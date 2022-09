Synthetische Biologie erklärt

Das ist nach­zu­le­sen auf der Seite von "SCNAT – Forum Genforschung – Haus der Akademien" in Bern:

»Die Synthetische Biologie zielt dar­auf ab, bio­lo­gi­sche Systeme zu ent­wer­fen, nach­zu­bau­en oder zu ver­än­dern. Das Webportal beleuch­tet natur­wis­sen­schaft­li­che, ethi­sche, recht­li­che und gesell­schaft­li­che Aspekte der Synthetischen Biologie. Ein Fokus liegt dabei auf Projekten und Aktivitäten in der Schweiz…

Bioengineering

Der Bioengineering-Ansatz ist inner­halb der Synthetischen Biologie ver­mut­lich am wei­tes­ten verbreitet.

Ihm fol­gen ver­schie­de­ne Forschungsgruppen in der Schweiz sowie auch der bekann­te „Synthetische Biologie Wettbewerb“ iGEM. Dieser Ansatz wur­de anfangs vor allem von Ingenieuren ent­wi­ckelt. Ihr Ziel ist es, die Biologie zu einer rich­ti­gen Ingenieursdisziplin zu machen: Man arbei­tet mit stan­dar­di­sier­ten Bausteinen und kann die­se nach einer hier­ar­chi­schen Struktur zusammenbauen…

Synthetische Genomik

In der syn­the­ti­schen Genomik geht es dar­um, ein gesam­tes Erbgut zu syn­the­ti­sie­ren, d.h. künst­lich im Labor her­zu­stel­len. Dabei wer­den mit Hilfe che­mi­scher und mole­ku­lar­bio­lo­gi­scher Methoden die ein­zel­nen Bausteine der DNA (die Nukleotide) in der gewünsch­ten Reihenfolge aneinandergehängt…

Xenobiologie

Einen Schritt wei­ter als in der „syn­the­ti­sche Genomik“ gehen Forscher des Ansatzes, den wir hier Xenobiologie nen­nen (der aus dem Griechischen stam­men­de Wortteil „xeno“ bedeu­tet „fremd“ und weist dar­auf hin, dass die­se Biologie so in der Natur nicht vor­kommt). Sie haben sich näm­lich das Ziel gesetzt, Organismen her­zu­stel­len, die ein ande­res gene­ti­sches System haben als natür­li­che Lebewesen…

Protozellen

Forscher, die die­sen Ansatz ver­fol­gen, wol­len aus Molekülen leben­de Zellen her­stel­len. Das wären natür­lich sehr simp­le Zellen. Man erhofft sich, dar­aus zu ler­nen, wie aus nicht-leben­der Materie das Leben auf der Erde ent­ste­hen konn­te. Als Vorstufen von leben­den Zellen pro­du­zie­ren Forscher soge­nann­te Protozellen: klei­ne Bläschen mit einer Fetthülle (wie man sie auch bei natür­li­chen leben­den Zellen fin­det), in denen ein­zel­ne bio­che­mi­sche Reaktionen ablaufen…

Gemeinsam ist die­sen Forschungsprojekten das Ziel, nach einem ratio­na­len, vom Menschen ent­wor­fe­nen «Design» neue Formen von Leben her­zu­stel­len. Man kann die ver­schie­de­nen Ansätze grö­ber oder fei­ner unter­tei­len, wir haben hier eine Einteilung in vier Ansätze gewählt. Trotz den metho­di­schen und ent­ste­hungs­ge­schicht­li­chen Unterschieden gibt es Verbindungen zwi­schen den ver­schie­de­nen Ansätzen. So spielt für den Bioengineering-Ansatz der Fortschritt in der DNA-Synthese der „Synthetischen Genomik“ eine wich­ti­ge Rolle. Sie ermög­licht es näm­lich, neu ent­wor­fe­ne DNA-Sequenzen ein­fach zu pro­du­zie­ren. Es gibt auch Ideen, die künst­li­che Molekularbiologie mit dem Bioengineering-Ansatz zu ver­bin­den. Für die fer­ne­re Zukunft könn­te man sich Kombinationen zwi­schen allen vier Ansätzen vor­stel­len. Diese könn­ten es eines Tages gestat­ten, eine künst­li­che Protozelle mit einem syn­the­ti­schen Genom zu ent­wi­ckeln, die neu­ar­ti­ge Stoffwechselwege ermög­licht.«

» Ethik

Die Synthetische Biologie ent­wirft neue Lebensformen, die mensch­li­chen Bedürfnissen die­nen und für Mensch und Umwelt dien­li­che Funktionen erfül­len sol­len. Die neu­en tech­ni­schen Möglichkeiten las­sen auf gros­ses Potential für neu­ar­ti­ge und kos­ten­güns­ti­ge Anwendungen, bei­spiels­wei­se in der Medizin, hof­fen. Andererseits ist schwie­ri­ger vor­aus­zu­se­hen, wel­che uner­wünsch­ten Entwicklungen Organismen, die nicht mehr viel mit natür­li­chen Lebewesen zu tun haben, allen­falls mit sich brin­gen. Auch könn­te ihr neu­es Potential für schäd­li­che Zwecke miss­braucht wer­den. Diese Eigenschaften der Synthetischen Biologie wer­fen ethi­sche Fragen auf, von denen hier eini­ge kurz erläu­tert werden…

Neue Lebensformen entwerfen und herstellen

Ein zen­tra­les Ziel der Synthetischen Biologie – das auch allen ihren Ansätzen gemein ist – ,neue bio­lo­gi­sche Systeme zu ent­wer­fen, nach­zu­bau­en und zu ver­än­dern kann zu neu­en Lebensformen füh­ren. Damit sind hier Lebensformen mit grund­sätz­lich neu­en Eigenschaften und Fähigkeiten gemeint. Ab wann genau man einen Organismus als „neue Lebensform“ bezeich­nen kann, ist umstrit­ten, aber es ist durch­aus plau­si­bel zu argu­men­tie­ren, dass das auf Ebene von Mikroorganismen schon erreicht wur­de, z.B. in der Produktion von Bakterien, die als Bakterienfilm Fotographien her­stel­len kön­nen. In sol­chen Organismen mani­fes­tiert sich „Leben auf neue Weise“. Dies wirft eini­ge phi­lo­so­phi­sche Fragen auf, die auch für die Ethik rele­vant sein kön­nen…«

Auch Frankenstein hat sich hin­ter­her ein paar Gedanken gemacht. Seine Kreatur bringt sich nach des­sen Tod wenigs­tens selbst um. Was wird mit denen der Bioingenieure geschehen?

