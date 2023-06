„Audiatur et altera pars“

Der „Beschluss vom 08.04.2021, Az.: 9 F 148/21“ am Amtsgericht Weimar führt jetzt zu einem Verfahren gegen den damals ver­han­deln­den Familienrichter Christian Dettmar. Der Prozess mit dem Vorwurf der Rechtsbeugung begann am 15. Juni 2023 in Erfurt und das Netzwerk Kritischer Staatsanwälte und Richter (KRiStA) ver­öf­fent­lich­te dazu eine kri­ti­sche Analyse. Dettmar, des­sen „Erwiderung auf die Verlesung der Anklageschrift“ bei den Anwälten für Aufklärung (AfA) zu fin­den ist, sag­te nach dem ers­ten Prozesstag: „Ich füh­le mich völ­lig unge­hört“.

Im April 2021 wur­de das Steinmeiersche „Gedenken für die Opfer in der Corona-Pandemie“ zele­briert und die Regierungs-„Notbremse“, basie­rend auf der berüch­tig­ten „7‑Tage-Inzdenz“, trat in Kraft mit „Ein Haushalt trifft maxi­mal eine wei­te­re Person“, „Ausgangsbeschränkung von 22 bis 5 Uhr, Sport allei­ne bis 24 Uhr“ sowie „Kultur und Freizeit ohne Präsenz/geschlossen“. Die „Impfung“ soll­te auf Biegen und Brechen durch­ge­setzt wer­den, BioNTech-Chef Ugur Sahin kün­dig­te einen „Impfstoff“ für Kinder im Herbst an und ora­kel­te: „Europa wird in die Herdenimmunität im Juli, spä­tes­tens im August 'rein­kom­men. Und ande­re Länder haben noch deut­lich weni­ger Impfstoff. Man muss eben auch sehen: Es sind auch Menschen, die den Impfstoff benö­ti­gen, und es ist auch eine Menschheitsaufgabe“. Die Schüler lit­ten unter Abstandsregeln, Masken und Tests, sofern sie über­haupt in die Schule durften.

In die­ser Situation wag­te ein Weimarer Richter zu hin­ter­fra­gen, ob die Situation an bun­des­deut­schen Schulen über­haupt gerecht­fer­tigt war. Er hol­te drei Gutachten ein, die im Beschlussdokument ent­hal­ten sind: 1. „Prof. Dr. med. Ines Kappstein, Hygienikerin, ist Fachärztin für Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie sowie Fachärztin für Hygiene und Umweltmedizin“ und behan­del­te Sinn bzw. Unsinn des Maskentragens; 2. „Prof. Dr. Christof Kuhbandner ist Professor für Psychologie, Lehrstuhlinhaber des Lehrstuhls für Pädagogische Psychologie an der Universität Regensburg und Experte im Bereich wis­sen­schaft­li­cher Methoden und Diagnostik“ und befass­te sich mit Evidenz und psy­cho­lo­gi­sche Folgen der „Maßnahmen“; 3. „Prof. Dr. rer. biol. hum. Ulrike Kämmerer ver­tritt am Universitätsklinikum Würzburg, Frauenklinik, ins­be­son­de­re die Schwerpunkte Humanbiologie, Immunologie und Zellbiologie“:

„Die Gutachterin hat ihr mole­ku­lar­bio­lo­gi­sches Sachverständigengutachten, das hier voll­stän­dig ein­ge­fügt wird, wie folgt erstat­tet: Zur Beweisfrage ‚Welche Aussagekraft zur Erkennbarkeit einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV‑2 lie­fern der RT-qPCR-Test und die der­zeit ver­wen­de­ten Schnelltests‘“.

Das letz­te Gutachten war beson­ders bri­sant, da damit die Testungen ihre Berechtigung ver­lo­ren und gezeigt wur­de, dass von den „Fallstatistiken“ über die „7‑Tage-Inzidenz“ bis zur „Impfung“ alles auf Sand gebaut war. Eine „Stellungnahme der Weiteren Beteiligten“ gab es nicht, denn: „Eine Stellungnahme des Freistaats Thüringen und der Schulen der Kinder ist inner­halb der gesetz­ten Frist im hier vor­lie­gen­den einst­wei­li­gen Anordnungsverfahren nicht erfolgt.“ Statt auf Argumente setz­te die Landesregierung auf Staatsgewalt mit dem Ergebnis, dass jetzt ein Familienrichter vor Gericht steht.

Dies ist eine coro­dok-Chronologie von 2021 bis 2023 (kur­siv sind die the­ma­tisch betrof­fe­nen Entscheidungen an ande­ren Gerichten markiert):

10.4.2021 Amtsgericht Weimar unter­sagt Masken, Mindestabstände und Schnelltests in Schulen

12.4.2021 Pressemitteilung des Amtsgerichts Weimar vom 12.04.2021

13.4.2021 Staatsanwaltschaft prüft Anzeigen gegen Weimarer Amtsrichter

16.4.2021 Hannover: Eine Rechtsprechung fin­det nicht statt

20.4.2021 Dritte Gewalt war mal

25.4.2021 Weil sie gegen Masken vor Gericht ging: Familienrichter ver­hängt 18.654 Euro „Strafgebühr“ gegen allein­er­zie­hen­de Mutter

27.4.2021 Razzia beim Richter. Anwalt nennt Vorgehen in Weimar „Irrsinn” und „rechts­wid­rig”

4.5.2012 Stützt das OLG Karlsruhe den Weimarer Familiengerichtsbeschluß?

13.5.2021 Weiterer Zuspruch für Weimar-Urteil: Eltern bekom­men Recht! (VG-Frankfurt/Oder)

19.5.2021 Oberlandesgericht kas­siert Weimarer Beschluss

29.6.2021 "Weimar-Urteil": Hausdurchsuchungen auch bei BundestagskandidatInnen

30.6.2021 Weitere Infos zu Hausdurchsuchungen

25.1.2023 Weimarer Richter nach Masken-Entscheidung des Amtes enthoben

„Audiatur et alte­ra pars“ (Man höre auch die ande­re Seite) ist ein aus dem Römischen Recht stam­men­des juris­ti­sches Prinzip. Es soll­te auch ein Prinzip für Journalisten sein, aber was bis­her zu die­sem Verfahren in den Leitmedien erschie­nen ist, zeigt neben Unwissen auch eine kaum ver­hoh­le­ne Schadenfreude.