Der Corona-Panikmodus: Auch Angela Merkel hat dazu beigetragen

Unter die­sem Titel läßt ber​li​ner​-zei​tung​.de eini­ge Sta­tio­nen der Coro­na-Maß­nah­men Revue pas­sie­ren. Sei­ne eige­ne Rol­le und die sei­nes Blat­tes läßt der Autor Tors­ten Harm­sen dabei gnä­dig aus. Er mag nicht zu den Scharf­ma­chern à la Mont­ge­mo­ry gehört haben, ist aber meist auf Wel­le der herr­schen­den Erzäh­lun­gen mit­ge­schwom­men. Nun schreibt er:

»… Nicht nur die an Covid-19 Erkrank­ten und Ver­stor­be­nen sind Pan­de­mie-Opfer – nein, auch der alte Heim­be­woh­ner, der in der Iso­la­ti­on ein­ging, der Pati­ent, des­sen Herz­krank­heit nicht recht­zei­tig behan­delt wer­den konn­te, der Laden­be­sit­zer, des­sen Geschäft kaputt­ging, und das Schul­kind, das noch immer unter psy­chi­schen Stö­run­gen leidet.

Größte Herausforderung „seit dem Zweiten Weltkrieg“

Lei­der jedoch stan­den in Deutsch­land lan­ge allein „das Virus“ und die epi­de­mio­lo­gi­sche Sicht im Mit­tel­punkt. Es herrsch­te eine Art Panik mit Tun­nel­blick. Dazu hat auch Ange­la Mer­kel bei­getra­gen. Die Bun­des­kanz­le­rin gab in einer Rede am 18. März 2020 den Ton und den Stil vor, mit denen Deutsch­land durch die Pan­de­mie gehen sollte…

Es war genau jener 18. März, an dem im ita­lie­ni­schen Ber­ga­mo eine Last­wa­gen­ko­lon­ne der Armee mit Coro­na-Toten durch die Stadt fuhr. Der Schre­cken, den sol­che Bil­der aus­lös­ten, ist noch heu­te spür­bar. Es schien, als sei der Geist Chur­chills in sie gefah­ren, als Mer­kel Din­ge sag­te, wie: „Es ist ernst. Neh­men Sie es auch ernst. Seit der Deut­schen Ein­heit, nein, seit dem Zwei­ten Welt­krieg gab es kei­ne Her­aus­for­de­rung an unser Land mehr, bei der es so sehr auf unser gemein­sa­mes soli­da­ri­sches Han­deln ankommt.“…

Lei­der blieb in der Pra­xis offen­bar nur „Welt­krieg“ hän­gen, nicht „Trans­pa­renz“, „Mit­wir­kung“ und „Demo­kra­tie“. Als zum Bei­spiel Anfang April 2020 Wis­sen­schaft­ler aus etwa zehn deut­schen Uni­ver­si­tä­ten und For­schungs­in­sti­tu­ten eine „fle­xi­ble, nach Risi­ken gestaf­fel­te Stra­te­gie“ vor­stell­ten, um die Pan­de­mie zu bekämp­fen, ohne die gan­ze Gesell­schaft mona­te­lang im Lock­down zu hal­ten, blie­ben ihre Vor­schlä­ge nahe­zu ungehört…

Viele Verbote konnten wissenschaftlich nicht begründet werden

Die ers­te Pha­se der Pan­de­mie hat­te gezeigt, dass die Mehr­heit der Bevöl­ke­rung durch­aus ver­nünf­tig reagier­te, Abstand hielt, Hygie­ne­stan­dards befolg­te. An die­se Ein­sich­ten hät­te man anknüp­fen kön­nen, auch mit einer ange­mes­se­nen Risi­ko­kom­mu­ni­ka­ti­on statt eines Tons der Gän­ge­lung und Ver­bo­ten, die teil­wei­se ans Irr­wit­zi­ge grenz­ten und wis­sen­schaft­lich nicht begrün­det waren. Dazu gehör­ten die Schlie­ßung von Spiel­plät­zen im Frei­en, poli­zei­li­che Park­bank-Sitz­ver­bo­te, nächt­li­che Aus­gangs­sper­ren und Mas­ken­ge­bo­te im Freien.

Zur glei­chen Zeit ver­sag­ten die Kon­zep­te in einer Rei­he von Alten- und Pfle­ge­hei­men. Einem Kran­ken­kas­sen­re­port zufol­ge soll fast jeder zwei­te Coro­na-Tote in Deutsch­land aus einem Pfle­ge­heim kom­men. Schon früh hat­ten For­scher kri­ti­siert, dass die all­ge­mein ver­füg­ten Lock­downs gera­de für die vul­ner­ablen Grup­pen wir­kungs­los seien…

Zweifel und Befürchtungen müssen ernst genommen werden

Der Panik­mo­dus fand sei­nen Höhe­punkt in einem völ­lig unan­ge­mes­se­nen Ton gegen­über nicht Geimpf­ten. Die­ser erklärt sich dadurch, dass sich Poli­ti­ker und Gesell­schaft durch die Imp­fun­gen die schnel­le Her­stel­lung einer „Her­den­im­mu­ni­tät“ und ein Ende aller Lock­downs erhoff­ten. Bald stell­te sich jedoch her­aus, dass auch Geimpf­te wei­ter erkran­ken konn­ten, wenn auch meist nicht so schwer, und dass sie das Virus nach wie vor wei­ter­ge­ben konnten.

Die Vor­stel­lung einer völ­li­gen Aus­mer­zung von Covid-19 erwies sich als Illu­si­on. Ein „Her­den­schutz“ wie etwa bei Masern, Röteln, Polio oder Pocken war bei Covid-19 durch Imp­fun­gen kaum zu errei­chen. Den­noch ver­schärf­te sich der Ton – bis hin zu Vor­schlä­gen, nicht Geimpf­ten das Arbeits­lo­sen­geld zu ent­zie­hen, sie in Pra­xen oder Kli­ni­ken nicht zu behan­deln, sie nicht auf die Stra­ße zu las­sen, ihnen das Gehalt zu sper­ren, sie gar in Beu­ge­haft zu neh­men oder ihnen die Ren­ten zu kür­zen. Dabei muss jede Impf­ent­schei­dung indi­vi­du­ell getrof­fen wer­den – auf Grund­la­ge einer per­sön­li­chen Abwä­gung von Nut­zen und Risi­ken…«