Nennen wir den Putsch doch einfach »ein neues Mindset«

»… In der stär­ker macht­ori­en­tier­ten Weltordnung brau­chen wir ein neu­es Mindset.

Das lässt sich nicht errei­chen, indem die Politik nur auf Stimmungen der Bevölkerung reagiert. Gestaltungswille und Führung der poli­ti­schen Akteure muss zu einer Neuorientierung füh­ren.«

So endet ein Artikel von Prof. Veronika Grimm, einer der "Wirtschaftsweisen" am 29.12.22 im "Tagesspiegel" (online habe ich ihn noch nicht fin­den kön­nen). Wie bei jeder guten Rede und geziel­ter Propaganda sind die Hauptbotschaften des Artikels "Europas neue Energie-Allianzen. Nicht nur auf den Preis schau­en" am Anfang und Ende zu fin­den. Zu Beginn liest man mithin:

»… Die Bundesregierung ver­rin­ger­te in Rekordzeit die Energieabhängigkeit von Russland und schuf ein kre­di­fi­nan­zier­tes Sondervermögen zur Modernisierung der Bundeswehr. Das kann aber erst der Anfang sein…«

Frau Grimm läßt kei­nen Zweifel dar­an, daß der Schutz deut­scher Wirtschaftsinteressen, womit sie die der gro­ßen Konzerne meint, für das Wahlvolk teu­er wird. Denn:

»Um die Lieferketten zu diver­si­fi­zie­ren, soll­te man dar­über hin­aus beispiels­wei­se auf Garantien für Auslands­in­ves­ti­tio­nen deut­scher Unternehmen setzen…

Lässt man allein den Preis ent­schei­den, wer­den wir in 20 Jahren wie­der abhän­gig sein…

Dafür auch Umweltbelastungen in Kauf nehmen

Dabei müss­ten… Akzeptanzprobleme über­wun­den und Umweltbelastungen in Kauf genom­men wer­den…«

Noch vor weni­gen Monaten hät­te man sich die Augen gerie­ben, so etwas zu hören aus dem Umfeld von Jürgen Trittin. Denn Frau Grimm wird uns vor­ge­stellt als eine Autorin die­ser Gruppe:

Dazu soll­te man wissen:

»Die DvH Medien GmbH ist eine von Dieter von Holtzbrinck gegrün­de­te und über sei­ne Familiengesellschaft kon­trol­lier­te Holdinggesellschaft mit Sitz in Stuttgart. Die DvH Medien GmbH ist allei­ni­ge Anteilseignerin die­ser deut­schen Medienunternehmen: der Düsseldorfer Handelsblatt Media Group (mit Handelsblatt und WirtschaftsWoche als ihren bedeu­tends­ten Medienmarken) und der Berliner Tagesspiegel-Gruppe. Darüber hin­aus hält die DvH Medien GmbH 50 % der Anteile an der Hamburger ZEIT-Verlagsgruppe…«

Hat das etwas mit der Corona-Politik zu tun?

Offensichtlich. Denn genau die­ses Prinzip haben wir drei Jahre ein­ge­übt: Wirtschaftsnahe "ExpertInnen" geben ein nicht zu hin­ter­fra­gen­des Ziel vor. "Stimmungen der Bevölkerung" kön­nen dabei hint­an­ge­stellt wer­den. "Akzeptanzprobleme" wer­den über­wun­den, sei es mit Nudging oder mit har­ten "Maßnahmen".

Frau Grimm bezieht das Folgende auf den Außenhandel, ins­be­son­de­re auf China, bei dem man "schnell und effek­tiv mit Sanktionen" reagie­ren kön­nen müs­se. Es trifft aber eben­so den Kern ihres Denkens im Umgang mit Opposition im Inneren. Es geht darum,

»… die Kontrolle nicht nur theo­re­tisch, son­dern tat­säch­lich sicher­stel­len [zu] kön­nen«.

"Gestaltungswille und Führung der poli­ti­schen Akteure" wird danach sozi­al- und umwelt­po­li­ti­sche Proteste wie gelernt nie­der­hal­ten wol­len. Vielleicht soll­ten die Herr- und Frauschaften von Global Challenges in Rechnung stel­len, daß sie bereits an einer ver­gleichs­wei­se klei­nen Gruppe von "CoronaleugnerInnen" an vie­len Stellen geschei­tert sind. Ihre Pläne rich­ten sich direkt gegen eine gro­ße Mehrheit der Bevölkerung. Das kann ins Auge gehen.