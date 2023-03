Aktuelles aus den Tollhäusern (30.3.23)

Dies­mal schon mit­tags aus den bewähr­ten "DPA-News aus Gesund­heits­we­sen":

"Höchs­ter Kran­ken­stand von AOK-Ver­si­cher­ten im Jahr 2022

Eisen­berg (dpa/lrs) – Im Jahr 2022 haben sich so vie­le AOK-Ver­si­cher­te in Rhein­land-Pfalz wie seit über 30 Jah­ren nicht bei ihren Arbeit­ge­bern krank­ge­mel­det. Mit 6,4 Pro­zent erreich­te der Kran­ken­stand den höchs­ten Wert seit Beginn der gesamt­deut­schen Erhe­bung im Jahr 1991, wie die AOK der Deut­schen Pres­se-Agen­tur in Mainz mit­teil­te. Atem­wegs­er­kran­kun­gen waren der Grund für die meis­ten Krankmeldungen…

Bis Dezem­ber 2022 hat­te dem­nach rund ein Pro­zent der

Beschäf­tig­ten Post-Covid…"

kran​ken​kas​sen​.de



Auf den Begriff "Pan­de­mie der Geimpf­ten" wer­den wir noch war­ten müssen.

"70 Jah­re Anony­me Alko­ho­li­ker – «Hil­fe auf Gegenseitigkeit»

Mün­chen (dpa/lby) – Die Anony­men Alko­ho­li­ker gibt es in Deutsch­land seit 70 Jah­ren. Vom 31. März bis 2. April wol­len Betrof­fe­ne, Ange­hö­ri­ge und Inter­es­sier­te beim Län­der­tref­fen in Mün­chen zum Aus­tausch zusam­men­kom­men. Rund 2000 Teil­neh­mer wer­den nach Anga­ben der Anony­men Alko­ho­li­ker (AA) erwar­tet. Der Dro­gen­be­auf­trag­te der Bun­des­re­gie­rung, Burk­hard Bli­e­nert, wür­dig­te die Grup­pe, die für «70 Jah­re Enga­ge­ment und Hil­fe auf Gegen­sei­tig­keit» stehe…

Jähr­lich ster­ben in Deutsch­land… etwa 75 000 Men­schen an den Fol­gen des Kon­sums von Alko­hol… Anders aber als etwa Krebs­kran­ke könn­ten sich Alko­hol­süch­ti­ge selbst dafür ent­schei­den, ohne die Krank­heit zu leben."

kran​ken​kas​sen​.de

Gibt ja auch kei­ne Imp­fung dage­gen. Lock­downs? Über­las­tung des Gesund­heits­sys­tems? Zu der Abkür­zung sage ich nichts.

»Mög­lich­keit zu Krank­schrei­bun­gen per Tele­fon endet

Ber­lin (dpa) – Die Mög­lich­keit zu tele­fo­ni­schen Krank­schrei­bun­gen bei leich­ten Erkäl­tungs­be­schwer­den auch ohne Pra­xis­be­such geht zu Ende. Die in der Coro­na-Kri­se ein­ge­führ­te Son­der­re­ge­lung des Gemein­sa­men Bun­des­aus­schus­ses von Ärz­ten, Kli­ni­ken und Kran­ken­kas­sen gilt nur noch bis zu die­sem Frei­tag (31. März). ..

Man behal­te sie aber im Auge und kön­ne sie bei Bedarf sehr schnell wie­der aktivieren…«

kran​ken​kas​sen​.de



Scha­de eigent­lich. Das war doch eine schö­ne Errun­gen­schaft der "Pan­de­mie". Mil­lio­nen wer­den sie genutzt haben, auch als ver­dien­ten Sonderurlaub.

"«Spiel auf Zeit» – Wann kom­men Medi­ka­men­te gegen Long Covid?

Wäh­rend die Ent­wick­lung von Coro­na-Impf­stof­fen außer­ge­wöhn­lich schnell ging und Covid-19-Medi­ka­men­te rasch gefun­den wur­den, steht der Durch­bruch bei Long-Covid-Arz­nei­en noch aus. For­schen­de kla­gen über mas­si­ven Auf­wand. Von der Idee für eine kli­ni­sche Stu­die bis zum Beginn ver­ge­he mehr als ein Jahr, heißt es aus Ber­lins Uniklinik…

«Wir sehen auch in Zei­ten der ver­meint­lich mil­den Omi­kron-Vari­an­te Men­schen, die Long Covid bekom­men, obwohl sie geimpft oder schon ein­mal infi­ziert waren», heißt es bei Long Covid Deutsch­land…"

kran​ken​kas​sen​.de

Auch??

"Beu­cher über Zulas­sung Russ­lands: «Abkehr von Friedensbotschaften»

Berg­neu­stadt (dpa) – Fried­helm Juli­us Beu­cher hält die Wie­der­zu­las­sung von rus­si­schen und bela­rus­si­schen Sport­lern durch das Inter­na­tio­na­le Olym­pi­sche Komi­tee für eine fata­le Bot­schaft. «Das ist für mich eine Abkehr von den Frie­dens­bot­schaf­ten, die der Sport eigent­lich aus­sen­den soll», sag­te der Prä­si­dent des Deut­schen Behin­der­ten­sport­ver­ban­des der Deut­schen Pres­se-Agen­tur…"

kran​ken​kas​sen​.de



Nicht ich habe die­se Mel­dung aus dem Gesund­heits­we­sen hier auf­ge­nom­men. Sie paßt aber in die Serie "Imp­fen ist Frei­heit. Krieg ist Frieden".

"Aus­schuss: Bun­des­mit­tel für Gesund­heits­äm­ter nicht verlängern

Ber­lin (dpa) – Nach einer Mil­li­ar­den­sprit­ze des Bun­des für die Gesund­heits­äm­ter in der Coro­na-Kri­se pocht der Haus­halts­aus­schuss des Bun­des­ta­ges auf die künf­ti­ge Finanz­ver­ant­wor­tung der Län­der. Der FDP-Obmann Kars­ten Klein sag­te der Deut­schen Pres­se-Agen­tur, es sei rich­tig gewe­sen, dass der Bund die Län­der wäh­rend der Pan­de­mie finan­zi­ell in vie­len Berei­chen bei der Erfül­lung ihrer Auf­ga­ben unter­stützt habe. «Hier­bei han­del­te es sich aber um Aus­nah­men, die nicht zur Regel wer­den dür­fen.»…"

kran​ken​kas​sen​.de

Der Bund hat jetzt ande­re Prio­ri­tä­ten. Es geht um 3,1 Mil­li­ar­den Euro, die in 1.500 neue Voll­zeit­stel­len in Gesund­heits­äm­tern geflos­sen waren. Was soll man mit die­sem Was­ser­kopf auch jetzt, wo die "Imp­fung" pas­sé ist…

»Mit Coro­na im Zug: Bri­ti­scher Abge­ord­ne­ter droht Ver­lust von Mandat

Lon­don (dpa) – Weil sie trotz eines posi­ti­ven Coro­na-Tests mit dem Zug von Lon­don nach Schott­land fuhr, droht einer bri­ti­schen Abge­ord­ne­ten der Ver­lust ihres Par­la­ments­man­dats. Das Com­mons Stan­dards Com­mit­tee, der zustän­di­ge Aus­schuss des Unter­hau­ses in Lon­don, emp­fahl am Don­ners­tag, Mar­ga­ret Fer­ri­er für 30 Tage zu sus­pen­die­ren. Sie habe den Ruf des House of Com­mons beschä­digt und Men­schen in Gefahr gebracht, urteil­te der Aus­schuss. Die 62-Jäh­ri­ge war schon nach dem Vor­fall von der Schot­ti­schen Natio­nal­par­tei (SNP) aus der Frak­ti­on aus­ge­schlos­sen worden…«

kran​ken​kas​sen​.de



Nach die­sen Kri­te­ri­en müß­ten wohl sämt­li­che Bun­des- und Lan­des­ka­bi­net­te zurück­tre­ten. Wenn es auch gewich­ti­ge­re Grün­de dafür gibt.