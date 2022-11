Der Elefant im Konferenzzimmer: Die Früchte der Lockdown-Politik: massive Übersterblichkeit im Jahr 2022

Unter die­sem Titel ist auf cle​mens​he​ni​.net eine Betrachtung zu fin­den, die eine Gesamtschau der aus der Coronapolitik her­rüh­ren­den Ursachen anbie­tet, ohne sich sche­ma­tisch auf die "Impfungen" fest­zu­le­gen. Am 29.11.22 ist dort zu lesen:

»Der eng­li­sche Mediziner und Sozialwissenschaftler Dr. John Campbell beschäf­tigt sich fak­ten­ba­siert mit der Corona-Pandemie. Er schaut sich häu­fig die offi­zi­el­len Zahlen der Infizierten, Hospitalisierten und Toten an und hat lan­ge Zeit vor den Folgen der Lockdownpolitik gewarnt. Dabei hat­ten England und das Vereinigte Königreich im Juli 2021 ihren Freiheitstag, an dem fast alle Maßnahmen, nament­lich die Maskenpflicht auch in Zügen und Bussen ende­te. Doch 2020 hat­te England genau­so bru­ta­le Lockdownmaßnahmen wie Deutschland, Frankreich, Israel oder die USA. Im Herbst 2022 tritt nun ganz exakt das ein, was die Kritiker*innen seit März 2020 befürch­te­ten: die Zahl der Toten, die nicht wegen einem für doch fast alle rela­tiv harm­lo­sen Virus ster­ben wird durch die Zahl der Toten über­trof­fen, die auf­grund der Maßnahmen star­ben. Sie star­ben, weil Zehntausende Operationen, Vorsorgeuntersuchungen oder nor­ma­le Besuche beim Arzt aus­fie­len. Sie fie­len aus, weil die Krankenhäuser ohne jede Not prä­ven­tiv Operationen absag­ten, weil sie in einer nie dage­we­se­nen zyni­schen Art und Weise sag­ten, dass lie­ber eini­ge Betten frei blei­ben und des­halb Menschen frü­her ster­ben, weil ihr Leiden nicht früh­zei­tig behan­delt wur­de, als dass womög­lich wegen einer Infektionswelle die Betten knapp wer­den könn­ten. Besser jemand stirbt an einem Herzinfarkt, da die Herzbehandlung mona­te­lang aus­fiel, als an Corona.

So zynisch und men­schen­feind­lich dach­ten nahe­zu alle Ärztinnen und Ärzte, die Politik, die Medien. Kritiker*innen, vor­ne­weg seit Oktober 2020 die Zehntausenden Fachwissenschaftler*innen im Bereich Epidemiologie, Infektionskunde, Virologie, Medizin und Hunderttausende wei­te­re Unterstützer*innen der Great Barrington Erklärung um die Spitzenforscher*innen Martin Kulldorff aus Harvard, Jay Bhattacharya aus Stanford und Sunetra Gupta aus Oxford. Auch der ame­ri­ka­nisch-jüdi­sche Chemienobelpreisträger Michael Levitt war mit dabei. Doch auf die­se frü­hen Warner, die die noch frü­he­re Warnung, ob wir nicht durch unse­re Reaktion auf das Virus ein „Fiasko“ pla­nen, von Prof. John Ioannidis, eben­falls aus Stanford, ergänz­ten, wur­de nicht nur nicht gehört, sie wur­den dif­fa­miert, wie sel­ten her­aus­ra­gen­de Forscher*innen denun­ziert und dif­fa­miert wur­den. Hätte man auf sie gehört, hät­ten Zehntausende, Hunderttausende, ja wenn wir die Hungertoten im Globalen Süden betrach­ten: Millionen Menschenleben geret­tet wer­den können.

Am 23. März 2020 gab es in England und dem UK wie in Deutschland den medi­zi­nisch nicht evi­denz­ba­sier­ten Lockdown. Die Reproduktionszahl, der „R‑Wert“ war in Deutschland schon Tage zuvor unter eins gefal­len. Was Campbell nun so stut­zig macht ist das Schweigen der Medien zu der gro­ßen Zahl von Toten in England, die nicht „mit“ oder „an“ Covid-19 star­ben, son­dern aus ande­ren Gründen. Herzerkrankungen oder Todesfälle von an sich völ­lig gesun­den Menschen, die plötz­lich im Alter von 49, 57 oder 35 an einem Herzinfarkt ster­ben, nah­men in England im Jahr 2022 enorm zu.«

Es folgt eine Diskussion der mög­li­chen Ursachen und des weit­ge­hen­den Verschweigens von "Impfschäden" mit zahl­rei­chen Quellen. Und weiter:

»Im Gegensatz zu bri­ti­schen Telegraph oder den Videos von John Campbell wirft die Tagesschau im November 2022 noch nicht ein­mal die Frage auf, ob die mas­si­ve Übersterblichkeit in 2022, wie im Oktober, gera­de mit den mit­tel­fris­ti­gen Folgen der Lockdownpolitik oder den Folgen der Impfung zu tun haben könnte.

Es ist gera­de­zu ein Tanz um den Elefanten, der mit­ten im Konferenzzimmer steht, aber die Tagesschau sieht ihn nicht, was ja nicht wirk­lich verwundert.

Der Telegraph sieht den Elefanten und der heißt Lockdown- und Coronapolitik, Kollateralschäden, die Expert*innen von Anfang an, seit März 2020 befürch­te­ten. Die Daten aus England sind zudem um Welten bes­ser als die aus Deutschland, dort kann man sehen, wel­che todes­ur­säch­li­chen Krankheiten eine Übersterblichkeit bewir­ken in 2022 oder in 2021. Und das sind nicht pri­mär die Grippe, son­dern vor allem Herzerkrankungen, die bekannt­lich auch mit der Impfung zusam­men­hän­gen kön­nen, vor allem aber mit zu spät behan­del­ten Krankheitszuständen. Die Menschen wur­den doch 2020 und 2021 gera­de­zu dazu auf­ge­for­dert, nicht ins Krankenhaus oder zur Vorsorge zu gehen. Es ging nur um Covid und die­ser irra­tio­na­le Wahn rächt sich jetzt.

Zudem ist der Vergleichsmaßstab viel bes­ser, da in England bzw. UK die fünf Jahre vor der Pandemie, also 2015 bis 2019 als Vergleichsmaßstab her­an­ge­zo­gen wer­den, die deut­schen Zahlen neh­men als Vergleichsmaßstab für 2022 die Jahre 2018 bis 2021, was nicht über­zeugt, weil da ja bereits die Pandemie-Übersterblichkeitszahlen inklu­diert sind. Und fast nur aus Atemwegserkrankungen und die Grippe abzu­he­ben, wie es die von der Tagesschau und ihrem „Faktenfinder“ aus­ge­wähl­ten Experten tun, wird eben durch die sehr genaue Darstellung der Todesursachen aus England wider­legt, wenn wir davon aus­ge­hen, dass die Todesursachen in Deutschland nicht gänz­lich von denen von der Insel abwei­chen. Lediglich als blo­ße Spekulation wird von der Tagesschau die Möglichkeit der Folgen der als „stres­si­ge Pandemie-Zeit“ ver­nied­li­chend bezeich­ne­ten tota­li­tä­ren Coronapolitik ange­führt. Dass die Impfung ein Teil des Problems sein könn­te, wird nahe­zu aus­ge­schlos­sen. Auch das ist gro­tesk, wenn man sich die zitier­ten über 4,7 Millionen offi­zi­ell gemel­de­ten Nebenwirkungen der Covid-19 Impfstoffe seit Dezember 2020 ver­ge­gen­wär­tigt. Aber an der Evidenz war die deut­sche Coronapolitik und Coronaberichterstattung zu kei­nem Zeitpunkt inter­es­siert.«

Fußnoten des Originals wur­den hier weggelassen.