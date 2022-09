Post-Vac: »Soziale Medien sorgen für übermäßig hohe Aufmerksamkeit«

Der Name des Links "coro­na-wenn-nach-der-imp­fung-das-lei­den-beginnt" für einen Artikel auf faz​.net ver­spricht mehr, als der Text hält. Am 18.9. ist dort hin­ter der Bezahlschranke eine Verharmlosung zu lesen:

»CORONA-IMPFUNG

Was steckt hin­ter dem sel­te­nen Phänomen Post-Vac?

In Betroffenenforen liest man ver­zwei­fel­te Sätze. „Maximal 20 Minuten lang­sa­mes Gehen am Tag, mehr ist nicht drin“, heißt es da. Oder: „Ich ver­ges­se stän­dig, was ich eigent­lich gera­de tun woll­te, tota­ler Brain-Fog.“ „Bekomme gera­de so mei­nen Alltag/Haushalt gere­gelt, aber Arbeit und irgend­was mit Extra geht nicht.“

Diese Sätze klin­gen alle nach Long Covid, danach, dass ein Mensch eine Corona-Infektion aus­ge­stan­den hat, aber auch Wochen oder sogar Monate spä­ter nicht wie­der gesund gewor­den ist. Aber sie stam­men nicht von Covid-Patienten, son­dern von Menschen, die die Corona-Impfung für ihre Beschwerden ver­ant­wort­lich machen.

Soziale Medien sorgen für übermäßig hohe Aufmerksamkeit

Zunächst zu den Ängsten, die auch ein­ein­halb Jahre nach der Impfung vor allem im Netz, aber auch in Fachzeitschriften geschürt wer­den: In der ver­gan­ge­nen Woche sorg­te bei­spiels­wei­se eine Studie für Aufsehen. Die Impfung, hieß es da, löse viel häu­fi­ger schwe­re Nebenwirkungen aus, als bis­her offi­zi­ell bekannt ist. Die Studie wirk­te seri­ös, sie wur­de von der Fachzeitschrift „Vaccine“ publi­ziert. Die Autoren hat­ten die Zulassungsdaten der mRNA-Impfstoffe von Pfizer und von Moderna ana­ly­siert. Das ver­meint­li­che Ergebnis: Schwere Nebenwirkungen nach der Impfung sei­en um 16 Prozent häu­fi­ger als bis­lang bekannt. Das klingt nach einem Skandal, und der eme­ri­tier­te Epidemiologe Ulrich Keil for­der­te in der „Berliner Zeitung“ die Ständige Impfkommission prompt dazu auf, „ihre bis­he­ri­gen Impfempfehlungen bezüg­lich mRNA-Covid-19-Impfstoffen zurück­zu­neh­men und die neu­en Studienergebnisse in ihre Bewertung aufzunehmen“.

Bei genaue­rem Hinsehen haben die ame­ri­ka­ni­schen Forscher aber wenig wis­sen­schaft­lich gear­bei­tet. Einer der Autoren ist der Wissenschaftshistoriker Peter Do­shi von der University of Maryland. Er ist Senior Editor beim „British Medical Journal„, weit­hin für sei­ne Impfskepsis bekannt und mitt­ler­wei­le eine Ikone der Impfgegnerbewegung. Das Design ist aller­dings pro­ble­ma­tisch: Die Forscher unter­such­ten mit ein­sei­tig ver­zerr­tem Fokus die Daten der ran­do­mi­sier­ten kli­ni­schen Studien von Moderna bezie­hungs­wei­se Biontech auf das Auftreten von Nebenwirkungen hin…

Die Covid-19-Impfungen wur­den sehr schnell nach dem Nachweis von Sicherheit und Wirksamkeit auf den Markt gebracht – die Impfungen län­ger hin­aus­zu­zö­gern wäre unethisch gewe­sen, es hät­te unnö­ti­ge Covid-19-Erkrankungen und ‑Todesfälle zur Folge gehabt. Sehr sel­te­ne Nebenwirkungen konn­ten zum Zeitpunkt der Zulassung also nicht aus­ge­schlos­sen werden…

Die von Peter Doshi in einem Interview mit der „Welt“ gefor­der­ten gro­ßen ran­do­mi­sier­ten Studien mit unge­impf­ten Vergleichsgruppen exis­tie­ren bereits: Israelische und ame­ri­ka­ni­sche Wissenschaftler ver­gli­chen etwa im „New England Journal of Medicine“ die Daten von mehr als 800.000 Geimpften und 800.000 Ungeimpften mit­ein­an­der. Sie fan­den kei­ne außer­ge­wöhn­li­che Häufung von sel­te­nen oder auch häu­fi­gen Krankheiten abseits der bereits früh erkann­ten Myokarditis-Risiken bei jun­gen Männern im zeit­li­chen Zusammenhang mit der Impfung. Der zuletzt in der ver­gan­ge­nen Woche aktua­li­sier­te Sicherheitsbericht des Paul-Ehrlich-Instituts belegt eben­so wie die Berichte ande­rer Länder und die der euro­päi­schen Arzneimittelagentur: Die Impfungen sind sicher, Post-Vac ist kein Massenphänomen. Das Risiko, an Long Covid nach einer Infektion zu erkran­ken, ist um ein Vielfaches höher als das für Post-Vac.«

"Scheinzusammenhang"

Zitiert wird die unver­meid­li­che Christine Falk, Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Immunologie (s.u.):

»„Jeder Mensch hat ein eige­nes, sehr ein­zig­ar­ti­ges Antikörper-Repertoire“, erklärt sie. „Seltene, unge­wünsch­te Reaktionen auf eine Infektion oder Impfung vor­her­zu­se­hen ist des­halb fast unmöglich.“…

Viele Wissenschaftler erfor­schen die Hypothese, dass Autoantikörper hin­ter Post-Vac ste­cken. Klar beant­wor­ten lässt sich die Frage noch nicht, aber die Symptome lie­ßen sich damit erklä­ren, der Mechanismus sei ver­gleich­bar mit dem von Long Covid.

„Es ist nur deut­lich sel­te­ner“, sagt Harald Prüß. Er erforscht Post-Vac am Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen und an der Charité in Berlin. Für Patienten mit neu­ro­lo­gi­schen Symptomen nach der Impfung gibt es hier eine Spezialambulanz. „Die Patienten, die sich in der Ambulanz vor­stel­len, haben ihre Beschwerden in zeit­li­chem Zusammenhang mit der Impfung bekom­men“, sagt Prüß. „Weil Post-Vac so groß in den Medien ist und Skeptiker immer wie­der auf ver­meint­li­che Gefahren der Impfung hin­wei­sen, hof­fen vie­le Menschen mit unspe­zi­fi­schen Beschwerden, dass sie mit Post-Vac end­lich eine Diagnose haben.“ Viele Krankheiten aber ent­ste­hen zufäl­lig, auch kurz nach einer Impfung. Bei der hohen Zahl an Impfungen kann so ein Scheinzusammenhang ent­ste­hen. Gesucht wird des­halb ein Weg, um ech­te Post-Vac-Patienten von ande­ren zu unter­schei­den…«

Zu Harald Prüß:

Am 12.3.2021 behaup­te­te er: »Fünf von hun­dert Infizierten erkran­ken schnell lebens­be­droh­lich und erhal­ten eine inten­siv­me­di­zi­ni­sche Therapie.« Selbst nach Aussage des RKI, vom glei­chen Tag, das sich damals noch wei­ger­te, zwi­schen "an und mit" zu unter­schei­den, waren es drei von hun­dert "Infizierten", von denen eine nicht genann­te Zahl mehr­fach gezählt wurde.

Im glei­chen Artikel lob­te er:

»Zwei Antikörper der US-Hersteller Regeneron (Casirivimab/Imdevimab) und Eli Lilly (Bamlanivimab) sind in den USA bereits zuge­las­sen. „Alle Studien, die dort zur Notfallzulassung geführt haben, konn­ten zei­gen, dass die Antikörper in der Frühphase von COVID-19 hel­fen“, so Prüß.«

Im November zog Eli Lilly sei­nen Zulassungsantrag bei der EMA zurück. Und nach­dem der Hersteller Regeneron gemein­sam mit Roche mit dem ers­ten Medikament Milliardengewinne erziel­te, warnt inzwi­schen selbst die WHO davor:

Zu Christine Falk: