Fundstücke am 18. Juni 2023

Gefunden wur­de Neues zu „Impfschäden“, Montgomery, Habermas, C19-Untersuchung und Partygate in Großbritannien sowie drei Nachträge und drei letz­te Worte des Papiermülls.



„Corona-Impfschäden“

„Fast 9000 Menschen bean­tra­gen Anerkennung von Corona-Impfschäden“ titel­te die WELT und berich­te­te: „Bezogen auf die Zahl der Geimpften stell­ten die Menschen in Thüringen beson­ders vie­le Anträge. Pro 100.000 Geimpfte sind beim dor­ti­gen Landesverwaltungsamt mehr als 22 Anträge auf Anerkennung eines Impfschadens ein­ge­gan­gen, fast dop­pelt so viel wie im deut­schen Durchschnitt.“ Sofern Diagnosen genannt wur­den, han­del­te es sich um „Herzmuskelentzündungen (Myokarditis) und Fälle von Sinusvenenthrombosen, teils in Verbindung mit einem Mangel an Blutplättchen“, also schwe­re Nebenwirkungen

Man kann dem­nach als Bundesdurchschnitt etwa einen Antrag auf 10.000 „Geimpfte“ anneh­men, und das in einer Situation, in der es vie­len ver­mut­lich immer noch nicht klar ist, was der Grund für ihre gesund­heit­li­chen Probleme sein könn­te und vie­le von den­je­ni­gen, die Verdacht schöp­fen, von ihren Ärzten ent­mu­tigt wer­den. Nicht alle, die dann noch übrig geblie­ben sind, schaf­fen eine eige­ne Meldung oder gar eine Klage. Wie hoch ist die Dunkelziffer für die Anträge, wäre es unter güns­ti­ge­ren Umständen ein Antrag auf 1000 oder gar 1%?

Die Anerkennungsquote liegt bei „rund elf Prozent“ in einem bekann­ter­ma­ßen aus­ge­spro­chen ent­schä­di­gungs­un­wil­li­gen Staat, was das Impfen ganz all­ge­mein angeht, und an die­ser spe­zi­el­len „Impfung“ wird beson­ders ver­bis­sen fest­ge­hal­ten. Eine geschä­dig­te Ärztin ver­sucht nun, den Verursacher zur Verantwortung zu zie­hen, was am Montag zum ers­ten Verfahren gegen BioNTech führ­te, das nach einem Befangenheitsantrag ver­tagt wur­de. Weitere Verfahren wer­den fol­gen, abseh­bar wird das ein lan­ger Kampf.

Mit „Impfkomplikationen“ beschäf­tigt sich auch „dieKontrollgruppe“, „ein anony­mes und unab­hän­gi­ges wis­sen­schaft­li­ches Monitoring von Corona-geimpf­ten und Corona-unge­impf­ten Menschen. Unser Ziel ist es, in den kom­men­den Monaten und Jahren mit den erhal­te­nen Informationen früh­zei­tig Hinweise sowohl auf die posi­ti­ven Wirkungen, als auch auf even­tu­ell uner­wünsch­te Nebenwirkungen der Impfungen gegen das SARS-CoV‑2 Virus zu bekommen.“

Bei den „Impfkomplikationen“ feh­len die­je­ni­gen, die nicht mehr am Leben sind. Susan Bonath schreibt über sie in ihrem Artikel „Plötzlich und uner­war­tet ver­stor­ben: Das Bundesinstitut, das sei­ne eige­nen Daten nicht ken­nen will“:

„Die Zahlen ver­stö­ren: Demnach wur­den dem PEI [Paul-Ehrlich-Institut bis Ende 2022] fast 2.100 Fälle von Menschen gemel­det, die höchs­tens 42 Tage nach einer Corona-Spritze plötz­lich ver­stor­ben waren. Bei allen Betroffenen hat­ten Ärzte oder Angehörige den drin­gen­den Verdacht, dass nur die Impfung die Ursache gewe­sen sein kön­ne. Unter die­sen Verstorbenen befin­den sich auch elf Kinder und Jugendliche sowie knapp 500 jün­ge­re Erwachsene unter 60.“

Mit Dank an „Marc Damlinger“ und „Dunkelziffer“ für die Funde.



Montgomery: Gone, but not forgotten

Dies war sein Highlight aus den letz­ten 3+ Jahren, und Frank Ulrich Montgomery hat in die­ser Zeit weder sel­ten noch vor­sich­tig hin­ge­langt. Nichts davon soll­te ver­ges­sen werden.

Dem Publikum wur­de er meist als „Weltärztepräsident“ prä­sen­tiert, der er nie war. Vielmehr kam der hier­zu­lan­de gänz­lich unbe­kann­te Präsident der World Medical Association (WMA) aus Nigeria, und Montgomery war lang­jäh­ri­ger Ratsvorsitzender. Das ist er jetzt auch nicht mehr, son­dern ein Koreaner, der so unbe­kannt ist, dass es auf der WMA-Website nicht ein­mal einen Lebenslauf für ihn gibt (lin­kes Bild aus dem März, rech­tes Bild aus dem Mai 2023).

Seit April wird die deut­sche Ärzteschaft durch den Präsidenten der Bundesärztekammer Klaus Reinhardt sowie Rudolf Henke, der Schatzmeister wur­de, ver­tre­ten. Das wird zusam­men mit den ande­ren Personalien ver­mut­lich dazu füh­ren, das die deut­schen Leitmedien ihren Spaß am Weltärztebund verlieren.



Habermas: Für das Verdienst

In der ver­gan­ge­nen Woche ist „[d]er Philosoph Jürgen Habermas […] in den Orden ‚Pour le méri­te‘ auf­ge­nom­men wor­den. Während einer Feierstunde im Konzerthaus Berlin wur­den unter ande­rem auch der bri­ti­sche Architekt David Chipperfield und der Dirigent Peter Gülke Mitglieder der Künstler- und Gelehrtenvereinigung.“ Aus die­sem Anlass soll an sei­nen Beitrag „Corona und der Schutz des Lebens“ aus dem Herbst 2021 erin­nert wer­den, der im WELT-Artikel „ Die Habermas-Diktatur“ kri­ti­siert wurde:

„Darf die Politik beim Infektionsschutz […] auch nur eine ein­zi­ge Maßnahme unter­las­sen, wenn die­se dazu geeig­net ist, auch nur eine ein­zi­ge Corona-Infektion zu ver­hin­dern? Um die Antwort zu spoi­lern, die am Ende des über­lan­gen Aufsatzes steht: Nein, all das darf sie nicht. Zumindest nicht bei Habermas.

[…] Habermas ent­wirft in den ‚Blättern‘, einst das Leitmedium der 1968er-Bewegung, nicht weni­ger als den tota­len Corona-Staat – ein recht­li­ches Monstrum, das in sei­ner Allgewalt, wenn man Habermas beim Wort nimmt, jedes No-Covid-Regime von China bis Australien in den Schatten stellt. […]

Der 92-Jährige scheint – womit er aller­dings kei­nes­wegs allein ist – bereits ver­ges­sen zu haben, dass ein­mal eine Welt exis­tier­te, die zwar Viren, aber kei­ne Lockdowns kann­te. Dass über­haupt über die staat­li­che Restriktionspolitik gestrit­ten wird, schreibt Habermas – erstaun­lich für einen doch eigent­lich dem Diskurs zuge­ta­nen Philosophen – der ‚Kritik der Wirtschaftsverbände und der FDP an der Erforderlichkeit und Eignung der restrik­ti­ven Vorbeugungsmaßnahmen‘ zu. Nicht die Diskussionswürdigkeit der Maßnahmen ruft also die Debatte auf den Plan, es ist bei Habermas die Verschwörung einer ‚Lockerungslobby‘.

[…] Immer wie­der stellt in sei­nem Aufsatz eine nach­läs­si­ge Rhetorik die Weichen für eine frag­wür­di­ge Argumentation – etwa, wenn Habermas kri­tisch die Legitimität einer Politik hin­ter­fragt, wel­che ‚die ver­meid­ba­re Steigerung von Infektionszahlen und damit der wahr­schein­li­chen Anzahl von Sterbefällen still­schwei­gend in Kauf nimmt‘. […]

Eine Philosophie, die sich mit der Pandemie beschäf­tigt, müss­te zunächst ein­mal die not­wen­di­ge Begriffsarbeit ver­rich­ten – denn die ‚Infektionszahlen‘ pur­zeln nicht in die Welt wie die Kugeln aus der Lottotrommel. […] Ein Philosoph, der an den Schlüsselstellen sei­ner Theorie mit ‚Infektionszahlen‘ han­tiert, soll­te sich auch auf die Sachebene her­ab­be­ge­ben – und sich etwa mit der Altersstruktur der ‚Fälle‘ aus­ein­an­der­set­zen, die für das gesund­heit­li­che Risiko ent­schei­dend ist. Oder er müss­te sich mit PCR-Tests und deren Ct-Werten beschäf­ti­gen. Letztere geben Auskunft dar­über, ob der Getestete auch anste­ckend ist und folg­lich eine mög­li­che Bedrohung für ande­re dar­stellt oder nicht. All die­se Details sind nicht uner­heb­lich, wenn man den Staat dazu ver­pflich­ten will, buch­stäb­lich alles zu tun, damit die aus Testergebnissen abge­lei­te­ten Zahlen nicht steigen.

Doch eine Klärung der eige­nen Begriffe bleibt Habermas schul­dig. Sie wür­de sein phi­lo­so­phi­sches Eilverfahren gegen einen Staat, der ‚ver­meid­ba­re Infektions- und Todeszahlen in Kauf nimmt‘, behindern. […]

Die Welt, so stellt Habermas in unge­wöhn­lich mar­tia­li­schen Bildern fest, befin­de sich im Zustand der ‚Kriegführung von Species gegen Species‘, sie füh­re näm­lich einen Krieg gegen das Virus, ‚und wie im Krieg besteht das stra­te­gi­sche Ziel in der mög­lichst schnel­len Bezwingung des Gegners bei mög­lichst gerin­gen eige­nen Verlusten‘. […]

Doch die Ahnungslosigkeit, die Habermas bei der kon­kre­ten Materie sei­nes Aufsatzes an den Tag legt, ist frap­pie­rend. So behaup­tet er, der ‚Kampf‘ Europas ‚gegen das Virus als gemein­sa­men Gegner‘ daue­re ‚bis zum Zeitpunkt der – letzt­lich nur durch Impfung erreich­ba­ren – 'Herdenimmunität'‘. […] Leider sorgt die­se gro­be Fehlannahme für einen viel­sa­gen­den Kollateralschaden im Theoriegebäude: Ein pan­de­mi­scher Kriegszustand, der erst mit einer durch Impfung erreich­ten Herdenimmunität endet, muss ewig währen.

Auch die deut­sche Pandemiepolitik kennt Jürgen Habermas wohl eher vom Hörensagen. So behaup­tet er, die ‚von Angela Merkel ver­folg­te Politik der Bundesregierung‘ habe sich ‚auf den mehr oder weni­ger ein­hel­li­gen Rat der wis­sen­schaft­li­chen Experten‘ stüt­zen kön­nen. Offenbar hält der Philosoph den zusam­men­ge­wür­fel­ten Beraterstab aus Verkehrsplanern, Physikern und Virologen, den das Kanzleramt um sich geschart hat, für die Stimme der Wissenschaft – und unter­schlägt mit die­sem Satz vie­le nam­haf­te Virologen, Epidemiologen, Verfassungsrechtler, Psychologen und vor allem Ärzte, die sich, etwa in Gestalt der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, klar gegen die Merkels Lockdown-Politik aus­ge­spro­chen haben. […]

Pandemiepolitik ist bei ihm per defi­ni­tio­nem legi­tim, eben weil sie Politik gegen die Pandemie ist. Eine Bestätigung für die­se zir­kel­schluss­ar­ti­ge Logik meint er in der Corona-Rechtsprechung zu fin­den, die in Deutschland ‚mehr oder weni­ger im Sinne des stren­ge­ren Regierungskurses geur­teilt und still­schwei­gend einen pri­ma facie bestehen­den Vorrang des staat­li­chen Gesundheitsschutzes in der Pandemie berück­sich­tigt hat‘. […]

Und hier betre­ten wir die dunk­le Herzkammer des Corona-Staates, wel­chen der Philosophenkönig ent­wirft: Die Zielbestimmung der deut­schen Pandemiepolitik, ‚eine Überlastung des Gesundheitssystems zu ver­hin­dern‘, ist Habermas viel zu schwach und zu vage. Wenn der Lebensschutz die Regierung zum sta­tis­ti­schen ‚Minimierungsziel‘ ver­pflich­tet, was Habermas offen­bar annimmt, also dazu, ‚die Zahl der an Corona Verstorbenen so nied­rig wie mög­lich zu hal­ten‘ – dann gibt es nach Meinung von Jürgen Habermas kei­ner­lei ‚Spielraum‘ mehr. […]

Wer sich auf die­se Verdrehung unse­rer Rechtsordnung ein­lässt, lan­det in einer ver­kehr­ten Welt, die man nur als Horrorszenario umschrei­ben kann. Die nun plötz­lich behaup­te­te ‚Pflicht‘ des Staates, ‚alle Strategien aus­zu­schlie­ßen, bei denen er Gefahr läuft, die wahr­schein­li­che Gefährdung von Leben und kör­per­li­cher Unversehrtheit einer vor­her­seh­ba­ren Anzahl unschul­di­ger Bürger in Kauf zu neh­men‘ und – wie es in einem gera­de­zu gro­tes­ken Zusatz heißt – ‚also sel­ber zu ver­ur­sa­chen‘, führt ohne Umwege zur Idee eines Staates, der zur Kontrolle und Beschränkung sämt­li­cher Lebensbereiche ver­dammt ist: ‚Überwachen und Strafen‘, wie Habermas’ lei­der viel zu früh ver­stor­be­ner Kollege Michel Foucault das 1975 genannt hat. […]

In der Welt des Jürgen Habermas […] sind der Gesundheitspolitik beim Durchgreifen kei­ner­lei Grenzen gesetzt. Dass der Philosoph die Folgen sei­ner Schlussfolgerungen nicht ein ein­zi­ges Mal aus­buch­sta­biert, kann man, wenn man kei­ne Absicht zur Täuschung des Lesers unter­stel­len will, nur als gro­be Gedankenlosigkeit inter­pre­tie­ren. Denn wenn der Staat wirk­lich alles tun muss, was ver­meid­ba­re Infektionen ver­hin­dert, dann sind aus­nahms­lo­se Ausgangssperren, radi­kals­te Kontaktverbote und die dau­er­haf­te Schließung aller öffent­li­chen Institutionen von der Schule bis zum Schwimmbad nicht nur mög­lich, son­dern gebo­ten. Dann dürf­te wirk­lich nie­mand mehr sei­ne Wohnzelle ver­las­sen, und Militärpolizisten in Schutzanzügen müss­ten Wasser und Brot in die Treppenhäuser stel­len. Und da der Habermas-Staat zur Unterbindung sämt­li­cher Infektionen gezwun­gen ist, müss­te er die­se auch mit Zwang durch­set­zen – im Zweifel also durch kör­per­li­che Gewalt, hohe Freiheitsstrafen oder den Entzug ande­rer Grundrechte.

Mit Ausnahme der Todesstrafe […] wäre jede Zwangsmaßnahme zur Durchsetzung des Gesundheitsschutzes gerechtfertigt. […]

Jürgen Habermas, einst ein Meisterdenker der libe­ra­len Öffentlichkeit, malt in sei­nem Elfenbeinturm einen Staat an die Wand, der sogar die Fantasien der teuf­lischs­ten Corona-Leugner ver­blas­sen lässt. Sein bio­po­li­ti­scher Leviathan kann zum Zweck der Infektionskontrolle jed­we­de Freiheit ein­schrän­ken, immer und über­all, ohne Bedingung und ohne Maß. Wer dar­in nicht den Schattenriss der Diktatur erkennt, der ist wohl nicht mehr zu retten.“

Wie sag­te doch Anicius Manlius Severinus Boethius, der heu­te 1543 Jahre, 5 Monate, 17 Tage oder 563.737 Tage alt wäre: „Wenn du geschwie­gen hät­test, wärest du ein Philosoph geblieben.“



„Keine Untersuchung wäre bes­ser als die­se Untersuchung“

So lau­tet die Überschrift eines Artikels von Laura Dodsworth, der Autorin von „A State of Fear“, zur C19-Untersuchung in Großbritannien, die sich über Jahre hin­zie­hen, eine Unsumme ver­schlin­gen und sicher nicht zur Wahrheitsfindung bei­tra­gen wird: „Es sieht nicht gut aus, wenn es um Ausgewogenheit oder Beweise geht, wenn in der Covid-19-Untersuchung Lateral-Flow-Tests und Masken gefor­dert werden.“

Dabei dürf­te es sich um den von Sonia Elijah als „berüch­tig­ten Innova-Lateral-Flow-Test“ bezeich­ne­ten Assay han­deln, für den meh­re­re Milliarden Pfund öffent­li­cher Gelder an eine US-ame­ri­ka­ni­sche Firma mit Verbindungen nach China gezahlt wur­den, die erst 2020 gegrün­det wor­den war. Damals wur­de er als ein­zi­ger von 40 mög­li­chen Produkten für die Verwendung bei Massentests in Großbritannien aus­ge­wählt, die Leute von Innova konn­ten sich eige­ne Flugzeuge leis­ten, wäh­rend der Test schnell in die Kritik geriet.

„Im Juni 2021, nach­dem die bri­ti­sche Regierung Milliarden für die­sen berüch­tig­ten Test aus­ge­ge­ben hat­te […], gab die US-ame­ri­ka­ni­sche Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde (FDA) eine Warnung an die Öffentlichkeit her­aus: ‚Hören Sie auf, ihn zu ver­wen­den.‘ ‚Innova Medical Group SARS-CoV‑2 Antigen Rapid Qualitative Test‘ und for­der­te sie auf, ‚sie in den Müll zu werfen‘.“

In Großbritannien wur­den die Tests unge­rührt wei­ter ver­wen­det und die­se ist „[e]ine der wich­tigs­ten Fragen, die die COVID-19-Untersuchung NIEMALS stel­len wird: Warum hat die bri­ti­sche Regierung fast 4 Milliarden Pfund für den berüch­tig­ten Innova-Lateral-Flow-Test verschwendet?“

Dodsworth endet ihren Text zur Untersuchung so:

„Und jetzt glau­ben die Leute, die die Untersuchung durch­füh­ren, dass wir mehr Lateral-Flow-Tests und Masken brau­chen. Das Land wur­de durch Covid-Angstmache insti­tu­tio­na­li­siert und die Insassen lei­ten nun die Anstalt Untersuchung.

Nachdem sie Masken ange­zo­gen, jah­re­lang wöchent­li­che Lateral-Flow-Tests durch­ge­führt und die Antworten auf vor­ein­ge­nom­me­ne Fragen ver­ar­bei­tet haben, kom­men die Insassen bei der Untersuchung ein­fach zu dem Schluss, dass die Mauern nicht ‚lus­tig‘ genug, nicht früh genug gebaut oder nicht hoch genug waren. Wenn es das nächs­te Mal zu einer Pandemie kommt, wer­den die Leute sagen kön­nen: ‚Im Bericht von Baroness Hallett heißt es, dass die bri­ti­sche Regierung nicht schnell – oder hart – genug abge­rie­gelt hat.‘ Wir wer­den die­sen Fehler nicht noch ein­mal machen!‘ Es wird kei­ne Wiedergutmachung geben, nur eine lan­ge, har­te Strafe, die schnell ver­hängt wird. Wieder ein­mal wer­den Leben rui­niert, nicht gerettet.

Es wäre bes­ser, kei­ne Untersuchung zu haben als die­se Untersuchung.“

Einigen Millionen Briten kann man damit ohen­hin nicht mehr kom­men: „Großbritannien ist die Heimat für Millionen mehr Verschwörungstheoretiker als die meis­ten Menschen wis­sen, mit fast einem Viertel der Bevölkerung, das glaubt, Covid-19 wäre wahr­schein­lich oder defi­ni­tiv ein Schwindel [hoax], wie Umfragen gezeigt haben.“



Party Animals

Nach die­sem Sonntag könn­ten es noch eini­ge Briten mehr wer­den, die mit reich­lich Berechtigung alles für einen „hoax“ hal­ten. Partygate ist schon län­ger bekannt als feucht-fröh­li­che Zusammentreffen von Politikern offen­bar ohne Angst vor Viren, wäh­rend die Bevölkerung unter den von ihnen ver­häng­ten dra­ko­ni­schen Kontaktbeschränkungen litt. Erst vor weni­gen Tagen erschien der Bericht einer par­la­men­ta­ri­schen Untersuchung mit der Empfehlung, dem ehe­ma­li­gen Premierminister Boris Johnson auf­grund mehr­fa­cher Corona-Parties und wis­sent­li­cher Irreführung dar­über für neun­zig Tage den Zugang zum bri­ti­schen Unterhaus zu ver­weh­ren. Johnson zog sich dar­auf­hin aus dem Parlament zurück.

Der Untersuchungsbericht ent­hält eine Handvoll Fotos der Feiernden und heu­te wur­de das ers­te Video von der Boulavardzeitung Mirror veröffentlicht.

„Die Party wur­de vom Wahlkampfteam des dama­li­gen Londoner Bürgermeisterkandidaten Shaun Bailey – jetzt Lord Bailey – orga­ni­siert, nach­dem Mr. Johnson ihn zu einem Peer in sei­ne Ehrenliste auf­ge­nom­men hat­te. Mr. Bailey hat­te die Party ver­las­sen, bevor das Video auf­ge­nom­men wurde. […]

Nur weni­ge Tage nach der Party kün­dig­te Mr. Johnson noch stren­ge­re Beschränkungen an, die dazu führ­ten, dass Menschen in den von Covid am stärks­ten betrof­fe­nen Gebieten ihre Lieben über Weihnachten nicht sehen konnten.“

„Die Party wur­de vom Wahlkampfteam des dama­li­gen Londoner Bürgermeisterkandidaten Shaun Bailey – jetzt Lord Bailey – orga­ni­siert, nach­dem Mr. Johnson ihn zu einem Peer in sei­ne Ehrenliste auf­ge­nom­men hatte. […]

Darin [im Video] ist Ben Mallet zu sehen – aus­ge­zeich­net mit einem OBE [The (Most Excellent) Order of the British Empire = Der her­vor­ra­gends­te Orden des bri­ti­schen Weltreichs] in Mr. Johnsons Liste. Mr. Mallet, gefilmt mit einem Glas Rotwein und fest­li­chen Hosenträgern, war der Wahlkampfleiter der Tories für die Londoner Bürgermeisterwahl 2021.“

Die meis­ten Leserkommentare gin­gen in die­se Richtung:

„Dies ist sicher­lich der letz­te Sargnagel für die Konservativen. Mein Schwiegervater starb allein im Krankenhaus, da mein Mann nicht mit in den Krankenwagen durf­te und kurz nach sei­ner Ankunft ver­starb. Ich bin ange­wi­dert von die­sem Video und hof­fe, dass sie alle gefeu­ert wer­den und beschämt den Kopf hän­gen lassen!“

Als wäre Labour, denen der Mirror nahe­steht, besser.



Nachtrag zu „Schätzung der Übersterblichkeit in Deutschland im Zeitraum 2020–2022“ vom 26. Mai 2023

Auf die Studie von Christoph Kuhbandner und Matthias Reizner folg­te in der Berliner Zeitung zunächst die Frage „Hat jemand eine Idee? Warum sind in Deutschland 2021/22 cir­ca 100.000 Menschen mehr gestor­ben, als sta­tis­tisch zu erwar­ten war?“ und dann die Frage „Führten Corona-Impfungen zur Übersterblichkeit? Eine wis­sen­schaft­li­che Debatte“.



Nachtrag zu „Der Kapitalhirsch“ vom 3. Juni 2023

Gut getrof­fen.





Nachtrag zu „Der C19-Psychokrieg“ vom 14. Juni 2023

Auch das Verteidigungsministerium prä­sen­tier­te sich im April 2020 mit NATO und einem Zitat des Generalsekretärs: „Wenn es nötig ist, kann die NATO Streitkräfte ein­set­zen und auf jede Bedrohung und Herausforderung reagie­ren, auch mit­ten in der Coronavirus-Krise.“ Für den Herbst die­sen Jahres ist eine „Medical Biodefence Conference“ (MBDC) geplant,

„eine inter­na­tio­na­le Fachtagung, die vom Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr orga­ni­siert wird und alle zwei Jahre auf dem Gelände der Sanitätsakademie der Bundeswehr in München stattfindet.

Die Konferenz bringt Expertinnen und Experten aus Wissenschaft, Politik, dem Gesundheitssektor und wei­te­re Interessenvertreter im Bereich der medi­zi­ni­schen Bioabwehr aus der gan­zen Welt zusam­men. Die MBDC ist eine Plattform zum Informationsaustausch über Strategien und Forschungsergebnisse im Zusammenhang mit medi­zi­ni­schen Gegenmaßnahmen gegen bio­lo­gi­sche Bedrohungen. Dazu gehö­ren das Risikomanagement und die Planung von Notfallmaßnahmen sowie die neu­es­ten Fortschritte in der Diagnostik sowie bei Impfstoffen und Therapien für Infektionskrankheiten, die bei einem bio­ter­ro­ris­ti­schen Anschlag oder bei einem natür­li­chen Ausbruch ein­ge­setzt wer­den können.

Die Konferenz fand zum ers­ten Mal im Jahr 2003 statt und hat sich seit­dem zu einem der füh­ren­den inter­na­tio­na­len Veranstaltungen für die Diskussion der neu­es­ten Entwicklungen auf dem Gebiet des medi­zi­ni­schen B‑Schutzes und der Förderung der glo­ba­len Gesundheitssicherung entwickelt.“

Zum Thema „Nudging & die Manipulation der Massen – Im Gespräch mit Dr. Petkova und Dr. Tögel“ gibt es ein Video von Bastian Barucker und einen detail­lier­ten Offenen Brief, in dem „Approbierte psy­cho­lo­gi­sche und ärzt­li­che PsychotherapeutInnen, Kinder und Jugend PsychotherapeutInnen, PsychologInnen, ÄrztInnen, KommunikationswissenschaftlerInnen VerhaltensökonomInnen, WirtschaftspsychologInnen, PhilosophInnen und EthikerInnen für die trans­pa­ren­te Aufklärung des Einsatzes von sub­ti­len psy­cho­lo­gi­schen Maßnahmen zur Verhaltensänderung wie Nudging und ope­ran­te Konditionierung im gesam­ten Verlauf des SARS-CoV‑2 Pandemiemanagements“ for­dern. Darin wird als Quelle auch „FORSCHUNG UND PRAXIS DER GESUNDHEITSFÖRDERUNG – PRÄVENTION DURCH ANGST? STAND DER FURCHTAPPELLFORSCHUNG“ genannt.

Mit Dank an „MoW“ und „Zum Glück ist so etwas in D völ­lig undenk­bar! Oh,wait…“ für die Funde sowie „Soylent Green“ für den Hinweis.



Letzte Worte des Papiermülls

Die FAZ gedenkt am 12.6. des unbe­kann­tes­ten Opfers:

„Dann kam Corona. ‚Das Businesshemd hat unter der Pandemie gelit­ten. Jetzt ist es auch unter Druck, weil sich die Arbeitswelt geän­dert hat. Die Menschen kom­men weni­ger ins Büro‘, sagt er.“

Die NZZ berät am 16.6. den kon­ser­va­ti­ven Zocker:

„Unser Investitionsgrad in Aktien liegt deut­lich unter den Höchstständen, die wäh­rend des Beginns der Coronapandemie im März/ April 2020 durch anti­zy­kli­sche Investitionen in der Panikphase erreicht wur­den. Wir hal­ten also Pulver tro­cken, um all­fäl­li­ge Rückschläge für neue Käufe nut­zen zu können.“

Der Bundespräsident sag­te in einem WELT-Interview am 7.6.:

„Wenn man in der Corona-Frage auf der Seite der­je­ni­gen steht, die das Impfen für sinn­voll hal­ten, dann ist das doch nicht unver­nünf­tig, nur weil das auch die Position der Regierung war.“

Mit Sinn und Vernunft hat das alles nichts zu tun.