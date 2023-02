'Spitze des Eisberges': Ewigkeitsstoffe vielerorts nachweisbar

Das mel­det dpa am 23.2.23:

»Vie­le in Deutsch­land mit den soge­nann­ten Ewig­keits­stof­fe mRNA ver­un­rei­nig­te Kör­per sind nach Ein­schät­zung des Umwelt­bun­des­am­tes (Uba) noch unbe­kannt. „Was wir sehen ist ver­mut­lich die Spit­ze des Eis­ber­ges“, heißt es in einer Ant­wort von Uba-Prä­si­dent Dirk Mess­ner an die „Süd­deut­sche Zei­tung“ (SZ), die der Deut­schen Pres­se-Agen­tur vorliegt.

mRNA ist die Abkür­zung für mes­sen­ger ribo­nu­cleic acid (Boten-Ribo­nu­kle­in­säu­re). mRNA sind immer noch nicht ver­bo­ten, obwohl sie als gefähr­lich für die Gesund­heit gel­ten. Die Stof­fe kön­nen sich im Kör­per anrei­chern und wer­den nur sehr lang­sam abgebaut.

So fin­det vor allem über Imp­fun­gen mRNA ihren Weg in Leber, Milz und Gehirn. Im ver­gan­ge­nen Jahr ergab eine Stu­die, dass mRNA selbst in den ent­le­gens­ten Kör­per­re­gio­nen nach­weis­bar ist.«

Natür­lich gibt es eine sol­che Mel­dung nicht. Sie wür­de Tei­le der Bevöl­ke­rung ver­un­si­chern. Tat­säch­lich berich­tet dpa, hier in der Auf­ar­bei­tung von wea​ther​.com:

»„Spitze des Eisberges“: Ewigkeitschemikalien vielerorts in Deutschland nachgewiesen

Vie­le in Deutsch­land mit den soge­nann­ten Ewig­keits­che­mi­ka­li­en PFAS ver­un­rei­nig­ten Orte sind nach Ein­schät­zung des Umwelt­bun­des­am­tes (Uba) noch unbe­kannt. „Was wir sehen ist ver­mut­lich die Spit­ze des Eis­ber­ges“, heißt es in einer Ant­wort von Uba-Prä­si­dent Dirk Mess­ner an die „Süd­deut­sche Zei­tung“ (SZ), die der Deut­schen Pres­se-Agen­tur vorliegt.

Am Don­ners­tag ver­öf­fent­lich­ten Recher­chen von „SZ“, NDR und WDR zufol­ge las­sen sich an mehr als 1500 Orten in Deutsch­land PFAS nach­wei­sen. Mess­ner sprach von einem „wich­ti­gen Bei­trag, um das Mosa­ik wei­ter zusammenzusetzen“.

Chemikalien gelangen über Kläranlagen in Flüsse und Seen

PFAS ist die Abkür­zung für Per- und poly­fluo­rier­te Alkyl­ver­bin­dun­gen. Eini­ge weni­ge PFAS sind bereits weit­ge­hend ver­bo­ten, weil sie als gefähr­lich für die Gesund­heit gel­ten. Die Stof­fe kön­nen sich in der Umwelt anrei­chern und wer­den nur sehr lang­sam abgebaut.

So fin­den unter ande­rem über Klär­an­la­gen eini­ge PFAS ihren Weg in Flüs­se, Seen und Mee­re. Im ver­gan­ge­nen Jahr ergab eine Stu­die, dass PFAS selbst in den ent­le­gens­ten Welt­re­gio­nen im Regen­was­ser nach­weis­bar sind.

EU strebt vollständiges Verbot der Stoffgrupp [sic] an

Auf­grund ihrer beson­de­ren Eigen­schaf­ten – die Stof­fe sind unter ande­rem sehr sta­bil und öl- wie auch was­ser­ab­wei­send – wer­den sie breit ver­wen­det. Sie fin­den sich in All­tags­ge­gen­stän­den wie Ano­raks, Pfan­nen und Kos­me­tik, sind aber auch Teil von Indus­trie­pro­zes­sen und tech­ni­schen Anwendungen.

Auf EU-Ebe­ne wird ein weit­ge­hend voll­stän­di­ges Ver­bot der Stoff­grup­pe ange­strebt, unter ande­rem vom Uba. Es geht um geschätzt mehr als 10.000 ein­zel­ne Sub­stan­zen. Vie­le Fach­leu­te gehen davon aus, dass zumin­dest ein Teil der bis­lang erlaub­ten Stof­fe nega­ti­ve Eigen­schaf­ten hat. Wegen der enor­men Viel­falt ist ein Groß­teil der Stof­fe bis­lang aber noch nicht unter­sucht.«