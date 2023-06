Zum Versammlungs-Urteil des Bundesverwaltungsgerichts

Der Deutschlandfunk mel­de­te ges­tern: „Das voll­stän­di­ge Verbot von Versammlungen zu Beginn der Corona-Pandemie im April 2020 war nach einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts unverhältnismäßig.“

„Die Richter stuf­ten eine ent­spre­chen­de Passage einer säch­si­schen Corona-Schutzverordnung als unwirk­sam ein. Der Verordnung zufol­ge konn­ten Versammlungen nur im Ausnahmefall geneh­migt wer­den. Auch ande­re Bundesländer hat­ten damals Kundgebungen untersagt.

Das Gericht erklär­te, eine Pandemie kön­ne zwar einen Eingriff in die Versammlungsfreiheit recht­fer­ti­gen. Die Verordnung hät­te aber die Voraussetzungen für Ausnahmen regeln müssen.

Geklagt hat­te ein Mann, der gegen sei­ne Grundrechte ein­ge­schränkt sah. In der Vorinstanz am säch­si­schen Oberverwaltungsgericht hat­te er kei­nen Erfolg.“

In der Pressemitteilung am 21. Juni mit dem Titel „Untersagung von Versammlungen durch die Sächsische Corona-Schutz-Verordnung vom 17. April 2020 war unver­hält­nis­mä­ßig“ fass­te das Bundesverwaltungsgericht sein Urteil zusammen:

„Die Regelungen der Sächsischen Corona-Schutz-Verordnung vom 17. April 2020 (SächsCoronaSchVO) über die Zulässigkeit von Versammlungen waren mit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit nicht ver­ein­bar. Das hat das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig heu­te entschieden.

Nach § 3 Abs. 1 Satz 1 SächsCoronaSchVO waren alle Veranstaltungen, Versammlungen und sons­ti­gen Ansammlungen unter­sagt. Im Einzelfall konn­ten Ausnahmegenehmigungen auf Antrag ins­be­son­de­re für Versammlungen im Sinne des Sächsischen Versammlungsgesetzes vom zustän­di­gen Landkreis oder der zustän­di­gen Kreisfreien Stadt erteilt wer­den, wenn dies aus infek­ti­ons­schutz­recht­li­cher Sicht ver­tret­bar war (§ 3 Abs. 3 SächsCoronaSchVO). Das Sächsische Oberverwaltungsgericht hat den Antrag einer Privatperson, fest­zu­stel­len, dass die­se Vorschriften unwirk­sam waren, abge­lehnt. Das Bundesverwaltungsgericht hat das Urteil des Sächsischen Oberverwaltungsgerichts geän­dert und fest­ge­stellt, dass § 3 Abs. 1 Satz 1 SächsCoronaSchVO unwirk­sam war, soweit er Versammlungen unter­sagt hat.

Das Oberverwaltungsgericht hat ohne Verstoß gegen Bundesrecht ange­nom­men, dass Untersagungen von Versammlungen auf § 28 Abs. 1 i. V. m. § 32 des Infektionsschutzgesetzes in der Fassung des Gesetzes zum Schutz der Bevölkerung bei einer epi­de­mi­schen Lage von natio­na­ler Tragweite vom 27. März 2020 (IfSG) gestützt wer­den konn­ten (vgl. zu Kontaktbeschränkungen und der Schließung von Gastronomiebetrieben und Sportstätten Urteil des Senats vom 22. November 2022 – 3 CN 1.21 – PM Nr. 69/2022). Auch durf­te der Verordnungsgeber davon aus­ge­hen, dass Schutzauflagen – z. B. Abstandsgebote – das Ziel, phy­si­sche Kontakte zu ver­mei­den, um die Ausbreitung von COVID-19 zu ver­lang­sa­men, nicht eben­so wirk­sam erreicht hät­ten wie ein gene­rel­les Versammlungsverbot. Dieser Zweck und die zu erwar­ten­de Zweckerreichung stan­den jedoch außer Verhältnis zur Schwere des Grundrechtseingriffs. Die Untersagung aller Versammlungen durch § 3 Abs. 1 SächsCoronaSchVO war ein schwe­rer Eingriff in die Versammlungsfreiheit (Art. 8 Abs. 1 GG*), die für eine frei­heit­lich-demo­kra­ti­sche Grundordnung kon­sti­tu­ie­rend ist. Der Ausnahmevorbehalt in § 3 Abs. 3 SächsCoronaSchVO min­der­te das Gewicht des Eingriffs nur unwe­sent­lich. Die Vorschrift ließ nicht erken­nen, unter wel­chen Voraussetzungen Versammlungen infek­tio­lo­gisch ver­tret­bar sein könn­ten, und selbst für infek­tio­lo­gisch ver­tret­ba­re Versammlungen stell­te sie die Erteilung der Genehmigung in das Ermessen der Behörde. Eine nach­träg­li­che Konkretisierung der Genehmigungsvoraussetzungen durch die Rechtsprechung könn­te dar­an für die auf zwei Wochen begrenz­te Geltungsdauer der Verordnung nichts mehr ändern. Auf der ande­ren Seite durf­te der Verordnungsgeber das Risiko für Leben und Gesundheit im Zusammenhang mit COVID-19 wei­ter­hin als hoch ein­schät­zen. Er sah ange­sichts der Verlangsamung der Infektionsgeschwindigkeit in Sachsen aber Spielraum für schritt­wei­se Lockerungen gegen­über den Beschränkungen durch die Verordnung vom 31. März 2020. In die­ser Situation wur­de ein gene­rel­les Versammlungsverbot, das ledig­lich durch einen nicht kon­kre­ti­sier­ten Ausnahmevorbehalt geöff­net war, der Bedeutung der Versammlungsfreiheit für ein frei­heit­li­ches Staatswesen nicht gerecht. Der Verordnungsgeber hät­te selbst regeln müs­sen, unter wel­chen Voraussetzungen Versammlungen infek­tio­lo­gisch ver­tret­bar sein kön­nen, um zumin­dest Versammlungen unter frei­em Himmel mit begrenz­ter Teilnehmerzahl unter Beachtung von Schutzauflagen wie­der mög­lich zu machen. Nur so hät­te er die erfor­der­li­che Rechtssicherheit für Bürger und Behörden schaf­fen können.

Den Antrag fest­zu­stel­len, dass das Gebot, im öffent­li­chen Raum einen Mindestabstand von 1,5 m außer zu bestimm­ten Personen ein­zu­hal­ten (§ 2 Abs. 2 SächsCoronaSchVO), unwirk­sam war, hat das Oberverwaltungsgericht hin­ge­gen ohne Bundesrechtsverstoß abge­lehnt. Insoweit hat­te die Revision des Antragstellers kei­nen Erfolg.“

Die Berliner Zeitung fragt: „Überraschendes Corona-Urteil: Dürfen Kläger nun hof­fen?“

„Damit hat das Gericht eine ‚rote Linie‘ gezo­gen, wie die Mainzer Strafrechtlerin Jessica Hamed der Berliner Zeitung erklärt: ‚Mit dem gene­rel­len Versammlungsverbot wur­de den Bürgern schließ­lich die Möglichkeit der kol­lek­ti­ven Meinungsäußerung genom­men. Das Versammlungsrecht, das auch dem Schutze von Minderheiten dient, ist, das hat der Senat auch her­vor­ge­ho­ben, für die frei­heit­lich-demo­kra­ti­sche Grundordnung konstituierend.‘ […]

Jessica Hamed, die seit Beginn der Corona-Pandemie ver­wal­tungs- und ver­fas­sungs­recht­li­che sowie straf­recht­li­che Verfahren mit Corona-Bezug führt, sieht den­noch die Grenzen des Urteils: Die Entscheidung sei ‚zwar erfreu­lich, aber gleich­zei­tig mar­kiert das Gericht damit nur die äußers­te rote Linie in einem Rechtsstaat‘. Es sei das ‚abso­lut min­des­te, was man in einem Rechtsstaat erwar­ten darf‘.

Das Problem besteht näm­lich dar­in, dass auch die­ses Urteil nicht die Grundannahmen über­prüft, die zur kon­kre­ten Corona-Maßnahmengesetzgebung geführt haben. Das sei, so Hamed, in dem aktu­el­len Urteil ‚etwa an dem Satz zu erken­nen, dass der Verordnungsgeber das Risiko für Leben und Gesundheit im Zusammenhang mit Covid-19 wei­ter­hin als hoch ein­schät­zen durf­te. Eine Überprüfung, ob sich der Gesetzgeber wirk­lich alles zu eigen gemacht hat, was man an Tatsachen hät­te wis­sen kön­nen, ist für die Legitimität von poli­ti­schen Entscheidungen in einem Rechtsstaat wesent­lich. Hamed: ‚Eine ganz grund­sätz­li­che Überprüfung der Gefahrenprognose hat, soweit ich das über­bli­cke, noch kein Gericht vor­ge­nom­men. Dabei ist es die Aufgabe der Gerichte, die Entscheidungen der Regierungen anhand von Akten nach­zu­voll­zie­hen, um zu über­prü­fen, ob die­se will­kürfrei getrof­fen wur­den. Insbesondere wäre zu über­prü­fen, ob eine Abwägung der betrof­fe­nen Rechtsgüter vor­ge­nom­men wur­de. In Bayern zum Beispiel wur­de im ers­ten Lockdown angeb­lich kei­ne Akte geführt, wie sich in einem mei­ner Verfahren herausstellte.‘

Die Juristin Hamed hofft, ‚dass ein Instanzgericht wirk­lich ein­mal in das Verfahren rich­tig ein­steigt und die Grundannahmen über­prüft‘. Dazu gehö­re es, ‚die Gefahrenprognose und die zugrun­de­lie­gen­den Tatsachen sowie vor allem die Abwägung der Rechtsgüter nach­zu­voll­zie­hen‘. Eine der­ar­ti­ge juris­ti­sche Aufarbeitung hat in Deutschland noch nicht ein­mal im Ansatz begon­nen – mehr als drei Jahre nach Ausbruch der Pandemie.“

Das Neue Deutschland kom­men­tiert: „Lieber vor­sich­tig“

„Ob in den hei­ßen Phasen der Corona-Pandemie die demo­kra­ti­schen Rechte unzu­läs­sig beschnit­ten wur­den, dar­über gin­gen die Meinungen weit aus­ein­an­der. Eine Klage aus Sachsen hat es nun, mehr als drei Jahr nach Beginn der Pandemie, bis vors Bundesverwaltungsgericht geschafft.

Und die­ses ent­schied: Das Versammlungsrecht kann in Ausnahmefällen ein­ge­schränkt wer­den, aller­dings wohl begrün­det und nur so lan­ge wie unbe­dingt nötig. Pauschalverbote hin­ge­gen sei­en unverhältnismäßig.

Es ist gut, dass der Umgang mit demo­kra­ti­schen Grundrechten kri­tisch geprüft wird. Gleichzeitig steht die Politik in der Verantwortung, Leben und Gesundheit der Menschen zu schüt­zen. Man wuss­te zu Beginn der Pandemie zu wenig über die Dynamik des Virus. Was aber schnell zu sehen war: dass eine rele­van­te Gruppe ego­is­tisch auf jeden Schutz – sei es Maske, sei es Abstand – pfeift und das als demo­kra­ti­schen Widerstand dar­stellt. Natürlich gab es behörd­li­che Übertreibungen; etwa das Verbot, sich auf Parkbänke zu set­zen. Ängstliche Vorsicht regier­te zunächst.

Immer noch bes­ser, als den Leichtfertigen und Ignoranten freie Bahn zu las­sen. Beim nächs­ten Mal ent­schei­det man hof­fent­lich angemessener.“

In die­sen weni­gen Worten ist das gan­ze Elend der Parteilinken zusam­men­ge­fasst: drei­mal Pandemie, aus­tei­len gegen angeb­lich Leichtfertige und Ignorante, die ego­is­tisch auf jeden Schutz pfei­fen und schon jetzt weiß man, dass auch in Zukunft auf sie nicht ein­mal beim Kampf um das das Sitzen auf Parkbänken Verlass ist.