dir die best­mög­li­che Lernerfahrung zu bie­ten. Falls Du mit einem Video oder Hörbuch oder einem Paket aus meh­re­ren Produkten sehr unzu­frie­den sein soll­test, bie­ten wir Dir mit unse­rer Geld-zurück-Garantie inner­halb von 14 Tagen nach Deinem Kauf ein­ma­lig eine voll­stän­di­ge Rückerstattung…