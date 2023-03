Melderate für "COVID-19-Impfungen" mehr als 20 Mal so hoch wie die aller anderen Impfungen im Jahr 2021

Neben­wir­kun­gen haben Imp­fun­gen ja immer, hören wir inzwi­schen von Ver­ant­wort­li­chen und Medi­en. In wel­chem Aus­maß sich die der "Covid-Imp­fung" von denen ande­rer unter­schei­den, legt der aktu­el­le Bericht der Regie­rung von West-Aus­tra­li­en dar.

»Die Zahl der an die WAVSS gemel­de­ten AEFI war im Jahr 2021 deut­lich höher als in den Vor­jah­ren (10.726 gegen­über durch­schnitt­lich 276 pro Jahr im Zeit­raum 2017–2020), was auf die Ein­füh­rung des COVID-19-Impf­pro­gramms zurück­zu­füh­ren ist.«

Das Hilfs­ar­gu­ment zur Ver­harm­lo­sung der Impf­schä­den ist stets der Ver­weis auf die gro­ße Zahl der gespritz­ten Dosen. Rich­tig dar­an ist, die Ver­hält­nis­se zu betrach­ten. Hier lie­fert das Doku­ment eine ein­deu­ti­ge Analyse:

Die Mel­de­ra­te für "COVID-19-Imp­fun­gen" war mehr als 20 Mal so hoch wie die aller ande­ren Imp­fun­gen im Jahr 2021.

Der Erklä­rungs­ver­such klingt nicht sehr überzeugend:

»Die hohe Zahl der Mel­dun­gen nach der COVID-19-Imp­fung spie­gelt das gro­ße Enga­ge­ment der Öffent­lich­keit und der Leis­tungs­er­brin­ger im Gesund­heits­we­sen bei der Über­wa­chung der Impf­stoff­si­cher­heit wider.«

Selbst wenn dies zuträ­fe, hie­ße das ledig­lich, bei ande­ren Imp­fun­gen habe man nicht so genau hingeschaut.

Oft wird bei Neben­wir­kun­gen dar­auf ver­wie­sen, daß sie a) harm­los und b) ledig­lich ein Aus­druck der Wirk­sam­keit der Injek­tio­nen sei­en. Auch das aus­tra­li­sche Doku­ment führt an:

»Uner­wünsch­te Ereig­nis­se nach einer Imp­fung sind defi­niert als uner­wünsch­te oder uner­war­te­te Ereig­nis­se nach der Ver­ab­rei­chung eines Impf­stoffs, die leicht sein kön­nen, wie z. B. ein schmer­zen­der Arm, oder schwer­wie­gend, wie z. B. eine Ana­phy­la­xie. Zu den uner­wünsch­ten Ereig­nis­sen zäh­len auch Zustän­de, die nach einer unsach­ge­mä­ßen Hand­ha­bung oder Ver­ab­rei­chung eines Impf­stoffs auf­tre­ten kön­nen. Die Tat­sa­che, dass ein uner­wünsch­tes Ereig­nis nach einer Imp­fung auf­ge­tre­ten ist, ist kein schlüs­si­ger Beweis dafür, dass das Ereig­nis durch einen Impf­stoff ver­ur­sacht wur­de. Fak­to­ren wie die Kran­ken­ge­schich­te, dia­gnos­ti­sche Tests und ande­re Medi­ka­men­te, die in der Nähe der Imp­fung ver­ab­reicht wur­den, müs­sen unter­sucht wer­den, um die wahr­schein­li­che Ursa­che eines uner­wünsch­ten Ereig­nis­ses zu ermit­teln. Bei schwer­wie­gen­den AEFI wird eine Bewer­tung der Kau­sa­li­tät auf der Grund­la­ge der Kri­te­ri­en der Weltgesundheitsorganisation

von kli­ni­schen und Impf­ex­per­ten vorgenommen.«

Hier soll außer Acht gelas­sen wer­den, daß bei der Ermitt­lung von Covid-Todes­fäl­len, "Fak­to­ren wie die Kran­ken­ge­schich­te, dia­gnos­ti­sche Tests und ande­re Medi­ka­men­te" kei­ne Rol­le spiel­ten. Auch die viel­fäl­ti­gen Aus­schlüs­se aus der Sta­tis­tik, die in dem Bericht genannt wer­den, sol­len hier kei­ne Rol­le spie­len. Schau­en wir viel­mehr auf die Raten der alles ande­re als harm­lo­sen "schwer­wie­gen­den uner­wünsch­ten Ereignisse":

Myokarditis vor allem bei Kindern und Jugendlichen (nicht nur) nach Biontech-Spritze

Kei­nes­falls nur beim ver­pön­ten Stoff von Astra­Ze­ne­ca (Vax­ze­vria), son­dern auch bei den "guten" Biontech- und Moder­na-Sprit­zen (Comirna­ty bzw. Spik­evax) gibt es Mel­de­zah­len, die über die in Deutsch­land angeb­lich ermit­tel­ten hin­aus gehen.

»Die höchs­te Myo­kar­di­tis/­My­ope­ri­kar­di­tis-Rate nach Comirna­ty war in den Alters­grup­pen 18–24 Jah­re (11,6 pro 100.000 Dosen) und 12–17 Jah­re (6,1 pro 100.000 Dosen) zu ver­zeich­nen.«

Perikarditis

Schlim­mer noch sieht es bei Peri­kar­di­tis-Erkran­kun­gen aus:

»Die höchs­ten Raten von Peri­kar­di­tis nach Comirna­ty gab es in den Alters­grup­pen 30–39 Jah­re (20,6 pro 100.000 Dosen), 25–29 Jah­re (17,7 pro 100.000 Dosen) und 18–24 Jah­re (16,0 pro 100.000 Dosen)…

Die Hin­ter­grund­ra­te von Myo­kar­di­tis und Peri­kar­di­tis in der Bevöl­ke­rung von WA war 2021 höher als der vor­he­ri­ge Fünf­jah­res­durch­schnitt (Tabel­le 12).«

Nicht ganz so dra­ma­ti­sche, aber den­noch bedenk­li­che Zah­len wer­den mit­ge­teilt u.a. zu Ana­phy­la­xie, Throm­bo­se mit Throm­bo­zy­to­pe­nie-Syn­drom und dem Guillain-Barré-Syndrom.

Eine aus­führ­li­che Ana­ly­se der Zah­len gibt es in dem Arti­kel "How the ‘her­mit king­dom’ beca­me the world’s con­trol group for the lar­gest vac­ci­na­ti­on tri­al ever" vom 28.3.23 auf umbrel​la​news​.com​.au.