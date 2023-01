Nachgerade unglaub­li­che Worte sind auf dem Nischensender deutsch​land​funk​kul​tur​.de am 18.1.23 zu lesen und zu hören. Markus Grill, Chefreporter im NDR/WDR Investigativ-Ressort, kommt ganz ohne "Schwurbler"- und "Nazi"-Vorwürfe" aus und stellt gar selbst kri­ti­sche Fragen:

»Als vor Kurzem bekannt wur­de, dass das Gesundheits­ministerium in der Pandemie offen­bar Milliarden für über­teu­er­te PCR-Tests aus­ge­ge­ben hat­te – eine Recherche, an der auch ich betei­ligt war, sprang dem kri­ti­sier­ten ehe­ma­li­gen Gesundheitsminister Jens Spahn eine Journalistin zur Seite. Sie beklag­te in einem Zeitungskommentar die­ses „klein­li­che Gemäkel“ und die „Erbsenzählerei“, die man im Nachhinein an Spahns Pandemiepolitik übe.

In ziem­lich ähn­li­chen Worten ver­tei­digt sich auch Spahn selbst. Es sei eben eine unüber­sicht­li­che Lage gewe­sen, man habe schnell han­deln müs­sen und beson­ders bei der Maskenbeschaffung hät­ten Wild-West-Zustände geherrscht. Im Übrigen, so der Titel eines Spahn-Buches über die Pandemie, müs­se man ein­an­der „viel verzeihen“.

Kritik an Pandemiepolitik nicht per se unfair

Aber ist Kritik an der Pandemiepolitik wirk­lich unfair, wie Spahn und ande­re heu­te glau­ben machen wol­len? Ist man nur hin­ter­her immer schlau­er und legt des­halb die fal­schen Maßstäbe an die damals Verantwortlichen an? Vielen Journalisten hat man wäh­rend der Pandemie oft vor­ge­wor­fen, zu nah an der Regierungspolitik zu sein und zu wenig Kritik dar­an zu üben. Müssen wir uns umge­kehrt jetzt vor­wer­fen las­sen, wir sei­en unan­ge­mes­sen hart in unse­rer Kritik?

Tatsächlich gehört zu einer fai­ren Berichterstattung, dass man sehr genau die Umstände berück­sich­ti­gen muss. Ein und die­sel­be Maßnahme kann im März 2020 gerecht­fer­tigt gewe­sen sein, im März 2021 frag­lich und im März 2022 unver­ant­wort­lich. Schulschließungen gehö­ren zum Beispiel in die­se Kategorie. Deutschland hat so lan­ge wie kaum ein ande­res euro­päi­sches Land die Schulen geschlos­sen, auch noch im Jahr 2021, obwohl zu die­sem Zeitpunkt bereits sehr viel mehr Wissen über die schäd­li­chen Auswirkungen der Schulschließungen bekannt war.

Vorwurf der Verschwendung von Steuergeld

In glei­cher Weise ver­hält es sich mit dem Kauf von Masken: Im März 2020 war es ver­ant­wort­bar, auch fünf Euro für eine FFP2-Maske zu bezah­len. Aber schon weni­ge Wochen spä­ter pur­zel­te der Preis. Dennoch hat zum Beispiel Jens Spahn Ende April noch Masken für mehr als eine hal­be Milliarde Euro zum Stückpreis von 5,40 Euro beim Schweizer Händler Emix kau­fen lassen.

Die Staatsanwaltschaft Berlin ermit­telt des­halb gegen den zustän­di­gen Abteilungsleiter im Gesundheitsministerium wegen der Verschwendung von Steuergeld. Dass das Ministerium einen Monat zuvor noch weit mehr Geld für eine FFP2-Maske bezahlt, begrün­det nach Ansicht der Ermittler jedoch kei­nen Verdacht. Damals waren eben die Marktpreise tat­säch­lich noch höher.

Gigantische Ausgaben

Eine Geldverschwendung – nicht nur aus heu­ti­ger Sicht – war auch die Aktion im Dezember 2020, FFP2-Masken gra­tis an Seniorinnen und Senioren abzu­ge­ben. Nicht die Abgabe an sich war pro­ble­ma­tisch, dafür gab es sehr gute Gründe. Aber die Preise waren absurd hoch: In Drogeriemärkten konn­te man damals Masken bereits für ein bis zwei Euro kau­fen. Das Ministerium zahl­te den Apothekern aber 6 Euro pro Maske – voll­kom­men egal, zu wel­chem Preis die­se die Masken zuvor ein­ge­kauft hat­ten. Im Schnitt flos­sen mehr als 100.000 Euro an jede ein­zel­ne Apotheke in Deutschland. In erstaun­li­cher Offenheit gestand damals ein Apotheker: „Wir haben uns dumm und däm­lich verdient.“

In Berlin hat das Gesundheitsministerium nicht ganz zu Unrecht den Ruf, das Ministerium zu sein, das am wenigs­ten aufs Geld ach­tet. In der Pandemie hat die­se alt­her­ge­brach­te Lockerheit im Umgang mit Steuergeld zu gigan­ti­schen Ausgaben geführt, die bis heu­te nicht auf­ge­ar­bei­tet sind. Vielleicht müs­sen die Bürger Politikern wegen deren Handeln in der Pandemie man­ches ver­zei­hen. Aber eben auch nicht alles.«

