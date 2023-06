Unter Nashörnern

Im Berliner Futurium, einem schwar­zen Glasklotz mit der Selbstbeschreibung „Haus der Zukünfte“, fand am 1. Juni eine Plauderrunde über „‚SCIENTICS‘? WENN POLITIK AUF WISSENSCHAFT TRIFFT“ in die­ser Besetzung statt:

Wenn die Erinnerung an Helge Braun inzwi­schen ver­blasst ist, kann sie hier auf­ge­frischt werden:

In der Futurium-Runde „behaup­tet Helge Braun, dass die Bürger kei­nen Streit mögen“ und die WELT (Bezahlschranke) berich­tet: „‚Team Vorsicht‘? Alles rich­tig gemacht. Pandemie-Aufarbeitung? Unnötig! Von Selbstkritik fehl­te bei einer Diskussion mit Ex-Kanzleramtsminister Helge Braun jede Spur.“ Und weiter:

„Schäden der Lockdowns, Impfungen, Ausgrenzung oder gesell­schaft­li­che Konflikte, nichts davon wird ver­han­delt. Und auch nicht Brauns Rolle als einer der Hauptverantwortlichen für den deut­schen Kurs, im inter­na­tio­na­len Vergleich vor allem wegen der lan­gen Schulschließungen ein Sonderweg. Bekanntlich erwies sich Brauns Versprechen vom Ende aller Maßnahmen, „wenn wir jedem in Deutschland ein Impfangebot gemacht haben“, als lee­res Gerede. Aus sei­ner Drohung, dass Geimpfte defi­ni­tiv ‚mehr Freiheit‘ bekom­men wür­den als Ungeimpfte, wur­de hin­ge­gen bru­ta­le Realität. Für Braun steht die Corona-Zeit für ein gutes Zusammenspiel von Politik und Wissenschaft, das künf­tig sogar noch wich­ti­ger werde.“

Nicht in Vergessenheit gera­ten soll­te zudem die Äußerung des Mediziners Braun im ARD-Morgenmagazin am 27. April 2021: „[…] dann schüt­ze ich nicht nur mich selbst, son­dern weil die Impfstoffe ja auch eine ste­ri­le Immunität ver­mit­teln, wie wir inzwi­schen wis­sen, schüt­ze ich auch sozu­sa­gen ande­re vor der Ansteckung.“

Zu den „Gäst^innen“ des Abends gehör­te auch der Präsident der Leopoldina, die durch C19 einem grö­ße­ren Publikum bekannt wurde:

Im Futurium ermög­lich­te der Paläoklimatologe Haug einen klei­nen Einblick in eine selt­sam ent­rück­te Parallelwelt.

„Das ‚Team Vorsicht‘, wie sich die Leopoldina-Mitglieder noch immer nen­nen, ist voll des Lobes für die eige­ne Arbeit. Aufarbeitung? Nicht nötig. ‚Die Pandemie war ein gutes Beispiel für wis­sen­schafts­ba­sier­te Politikberatung‘, erklärt Haug – und meint mit ‚gut‘ tat­säch­lich, dass die­se Beratung gut gelun­gen sei. Kurzfassung: Das ‚Team Vorsicht‘ hat immer alles rich­tig gemacht, auch wenn man am Anfang nicht alles wis­sen konn­te. Die Mehrheit war ver­nünf­tig und ist Regierung, Leopoldina und RKI gefolgt. Und alles ande­re sind böse Fake News aus dem Internet. […]

Haug selbst wie­der­um ist ein gutes Beispiel für die ver­que­re Selbstwahrnehmung der Leopoldina. Einerseits pocht er immer wie­der dar­auf, dass man als Wissenschaft nur ‚die Fakten‘ ver­tre­te, man also die Objektivität für sich gepach­tet habe. Andererseits plau­dert Haug frei­mü­tig aus, dass man mit den Stellungnahmen ‚rich­tig drauf­hau­en‘ und ‚einen Wumms aus­lö­sen‘ woll­te. ‚Wir sind häu­fig zu soft.‘ Es klingt eher wie ein Aufklärungsfilmchen über toxi­sche Männlichkeit als nach nüch­ter­ner, gar ‚vor­sich­ti­ger‘ Wissenschaft.

Und die Datengrundlage fürs ‚Draufhauen‘? Mehrfach erwähnt Haug, wie er einen Notruf aus einem Krankenhaus bekam, dass die Intensivbetten fast kom­plett belegt sei­en. Das ist dra­ma­tisch, fällt aber unter die berühm­te anek­do­ti­sche Evidenz. Brisant ist, dass die Leopoldina bereits 2016 für einen dras­ti­schen Bettenabbau und die Schließung von Krankenhäusern plä­dier­te. Nur weni­ge Jahre spä­ter muss der Pflegenotstand, der noch immer tag­täg­lich herrscht, zur Legitimation von Lockdowns herhalten.“

Die ori­gi­nells­te Idee des Abends war ver­mut­lich die eines Wissenschaftlers aus dem Publikum mit dem „Vorschlag, die Leopoldina möge sich – sie­he ‚Wumms‘ – auf die Straße kle­ben.“ Und der ubi­qui­tä­re „mei­nungs­freu­di­ge Moderator von Hirschhausen wirbt mit der These, dass beim Thema Klima die Angst ratio­nal sei. Folglich wäre der ratio­na­le Auftrag der Wissenschaft das Verbreiten von Angst – und so wird er ja auch tat­säch­lich immer öfter auf­ge­fasst. Das spielt aller­dings auch einem immer weni­ger demo­kra­ti­schen, weni­ger libe­ra­len Verständnis von Gesellschaft in die Hände.“

Gegen Ende zitiert der WELT-Artikel aus dem Theaterstück „Die kah­le Sängerin“ von Eugène Ionesco: „Diese Maßnahme ist unnütz, aber abso­lut not­wen­dig“ (als Replik auf: „Wer den Schnupfen kriegt, muss schau­en, dass er im Bade liegt.“). Ionescos bekann­tes­te Theaterstück ist „Die Nashörner“, in dem alle Figuren bis auf eine zu Nashörnern wur­den, die mit ihrer Übermacht die Gesellschaft über­nah­men und ent­mensch­lich­ten. Interpretiert wird sein Werk so, dass er „kei­ne Stücke gegen Links, gegen Rechts, gegen Partei A, gegen Partei B etc. [schrieb.] Seine Welt war nicht das Kleinkarierte. Ihn beweg­te das Grundsätzliche. Als Themen sei­nes Stückes könn­te man recht kurz fest­hal­ten: Menschlichkeit, Konformismus, wobei sich Konformismus immer von einem Mangel an Menschlichkeit nährt. Das Kernthema ist also Menschlichkeit bzw. die Kehrseite: Entmenschlichung.“ Ionesco selbst sag­te in einem Interview über sei­ne Intention:

„Im Rumänien jener Zeit rea­li­sier­te ich, dass die Barbarei immer eine kon­sis­ten­te Maschinerie war. Verstehen Sie recht: Alle wur­den Nazi, die Intellektuellen, die Lehrer, die Zeitungen, die Menschen auf der Straße. Es gab eine neue Wissenschaft, eine neue Biologie, eine neue poli­ti­sche Ökonomie, eine neue Moral, und ich sag­te mir: ‚Wie konn­te ich gegen die gan­ze Welt Recht haben?‘ Ich dach­te, ich wür­de ver­rückt. Als ich selbst nach Frankreich flüch­te­te und Individuen traf, die ähn­lich ver­rückt wie ich waren, schwäch­te sich die­se Seelenqual etwas ab. Aber wenn ich da drü­ben geblie­ben wäre, wäre ich ver­lo­ren gewe­sen, ganz sicher. Das ist der Grund, war­um mei­ne Hauptfigur in Rhinocéros am Ende lamen­tiert: ‚Ich wäre ger­ne wie sie…‘ Ja, es ist genau das: Die über­le­ge­ne Bauernschläue des kol­lek­ti­ven Wahns. Sie über­zeu­gen dich, dass der Anormale nur jener ist, der sich dem Wahn der Anderen ver­geb­lich zu wider­set­zen ver­sucht. Man wird den tota­li­tä­ren Mechanismus nie­mals ver­ste­hen, wenn man nicht von Folgendem aus­geht: Die Menschen haben sel­ten die Kraft, dau­er­haft allein dazustehen.“

„Die Nashörner“ endet mit dem Monolog von Behringer, der als ein­zi­ge Figur nicht zum Nashorn gewor­den ist, und sei­ne letz­ten Worte lau­ten: „Gegen alle Welt wer­de ich mich ver­tei­di­gen, gegen alle Welt. Ich wer­de mich ver­tei­di­gen. Ich bin der letz­te Mensch. Ich wer­de es blei­ben, bis zum Ende! Ich kapi­tu­lie­re nicht!“ Und dann fällt der Vorhang.