Der Kapitalhirsch*

Angeblich ist er „[e]in Arzt, der gute Laune ver­brei­tet und unter­halt­sam ist, dabei glaub­wür­dig und ver­trau­ens­voll bleibt“: Eckart von Hirschhausen. Nun hat ihn der Cicero ent­deckt, nach­dem von ande­ren schon eini­ges über ihn geschrie­ben wur­de. Auch bei coro­dok war er mehr­mals Thema, hier eine Auswahl:

12.1.2022 Stiftung finan­ziert Stiftung. Ein Hirsch, wer Böses dabei denkt

30.3. 2022 Neue Kabarettshow mit RKI. Hirschhausen ist der Impf-O-Mat

6.4.2022 DarstellerInnen von Hirschhausen und Grams-Nobmann erhiel­ten 73.985,37 € Honorar

20.9.2022 Jahrelang "Fernseharzt" beim NDR. Pharmawerber hat jetzt Problemchen

18.10.2022 Eklat von Hirschhausen

Im Cicero ist hin­ter der Bezahlschranke zu lesen:

„Der soge­nann­te Wissenschaftsjournalist Hirschhausen ist beim Thema Impfen in zahl­rei­che Interessenkonflikte ver­strickt. Er steht in den Diensten des Bundesgesundheitsministeriums, des Bundesentwicklungsministeriums und der Landesregierung von Baden-Württemberg. Er lie­fert Beiträge für Publikationen des RKI und der Bundeszentrale für gesund­heit­li­che Aufklärung. Er wird gebucht als Redner und Moderator für Tagungen medi­zi­ni­scher Fachgesellschaften. Er ist als ‚Botschafter‘ für das Bundesentwicklungsministerium, für die Agenda 2030 der Vereinten Nationen aktiv. Er macht Selfies mit Ärztefunktionären und Ex-Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Mit dem jet­zi­gen Amtsinhaber, Karl Lauterbach, ist Hirschhausen auf Du und Du. […]

Gemeinsam mit dem dama­li­gen EU-Kommissar für Gesundheit Vytenis Andriukaitis ver­öf­fent­licht er am 27. April 2018 einen Meinungsartikel in der Welt, in dem er schreibt: ‚Wer sich nicht imp­fen lässt, ist ein aso­zia­ler Trittbrettfahrer.‘ Fakt sei: ‚Impfen ist sicher, sinn­voll und solidarisch.‘

Kurz vor der Corona-Krise, im Dezember 2019, tritt Hirschhausen auf dem Kongress der Deutschen Gesellschaft für Intensivmedizin (DIVI) als Keynote­Speaker auf. […] Einer der Industriepartner und Sponsoren des Kongresses ist der US-Konzern Pfizer, der auch ein Industriesymposium und meh­re­re Kurse auf dem Kongress finan­ziert. Präsident der DIVI ist zu die­ser Zeit Uwe Janssens.

Im Mai 2019 hat­te sich Hirschhausen eben­falls an einer Impfkampagne betei­ligt, die von Pharmafirmen wie GSK, Pfizer und Sanofi-Aventis gespon­sert wird. Der Startschuss der Kampagne fällt bei einem Expertensymposium der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin, zu dem neben Hirschhausen auch Lothar Wieler als Redner gela­den ist. […]

Hirschhausen ist zudem Botschafter des soge­nann­ten World Health Summit (WHS). Seit Jahren erhält der Geld von Unternehmen wie Pfizer, Johnson & Johnson, Roche, Bayer sowie von Stiftungen wie der Rockefeller Foundation und der Gates Foundation. Dabei sind die­se Firmen und Stiftungen, wie der WHS selbst beschreibt, nicht nur Sponsoren, son­dern auch ‚stra­te­gi­sche Partner‘. Partner des WHS ist auch die inter­na­tio­na­le, von der Gates Foundation unter­stütz­te Impf­allianz GAVI. Zwischen 2019 und 2022 hat Hirschhausen an ins­ge­samt acht ver­schie­de­nen Panel-Diskussionen und Workshops des WHS aktiv als Chair oder Sprecher teilgenommen. […]

Auch die ame­ri­ka­ni­sche Bill & Melinda Gates-Stiftung hat gro­ßes Interesse dar­an, die Anzahl der Impfungen welt­weit zu stei­gern. Sie ist nicht nur einer der größ­ten Sponsoren der Weltgesundheitsorganisation WHO. Auch Hirschhausen ist der Gates-Stiftung zu Dank ver­pflich­tet. Für die von dem TV-Moderator im März 2020 gegrün­de­te Stiftung Gesunde Erde – Gesunde Menschen hat er eine Finanzspritze von 1,27 Millionen Euro erhal­ten. Die zuge­hö­ri­ge Kampagne trägt den Titel ‚Gesundheit ist anste­ckend‘. Hirschhausens neue Stiftung, deren geschäfts­füh­ren­der Gesellschafter er ist, ist zudem offi­zi­el­ler Partner des phar­ma­na­hen World Health Summit WHS, des­sen Botschafter der Journalist wie­der­um ist. […]

Eng ver­bun­den sind Hirschhausen und sei­ne neue Stiftung auch mit der Berliner Firma Brückenköpfe, die im Lobbyregister des Bundestags geführt wird. […]

Mit der Lobbyismus-Firma teilt sich die Stiftung Gesunde Erde – Gesunde Menschen nicht nur die Büroadresse, auch die Geschäftsführerin der Stiftung taucht bei den Brückenköpfen auf: als soge­nann­te Senior Projekt-Managerin. Eckart von Hirschhausen ist zudem gleich­zei­tig einer der Gesellschafter der Brückenköpfe. Die Liste ihrer Auftraggeber spricht für sich. Neben dem Deutschen Hebammenverband, dem BKK Dachverband oder der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie, Herz- und Kreislaufforschung fin­det sich dort auch: die Pfizer Pharma GmbH. Für Eckart von Hirschhausen aber alles kein Problem. Von Cicero gefragt, ob der Journalist, Lobbyist, Arzt, ARD-Moderator und Netzwerker nicht vor Interessenkonflikten ste­he, hat er eine kur­ze Antwort: ‚Nein.‘“

Die Stiftung „Gesunde Erde – Gesunde Menschen“ ist auf der Höhe der Zeit und ver­sucht, sich nicht nur über C19 hin­aus der Gesundheit zu bemäch­ti­gen, son­dern dies mit dem „Klima“ zu ver­bin­den: das ist win-win und einen Spendenbutton gibt es auf der Website auch noch für die guten Werke. Deren Besucher kann das Stichwort „Wissenschaft“ ankli­cken, wo ihm aus­ge­rech­net Lothar Wieler mah­nend ent­ge­gen­hält: „Wir müs­sen unser Leben ver­än­dern und mit der Erde sorg­sa­mer umge­hen.“ Noch vor kur­zem sag­te er: „Wir müs­sen noch ein paar Monate die Pobacken zusam­men­knei­fen“ und „Diese Regeln wer­den wir noch mona­te­lang ein­hal­ten müs­sen. Diese müs­sen der Standard sein. Die dür­fen über­haupt nie hin­ter­fragt wer­den.“ Gemeint ist jetzt ver­mut­lich das glei­che, aber nicht nur für Monate.

Eine wei­te­re Ehrung für Hirschhausen wirft Fragen auf, die Bastian Barucker Ende Mai in sei­ner Anfrage nach dem Imformationsfreiheitsgesetz an die Philipps Universität Marburg richtete:

„Am 11. Januar 2022 gab die Philipps Universität Marburg fol­gen­des bekannt:

‚Der Fachbereich Medizin der Universität Marburg heißt Dr. Eckart von Hirschhausen als neu­en Honorarprofessor willkommen.‘

In den Verfahrensregeln für die Verleihung einer Honorarprofessur am Fachbereich Medizin gem. § 85 HHG vom 20.12.2004 auf der Basis der Verfahrensregeln des Präsidiums der Philipps-Universität Marburg vom 31.05.2005 (2) heißt es: ‚Bevor der Fachbereichsrat über einen der­ar­ti­gen Vorschlag beschließt, holt die Dekanin oder der Dekan über die beson­de­ren Leistungen bei der Anwendung oder Entwicklung wis­sen­schaft­li­cher Erkenntnisse und Methoden in der Berufspraxis oder beson­de­re künst­le­ri­sche Leistungen der in Betracht kom­men­den Persönlichkeit von aus­wär­ti­gen Professorinnen oder Professoren des betref­fen­den Fachs oder von Künstlerinnen oder Künstlern mit län­ge­rer Lehrerfahrung an Hochschulen, nöti­gen­falls auch von ande­ren Sachverständigen, drei Gutachten ein.‘ Bitte sen­den Sie mir die erstell­ten Gutachten inklu­si­ve Namen der Verfasser oder Verfasserin für die Ernennung von Herr Hirschhausen zu.“

Und noch ist kein Ende der Ehrungen abzu­se­hen, vor weni­gen Tagen gab es den „Wissenschaftskommunikationspreis 2023 für eine nach­hal­ti­ge Zukunft des Leopoldina Akademie Freundeskreises“, der in die­sem Tweet abge­fei­ert wird.

Wer in einer Gesellschaft mit Ehrungen über­häuft wird, wie hier­zu­lan­de Hirschhausen, Christian Drosten und Ugur Sahin, per­so­ni­fi­ziert die herr­schen­den Werte und ver­deut­licht gleich­zei­tig den Riß, der durch die­se Gesellschaft geht, denn was dem einen als Lichtgestalt erscheint, sieht dem ande­ren ver­däch­tig nach phos­pho­res­zie­ren­dem Hering aus.

*„Ist der Hirsch sehr stark und feist, so sagt man: er sieht gut aus am Leibe, oder er ist ein guter, ein Kapitalhirsch.“ (Jägersprache)