Australien: Weiter Lager

Im Okto­ber 2021 gin­gen Nach­rich­ten über Qua­ran­tä­ne-Lager um die Welt. Die "Fak­ten­che­cker" von cor​rec​tiv​.org leug­ne­ten die Bri­sanz (s. u.). Am 7.2.23 ist auf faz​.net zu lesen:

»Aus­tra­li­en setzt Abschre­ckung fort

Aus­tra­li­en wird nach einer Ent­schei­dung der Abge­ord­ne­ten unter­schied­li­cher Par­tei­en wei­ter Boots­mi­gran­ten auf Nau­ru unter­brin­gen kön­nen. Das Par­la­ment in Can­ber­ra bil­lig­te am Diens­tag die Vor­la­ge der Regie­rung, wonach im Zuge der aus­tra­li­schen Abschre­ckungs­po­li­tik wei­ter über den See­weg ein­tref­fen­de Asyl­su­chen­de, die eigent­lich nach Aus­tra­li­en woll­ten, statt­des­sen in ein Lager in dem pazi­fi­schen Insel­staat gebracht wer­den können…

Wie bekannt wur­de, zahlt Aus­tra­li­en für den Betrieb des Lagers in den kom­men­den drei Jah­ren 421 Mil­lio­nen Aus­tra­li­sche Dol­lar an ein Unter­neh­men (270 Mil­lio­nen Euro). Die Fir­ma ist der Zei­tung „The Guar­di­an“ zufol­ge ein loka­ler Able­ger eines ame­ri­ka­ni­schen Gefäng­nis­be­trei­bers. „Unse­re Flücht­lings­po­li­tik ist nicht nur grau­sam, son­dern auch teu­er“, kri­ti­sier­te der unab­hän­gi­ge Sena­tor David Pocock.

Die Ent­schei­dung für die Ver­län­ge­rung war von der kon­ser­va­ti­ven Oppo­si­ti­on mit­ge­tra­gen wor­den…«

Das war 2021 zu lesen:

Viel­leicht gibt es Stim­men, wonach es sich doch hier nur um Geflüch­te­te han­del­te und nicht um aus­tra­li­sche Staats­an­ge­hö­ri­ge. cor​rec​tiv​.org bot am 5.11.21 auch Rela­ti­vie­run­gen an:

»… Was stimmt ist, dass in Queens­land eine gro­ße Qua­ran­tä­ne­ein­rich­tung gebaut wird – sie soll Men­schen auf­neh­men, die bei einer Ein­rei­se in den Bun­des­staat in Qua­ran­tä­ne müs­sen. Ab Ende des Jah­res sol­len in der Nähe der Stadt Too­woom­ba bei Bris­bane bis zu 500 Bet­ten in der Ein­rich­tung bereit­ste­hen. Die Bet­ten­ka­pa­zi­tät soll im ers­ten Quar­tal 2022 auf 1.000 stei­gen.

Was in den Bei­trä­gen auf Tele­gram falsch behaup­tet wird: In dem Qua­ran­tä­ne­zen­trum sol­len nicht etwa Unge­impf­te, die in Queens­land woh­nen, unter­ge­bracht wer­den, son­dern Men­schen, die nach Queens­land ein­rei­sen wol­len – unab­hän­gig von der Impfung…

Die Pre­mier­mi­nis­te­rin von Queens­land, Anna­sta­cia Palaszc­zuk, hat­te in einem Fern­seh­in­ter­view vom 19. Okto­ber 2021 von der Errich­tung des Qua­ran­tä­ne­zen­trums berich­tet (ab Minu­te 8:57): „Ich glau­be, dass wir auch in Zukunft Qua­ran­tä­ne­ein­rich­tun­gen brau­chen wer­den.“ Mög­li­cher­wei­se, so erklär­te Palaszc­zuk, wür­den Gegen­den Aus­tra­li­ens zu Coro­na-Gebie­ten erklärt und Men­schen von dort zurück nach Queens­land gebracht wer­den müs­sen. Die­se kön­ne man in der Ein­rich­tung unter­brin­gen. „Das ist nichts Ande­res, als das, was wir bis­her gese­hen haben. Wir brau­chen die Ein­rich­tun­gen viel­leicht auch für Unge­impf­te oder Austauschstudenten.“ …

Die Ein­rich­tung in Well­camp sei gedacht für geimpf­te inter­na­tio­na­le Stu­den­ten, Sai­son­ar­bei­ter und zurück­keh­ren­de Rei­sen­de aus dem Aus­land. „Es wird wei­ter­hin Qua­ran­tä­ne-Maß­nah­men für unge­impf­te Rei­sen­de geben, die aus aus­tra­li­schen Risi­ko­ge­bie­ten zurück nach Queens­land reisen.“…«

cor­rec­tiv hielt das für ein Dementi…