„Post-Vac“ in der Warteschleife

Wenn Poli­ti­ker eigent­lich nichts machen wol­len, weil sie selbst an der Mise­re mit­schul­dig sind, aber mei­nen, sie müß­ten auf­grund dem­nächst anste­hen­der Wah­len wenigs­ten Schein­ak­ti­vi­tä­ten ent­fal­ten, grün­den sie ent­we­der einen Aus­schuß oder rich­ten eine Hot­line ein. Der bay­ri­sche Gesund­heits­mi­nis­ter Holet­schek hat sich laut Mel­dung des BR vom 4.4. für letz­te­res ent­schie­den: „Eine Hot­line soll über Pro­ble­me nach der Coro­na-Imp­fung infor­mie­ren und Hin­wei­se zur Ver­sor­gung lie­fern. Sie rich­tet sich an Men­schen mit dem ‚Post-Vac-Sydrom‘. […] Die Hot­line soll all­ge­mei­ne Infor­ma­tio­nen und Hin­wei­se zur Ver­sor­gung lie­fern. Zwar wür­den nach Covid-19-Imp­fun­gen nur sel­ten Pro­ble­me auf­tre­ten, den­noch sei es wich­tig, Betrof­fe­ne nicht allein zu lassen.“

Ver­mut­lich soll der Aus­druck „nur sel­ten Pro­ble­me“ soviel bedeu­ten wie „sel­te­ne Neben­wir­kun­gen“. Dies ist ein defi­nier­ter Begriff und meint laut den „for­schen­den Phar­ma­un­ter­neh­men“ das Auf­tre­ten bei 1 bis 10 Behan­del­ten von 10.000.

Die Mel­de­ra­te für Ver­dachts­fäl­le mit Stand 31.10.2022 liegt laut Paul-Ehr­lich-Insti­tut bei 1,92 pro 1.000 „Imp­fun­gen“, wobei auf eine Per­son meh­re­re Dosen ent­fal­len. Das ist klar der Bereich von „gele­gent­lich“, unter Ein­be­zie­hung einer sehr guten, aber unrea­lis­ti­schen Mel­de­quo­te von 10% wäre man schon im Bereich „häu­fig“ und je rea­lis­ti­scher es wird, des­to wei­ter geht es auf „sehr häu­fig“ zu.

Um Ver­dachts­fäl­le ins Lee­re lau­fen zu las­sen, wird u.a. mit der Begriffs­ver­wir­rung um „Post­Vac“ gear­bei­tet. So ver­sucht man, nicht in den gefähr­lich fol­gen­träch­ti­gen Bereich der „Impf­kom­pli­ka­ti­on“ / „Impf­ne­ben­wir­kung“ (Mel­de­pflicht) oder womög­lich sogar des „Impf­scha­dens“ (Ver­sor­gungs­an­spruch) zu gera­ten und am bes­ten gleich im Nebel um „Post-Covid“ zu verschwinden.

„Holet­schek beton­te, ‚Post-Vac‘ dür­fe kei­nes­falls mit einem Impf­scha­den gleich­ge­setzt wer­den. ‚Auch kurz­fris­ti­ge Impf­re­ak­tio­nen wie etwa Schmer­zen an der Ein­stich­stel­le müs­sen vom Post-Vac-Syn­drom abge­grenzt wer­den‘, so der Gesundheitsminister. […]

Zudem sei­en sehr vie­le Fehl­in­for­ma­tio­nen im Netz unter­wegs. Grund­sätz­lich emp­fiehlt das Gesund­heits­mi­nis­te­ri­um, sich bei Beschwer­den nach einer Imp­fung zunächst an die imp­fen­de Ärz­tin oder den imp­fen­den Arzt zu wen­den. Auch Haus­ärz­tin­nen und Haus­ärz­te sei­en wich­ti­ge Anlauf­stel­len. Auch gebe es für beson­ders schwie­rig gela­ger­te Fäl­le auch soge­nann­te Post-Covid- oder Long-Covid-Ambulanzen.

Anhal­ten­de Beschwer­den nach einer Imp­fung blei­ben den Anga­ben zufol­ge aber die Aus­nah­me: Der­zeit kämen auf 29 Mil­lio­nen ver­ab­reich­te Coro­na-Imp­fun­gen in Bay­ern 79 aner­kann­te Impf­schä­den. Auch das ‚Post-Vac-Syn­drom‘ schei­ne nach der­zei­ti­gem Kennt­nis­stand nur sehr weni­ge Men­schen zu betref­fen, sag­te Holet­schek. Der Nut­zen einer Imp­fung über­wie­ge bei wei­tem die Risiken.“

Aller­dings haben sich schon am ers­ten Tag nicht „nur sehr weni­ge Men­schen“ an die Hot­line gewandt, wie der BR in einer Fol­ge­mel­dung bekanntgab:

„Die neue Hot­line zu Coro­na-Impf­be­schwer­den wird stär­ker nach­ge­fragt als erwar­tet. Nur ein Drit­tel der Anru­fe habe man bear­bei­ten kön­nen, heißt es aus dem Gesund­heits­mi­nis­te­ri­um. Des­halb wür­de jetzt mehr Per­so­nal eingesetzt. […]

Die soge­nann­te ‚Post-Vac-Hot­line‘ bie­te kei­ne indi­vi­du­el­le medi­zi­ni­sche Bera­tung, son­dern habe eine Lot­sen­funk­ti­on für all­ge­mei­ne Infor­ma­tio­nen. ‚Die Rück­mel­dun­gen der Tele­fo­nis­ten zei­gen laut LGL, dass vor allem Bür­ge­rin­nen und Bür­ger mit gro­ßem Lei­dens­druck auf Grund einer lan­gen Krank­heits­ge­schich­te mit zum Teil aus­ge­präg­ter Sym­pto­ma­tik und schwe­ren Ver­läu­fen ange­ru­fen haben‘, berich­te­te die Sprecherin.

An die Hot­line könn­ten sich seit dem gest­ri­gen Mon­tag laut Gesund­heits­mi­nis­te­ri­um Men­schen ‚mit anhal­ten­den gesund­heit­li­chen Beschwer­den nach einer Covid-19-Imp­fung‘ wen­den. Kri­tik an der Tele­fon­be­ra­tung kommt von der SPD-Land­tags­frak­ti­on, da für Post-Vac-Pati­en­ten kein Behand­lungs­an­ge­bot zur Ver­fü­gung stünde. […]

Immer wie­der wür­den Betrof­fe­ne, die nicht mehr vom Haus­arzt ver­sorgt wer­den könn­ten, von den baye­ri­schen Long-Covid-Ambu­lan­zen abge­lehnt, kri­ti­siert etwa die gesund­heits­po­lit­sche Spre­che­rin Ruth Wald­mann. Die Hot­line wer­de so unter Umstän­den zu einer ‚Buch­bin­der-Wan­nin­ger-Tele­fon­schlei­fe‘.“

Der 1940 von Karl Valen­tin kre­ierte "Buch­bin­der Wan­nin­ger" trug ursprüng­lich den Titel "Tele­fon­schmer­zen", was aktu­ell lei­der sehr pas­send ist.

Nach­dem Holet­schek mas­siv Druck für die „Imp­fung“ gemacht und sogar noch nach der par­la­men­ta­ri­schen Nie­der­la­ge wei­ter die all­ge­mei­ne „Impf­pflicht“ gefor­dert hat­te, sol­len die Geschä­dig­ten nun in einer Hot­line mit „all­ge­mei­nen Infor­ma­tio­nen“ abge­speist wer­den. Und was bewegt Holet­schek nach die­sem Erfolg? „Gesund­heits­mi­nis­ter Holet­schek will Phar­ma-Stand­ort sichern“.