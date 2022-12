Mutationen im Genom: »Der mögliche zusätzliche Effekt durch eine mRNA Impfung fällt kaum ins Gewicht.«

Wieder ein­mal wil­de­re ich in Kommentaren. "Das unter­schätz­te Mutationspotential der Retrogene" ist ein Artikel der Max-Planck-Gesellschaft vom 2.2.21 über­schrie­ben, der einem Leser auf­ge­fal­len ist. Man liest dort:

»Eine neue Studie von Forschenden des Max-Planck-Instituts für Evolutionsbiologie in Plön und der chi­ne­si­schen Akademie der Wissenschaften in Peking zeigt, dass die poten­ti­el­le gene­ti­sche Belastung durch Mutationen, die aus Retrogenen ent­ste­hen, deut­lich grö­ßer ist als bis­her angenommen.

Update September 2021: Die genann­te Publikation wird mitt­ler­wei­le gele­gent­lich in ein­schlä­gi­gen Foren zitiert um die Impfung gegen das COVID-19-Virus als grund­sätz­lich gefähr­lich ein­zu­stu­fen. Dazu möch­ten wir wie folgt Stellung nehmen:

Wichtig ist zu wis­sen, dass das Rückschreiben von mRNA in das Genom ein natür­li­cher Vorgang ist und ver­mut­lich ein Großteil oder die gesam­te mRNA wie­der ins Genom ein­ge­schrie­ben wer­den kann. Dieser Prozess fin­det kon­ti­nu­ier­lich statt. Auch vira­le mRNA kann poten­ti­ell inte­griert wer­den, das heißt, auch wenn man sich mit dem Coronavirus oder einem ande­ren Virus infi­ziert, besteht die Möglichkeit, dass dies Auswirkungen auf Mutationen im Genom hat. In der Masse die­ser natür­li­chen Vorgänge fällt der mög­li­che zusätz­li­che Effekt durch eine mRNA Impfung kaum ins Gewicht. Es wer­den auch immer nur eine klei­ne Zahl von Zellen betrof­fen sein und wenn die­se eine Mutation tra­gen, wer­den sie schnell durch ande­re Zellen ersetzt. Es ist nicht zu erwar­ten, dass inji­zier­te mRNA in die Keimzellen über­nom­men wird, d.h. eine mög­li­che Vererbung kann man prak­tisch ausschließen.

Wenn man also die­sen Hintergrund in Betracht zieht, kann man mit sehr gro­ßer Sicherheit sagen, dass die poten­ti­el­le Gefahr, die von zurück­ge­schrie­be­ner RNA (Retrogenen) im Zusammenhang mit der Impfung aus­geht, deut­lich gerin­ger ist als die Gefahr, die von einer Infektion mit dem Coronavirus aus­ge­hen kann, bzw. die von den natür­li­chen Zellprozessen aus­geht…«

Das mag so sein. Allerdings galt die blo­ße Möglichkeit der Umschreibung bis­her als häre­ti­sche Verschwörungstheorie. Schon im Dezember 2020 hieß es auf focus​.de:

»These 1: Die Corona-Impfstoffe verändern die DNA des Menschen.

Das stimmt nicht. Das in Deutschland für die Sicherheit von Impfstoffen zustän­di­ge Paul-Ehrlich-Institut schreibt: „Es besteht kei­ne Gefahr einer Integration von mRNA in das huma­ne Genom.“ Beim Menschen befin­de sich das Genom in Form von DNA im Zellkern. Eine Integration der RNA in die DNA sei auf­grund ihrer unter­schied­li­chen che­mi­schen Struktur nicht mög­lich. Auch gebe es kei­nen Hinweis dar­auf, dass die von den Körperzellen auf­ge­nom­me­ne mRNA im Nachhinein in DNA umge­schrie­ben würde.

Infektiologe Christoph Spinner bestä­tigt das im Gespräch mit FOCUS Online. Zwar wür­de bei der Impfung Erbinformation in Form der soge­nann­ten mRNA inji­ziert. „Diese Information inte­griert sich jedoch nicht in das mensch­li­che Erbgut, son­dern fun­giert als vor­über­ge­hen­de Bauanleitung von Virusbestandteilen, um das Immunsystem zu trai­nie­ren.“«

«Völlig aus­ge­schlos­sen wird jedoch sein, dass der RNA-Impfstoff in DNA umge­schrie­ben und inte­griert wird», betont etwa Joachim Denner vom Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin. Mit Blick auf den bevor­ste­hen­den Beginn der Impfungen wird die­se Befürchtung gele­gent­lich geäußert…«

Das war zu lesen in einem Artikel der "Zeit", die nicht ganz über­zeugt war:

Was schreibt das Max-Planck-Institut?

Die eigent­li­chen Erkenntnisse wer­den so zusammengefaßt:

»Die gene­ti­sche Information ist in der DNA gespei­chert. Von dort wird sie als mRNA abge­schrie­ben und dann in Proteine über­setzt. Man weiß aber schon seit lan­gem, dass mRNA auch wie­der in DNA umge­schrie­ben und zurück ins Genom inte­grie­ren kann. Man spricht in sol­chen Fällen von Retrogenen. Ein Team des Max-Planck-Instituts für Evolutionsbiologie in Plön und des Zoologischen Instituts der chi­ne­si­schen Akademie der Wissenschaften in Peking berich­tet jetzt, dass die­ser Prozess bis­her um min­des­tens einen Faktor tau­send unter­schätzt wur­de und zudem einen wesent­li­chen neu­en Mutationsmechanismus darstellt.

Das hat vor allem zwei Gründe. Zum Einen berück­sich­ti­gen die gän­gi­gen Suchalgorithmen, die in der Genomsequenzanalyse ver­wen­det wer­den, in der Regel kei­ne neu­en Insertionen von Retrogenen, sie blei­ben daher in der Masse der Daten ver­bor­gen. Nur mit einem von den Autoren opti­mier­ten Algorithmus kann man sie sys­te­ma­tisch ent­de­cken. Zum ande­ren konn­ten die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen zei­gen, dass die meis­ten der Retrogeninsertionen sehr kurz­le­big sind. Bei den bis­he­ri­gen Genomvergleichen zwi­schen Arten erschie­nen sie daher ver­gleichs­wei­se sel­ten zu sein.

Mutation durch Retrogene meist schädlich

Für die jetzt vor­ge­leg­te Studie war es daher ent­schei­dend, Populationen zu unter­su­chen, die sich erst vor kur­zem ent­wi­ckelt haben. Die Autoren fan­den her­aus, dass Mäuse, die erst seit ca. 3000 Jahren getrennt sind, unter­schied­li­che Retrogene tra­gen. Retrogene ent­ste­hen also in jeder Population mit einer sehr hohen Rate neu, gehen aber auch ver­gleichs­wei­se schnell wie­der ver­lo­ren. Der Grund ist, dass Retrogene selbst dann schäd­lich sein kön­nen, wenn sie in nicht-kodie­ren­de DNA inte­grie­ren. Wenn sie dort näm­lich wie­der in mRNA umge­schrie­ben wer­den, und dies ist für die meis­ten der Fall, kann die­se neue mRNA die mRNA des Gens, von dem sie ursprüng­lich abstam­men, nega­tiv beein­flus­sen. Damit wirkt das Retrogen als regu­la­to­ri­sche Mutation, die in aller Regel schäd­lich ist.

Die Forschenden zei­gen, dass die gene­ti­sche Belastung durch die­sen Mechanismus höher ist als durch die bis­her vor allem unter­such­ten Punktmutationen. Sie schla­gen daher vor, dass man bei der Suche nach krank­heits­aus­lö­sen­den Mutationen in Zukunft auch den Retrogenmechanismus berück­sich­ti­gen muss.

"Vermutlich wer­den alle RNAs in einer Zelle kon­ti­nu­ier­lich ins Erbgut ein­ge­baut. Wir kön­nen auch davon aus­ge­hen, dass bei Virusinfektionen die mRNA vira­ler Proteine ins Genom inte­griert wer­den. Bei der Fülle kör­per­ei­ge­ner mRNAs dürf­te das aller­dings kaum ins Gewicht fal­len. Da die Keimzellen meist nicht von der Integration exter­ner mRNA betrof­fen sind, wer­den sol­che Mutationen zudem in der Regel nicht ver­erbt“, sagt Diethard Tautz.«

