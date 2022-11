Gericht in Florenz: Zwangsimpfung ist verfassungswidrig und verstößt gegen europäische Grundrechte

Das berich­tet unter die­sem Titel tkp​.at am 29.11.22:

»Wie Indipendente berich­tet hat ein Gericht in Florenz die Wiedereinstellung einer wegen feh­len­der Impfung sus­pen­dier­ten Psychologin ver­fügt. Eine neue Verordnung bin­det über die mit dem „grü­nen Superpass“ ein­ge­führ­te Impfpflicht den Erhalt des Arbeitsplatzes an die Akzeptanz von Covid-Impfungen. Die zwei­te Zivilkammer des Gerichts von Florenz ent­schied mit vor­läu­fi­ger Wirkung, dass die Covid-Impfpflicht nicht nur gegen die Verfassung, son­dern auch gegen die Charta der Grundrechte der Europäischen Union verstößt.

Die Richterin lei­te­te die Unterlagen auch an die Staatsanwaltschaft in Rom wei­ter, damit ein Staatsanwalt eine Untersuchung ein­lei­ten kann. Die end­gül­ti­ge Entscheidung über den Fall liegt bei dem Gerichmit einem kom­plet­ten Senat…

Was die Rechtmäßigkeit der Impfpflicht im Hinblick auf die ita­lie­ni­sche Verfassung betrifft, so wer­den in dem Beschluss des Gerichts von Florenz zwei ein­deu­ti­ge Diskrepanzen zwi­schen den ver­füg­ba­ren Impfstoffen gegen Kuhpocken und den ver­fas­sungs­recht­li­chen Vorgaben für die Impfpflicht her­vor­ge­ho­ben. In der Verordnung wird her­vor­ge­ho­ben, dass die ver­füg­ba­ren Anti-Covid-Impfstoffe nach­weis­lich kei­ne Ansteckung ver­hin­dern, wobei die Dokumente des Istituto Superiore di Sanità (ISS) und der AIFA (ita­lie­ni­sche Arzneimittelbehörde) zitiert wer­den, in denen betont wird, dass „Impfstoffe kei­ne Ansteckung ver­hin­dern; daher sind geimpf­te und unge­impf­te Personen unter­schieds­los vira­le Vektoren“, und dass es Fälle von Nebenwirkungen, sogar mit Todesfolge, bei gesun­den Personen gege­ben hat, wie auch die ita­lie­ni­sche Arzneimittelbehörde (AIFA) in ihrem Jahresbericht fest­stellt: Es wird ein­ge­räumt, dass es zu Todesfällen und schwer­wie­gen­den uner­wünsch­ten Wirkungen bei gesun­den Probanden gekom­men ist…

Der voll­stän­di­ge Text des Beschlusses des Gerichts von Florenz kann unter die­sem Link nach­ge­le­sen wer­den.«