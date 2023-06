Der "neoliberale Akademiker" und die "Konsenswissenschaft"

In den letz­ten 3+ Jahren haben eini­ge Berufsgruppen in beson­de­rem Maße ver­sagt, obwohl nach ihrem zur Schau getra­ge­nen Selbstverständnis eine Einmischung zwin­gend gewe­sen wäre. Dazu gehö­ren Politiker, Journalisten, Ärzte und Wissenschaftler bzw. Akademiker. Letztgenannte sind Thema des Artikels „Corona und der neo­li­be­ra­le Akademiker“ von Jan David Zimmermann in der heu­ti­gen Berliner Zeitung (Printausgabe), der ver­mut­lich auch der Zimmermann ist, der als „Freier Autor, Journalist und Wissenschaftsforscher“ eine Website mit wei­te­ren klu­gen Gedanken betreibt. Einleitend heißt es in dem Artikel: „In Diskussionen mit aka­de­misch gebil­de­ten Menschen, die die Corona-Maßnahmen nicht nur mit­ge­macht haben, son­dern Ausgrenzung, 2G und das unde­mo­kra­ti­sche Vorgehen der Regierung weit­ge­hend in Ordnung fan­den, erle­be ich immer wie­der eini­ge inter­es­san­te Denkmuster und Argumentationslinien, die ich hier bespre­chen und ana­ly­sie­ren möchte.“

Über per­sön­li­che Schwächen wie Konformismus und Verdrängung hin­aus macht Zimmermann das „neo­li­be­ra­le Denken“ bei Akademikern als Ursache des Problems aus.

„Kennzeichnend dafür ist, dass in die­ser Denkart bestimm­te sys­te­mi­sche Zusammenhänge indi­vi­dua­li­siert wer­den, ande­re wie­der­um wer­den kol­lek­ti­viert. Gemeint ist damit, dass Probleme, die eigent­lich insti­tu­tio­nell und poli­tisch zu lösen wären, dem ein­zel­nen Bürger umge­hängt wer­den, wäh­rend pri­va­te Bereiche plötz­lich zu einer all­ge­mei­nen Angelegenheit mutie­ren. Corona war hier­für ein Musterbeispiel: Durch Kontaktreduktion und Selbstisolation soll­te der ein­zel­ne Bürger das Krankenhaussystem vor dem Kollaps bewah­ren, auch wenn dies streng genom­men Aufgabenbereiche der Krankenhausmanager und der Gesundheitspolitik sein müss­ten. Gleichzeitig wur­de der per­sön­li­che Impfstatus, eine ansons­ten rein pri­va­te Sache, für die Teilnahme oder den Ausschluss am gesell­schaft­li­chen Leben zu einer Eigenschaft, die man in und mit der Öffentlichkeit tei­len musste. […]

Besondere Resonanz haben Denkmodelle die­ser Art vor allem bei lin­ken Akademikern im urba­nen Bereich erhal­ten, grund­sätz­lich kann man aber schon län­ger die Entwicklung eines lin­ken Neoliberalismus beobachten.

Er ver­knüpft ein sanf­tes Konsumdenken, kul­tu­rel­len und wirt­schaft­li­chen Internationalismus mit gleich­zei­ti­gem Zentralismus und Globalismus. Damit ein­her geht die Idee eines star­ken, nun­mehr über­wa­chen­den Staates, der die Bürger zu guten Menschen erzie­hen und regu­lie­rend in vie­le Bereiche des Lebens ein­grei­fen soll. Der Liberalismus (im klas­si­schen Sinne) wird dabei durch eine Definition des neo­li­be­ra­len Subjekts ersetzt, wonach das Individuum nun nicht mehr per se frei ist, son­dern per se Schuld hat und somit auch stän­dig kon­trol­liert wer­den muss, dabei aber wei­ter­hin kon­su­mie­ren darf.

Die Selbstreflexion ist nun der Selbstkontrolle gewi­chen und wer vom System abge­hängt wird, der ist auch wie­der selbst dafür verantwortlich.“

Nun folgt eine Aufzählung der Folgen die­ser Denkart:

„Zum einen möch­te man eine neu­tra­le Position ein­neh­men und nimmt dies als Credo für die grund­sätz­li­che Bewertung von Thematiken. Das klingt zunächst zwar posi­tiv und durch­aus begrüßenswert. […]

Dieses Pochen auf die ‚neu­tra­le‘ Position des Wissenschaftlers, wäh­rend um einen her­um Unrecht und mas­si­ve Eskalation von­sei­ten poli­ti­scher und media­ler Kräfte pas­siert, ist ab einem gewis­sen Zeitpunkt nicht mehr dif­fe­ren­ziert, son­dern fei­ge und auch meist unehr­lich, da die Neutralität der Wissenschaft durch ver­schie­de­ne Interessenskonflikte ohne­hin immer wie­der auf die Probe gestellt wird.“

Weiter wird die Spezialisierung in der aka­de­mi­schen Wissenschaft genannt,

„die ers­tens zu einer ein­ge­schränk­ten Sichtweise führt und zwei­tens dazu ver­lei­tet, dass Menschen in fal­scher Bescheidenheit dar­auf hin­wei­sen, dass sie sich ja bei die­sem und jenem Thema gar nicht aus­ken­nen, ergo die Entscheidung und Mitbestimmung lie­ber ande­ren ‚Experten‘ überlassen.“

Laut Zimmermann ist ein wei­te­rer Aspekt,

„dass die­ses Milieu dazu neigt, Komplexität zu sehen, wo nicht unbe­dingt eine vor­han­den ist. Es ist eine Art Komplexitätsfetisch und eine Furcht vor dem Banalen; alles muss immer kom­pli­ziert und ver­trackt sein, auch wenn es augen­schein­lich ganz anders ist.

Diese Angst vor dem Banalen scheint auch eine Angst vor dem Banalen in einem selbst zu sein, denn viel­fach fol­gen die Wissenschaftler und Gebildeten, so wie alle Menschen, ein­fach dem Herdentrieb der eige­nen sozia­len Gruppe, was sie aber nur ungern zuge­ben wür­den. Zugleich ist es der Wunsch nach einer Illusion von Komplexität, die (auch) mit einer Orientierung nach oben zu tun hat: Denn ein­fa­che Antworten, Hausverstand und offen­sicht­li­che Zusammenhänge sind gemäß einem lin­ken aka­de­mi­schen Milieu haupt­säch­lich ‚unten‘, oder gar ‚rechts‘ und ‚Pöbel‘.“

Aus die­sem Gedanken folgt die Ableitung:

„Hier kommt schon ein wei­te­rer Aspekt des lin­ken Neoliberalismus der Akademiker zum Zug: Durch die­ses Pochen auf die Komplexität der Welt schluss­fol­gert man bis­wei­len, dass sozia­le Systeme am Ende viel zu kom­pli­ziert und viel­schich­tig sei­en, als dass sie von irgend­je­man­den gesteu­ert wer­den könnten.

Diese all­ge­mei­ne Verneinung von Steuerung und Manipulation durch Politik und Medien ver­schlei­ert damit letzt­lich aber ein­deu­ti­ge Propaganda-Techniken.“

Es folgt eine kur­ze Beschreibung und Kritik des Buches „Gekränkte Freiheit“ (2022) von Caroline Amlinger und Oliver Nachtwey, auf das Zimmermann in sei­ner Rezension „Soziologie der Weltfremdheit?“ aus­führ­lich ein­ge­gan­gen ist. Der Autor schließt sei­nen Artikel in der Berliner Zeitung mit die­sen Worten ab:

„So wird letzt­lich das Aufstehen gegen offen­kun­di­ges Unrecht ver­un­mög­licht und der Blick auf das Offensichtliche ver­stellt. Der lin­ke Neoliberalismus fun­giert hier als ein per­fek­ter Zuarbeiter für gegen­wär­ti­ge Tendenzen des Autoritären, indem er die Systematik von Unterdrückung und Überwachung negiert und den Einzelnen in die Selbstüberwachung bringt.“

Das System der aka­de­mi­schen Forschung und Lehre pro­du­ziert genau die­se Eigenschaften. Wer vor­hat, sein Leben in Universitäten und Instituten zu ver­brin­gen, muss zunächst Jahre mit Zeitverträgen über­ste­hen, und bei jedem Ablauf ist unge­wiss, ob es eine Verlängerung geben wird oder nicht. Das Ziel ist dann eine Karriere bis zur Dauerstelle, am bes­ten eine Professur, doch davor soll­te man sich nicht mit den Falschen anle­gen und z.B. die Versuche sei­nes Chefs noch ein­mal durch­füh­ren, denn es könn­te gut sein, dass etwas Unangenehmes dabei her­aus­kommt: „Mehr als 70 % der Forscher haben schon ein­mal ver­sucht, die Experimente eines ande­ren Wissenschaftlers zu repro­du­zie­ren, und mehr als die Hälfte hat es nicht geschafft, ihre eige­nen Experimente zu repro­du­zie­ren. Dies sind eini­ge der aus­sa­ge­kräf­ti­gen Zahlen, die aus der von [der Wissenschaftszeitschrift] Nature durch­ge­führ­ten Umfrage unter 1.576 Forschern her­vor­ge­hen, die einen kur­zen Online-Fragebogen zur Reproduzierbarkeit in der Forschung aus­ge­füllt haben.“

Wer sich in den aka­de­mi­schen Betrieb begibt und dort über­le­ben will, muss publi­zie­ren, denn es heißt „publish or peri­sh“, wobei „peri­sh“ mit unter­ge­hen, ver­re­cken über­setzt wer­den kann. Bevor ein Paper aber publi­ziert wird, müs­sen die „Peers“ es „review­en“ und das ist ein tücki­scher Prozess, der beson­ders bei unor­tho­do­xen Ideen nega­tiv aus­fal­len kann und ins­ge­samt sei­ne Schwächen hat: „Peer-Review ist also ein feh­ler­haf­ter Prozess vol­ler leicht erkenn­ba­rer Mängel und kaum Anhaltspunkten dafür, dass er funk­tio­niert. Dennoch dürf­te es für Wissenschaft und Fachzeitschriften von zen­tra­ler Bedeutung blei­ben, da es kei­ne offen­sicht­li­che Alternative gibt und Wissenschaftler und Herausgeber wei­ter­hin an Peer-Review glau­ben. Wie selt­sam, dass die Wissenschaft im Glauben ver­wur­zelt sein soll­te.“ Und gut aus­ge­führ­ter Betrug ist dadurch kaum auf­zu­de­cken.

Peer-review­ed war 1996 ein Artikel des Physikers Alan Sokal, der als Reaktion auf den um sich grei­fen­den Postmodernismus ver­fasst wurde:

„Um auf die­ses Phänomen zu reagie­ren, beschloss einer von uns (Sokal), ein unor­tho­do­xes (und zuge­ge­be­ner­ma­ßen unkon­trol­lier­tes) Experiment zu wagen: bei der ange­sag­ten ame­ri­ka­ni­schen Kulturzeitschrift Social Text eine Parodie auf die Art von Arbeit ein­zu­rei­chen, die sich in letz­ter Zeit stark ver­brei­tet hat, um zu sehen, ob sie es ver­öf­fent­li­chen wür­den. Der Artikel mit dem Titel ‚Die Grenzen über­schrei­ten: Auf dem Weg zu einer trans­for­ma­ti­ven Hermeneutik der Quantengravitation‘ ist vol­ler Absurditäten und ekla­tan­ter Nicht-Folgerungen. Darüber hin­aus behaup­tet es eine extre­me Form des kogni­ti­ven Relativismus: Nachdem es sich über das alt­mo­di­sche ‚Dogma‘ lus­tig gemacht hat, dass ‚es eine Außenwelt gibt, deren Eigenschaften unab­hän­gig von jedem ein­zel­nen Menschen und tat­säch­lich von der Menschheit als Ganzes sind‘, ver­kün­det es kate­go­risch dass ‚die phy­si­sche 'Realität', nicht weni­ger als die sozia­le 'Realität', im Grunde ein sozia­les und sprach­li­ches Konstrukt ist‘. Durch eine Reihe erstaun­li­cher logi­scher Sprünge kommt es zu dem Schluss, dass ‚das [Pi] von Euklid und das G von Newton, die frü­her als kon­stant und uni­ver­sell gal­ten, jetzt in ihrer unaus­weich­li­chen Historizität wahr­ge­nom­men wer­den; und der ver­meint­li­che Beobachter wird auf fata­le Weise dezen­triert, los­ge­löst von jeder epis­te­mi­schen Verbindung zu einem Raum-Zeit-Punkt, der nicht mehr allein durch Geometrie defi­niert wer­den kann.‘ Der Rest geht in die glei­che Richtung.

Und den­noch wur­de der Artikel ange­nom­men und ver­öf­fent­licht. Schlimmer noch, er wur­de in einer Sonderausgabe von Social Text ver­öf­fent­licht, die sich der Widerlegung der Kritik wid­me­te, die meh­re­re ange­se­he­ne Wissenschaftler am Postmodernismus und Sozialkonstruktivismus geäu­ßert hat­ten. Für die Redakteure von Social Text war es schwer, sich eine radi­ka­le­re Art vor­zu­stel­len, sich selbst ins Bein zu schießen.“

Lange her, heu­te ist das anders? Hier ist etwas von 2017: „Laut einer aktu­el­len Studie im Fachmagazin Cogent Social Sciences trägt der Penis maß­geb­lich zum Klimawandel bei. Die Autoren woll­ten zei­gen, wie leicht man in einem geis­tes­wis­sen­schaft­li­chen Fachmagazin kom­plet­ten Unsinn ver­öf­fent­li­chen kann.“ Aber doch nicht in Naturwissenschaften und Medizin? Da gibt es „Gefälschte wis­sen­schaft­li­che Studien des Nobelpreisträgers und Johns Hopkins Professors Gregg Semenza“ und bekannt ist die Analyse von John Ioannidis „Why Most Published Research Findings Are False“, in der es nicht um Betrug wie im vor­he­ri­gen Beispiel geht, son­dern um den ganz nor­ma­len Alltag kei­nes­wegs bös­wil­li­ger Forscher.

Die aka­de­mi­sche Forschung wird mit staat­li­chen und pri­va­ten Geldern ali­men­tiert, die an Bedingungen geknüpft sind. Das för­dert ent­spre­chen­de Persönlichkeiten, wie sie in Zimmermanns Artikel beschrie­ben sind und sta­bi­li­siert etwas Tieferliegendes und Grundsätzlicheres, das der 2008 ver­stor­be­ne Mediziner und Autor Michael Crichton als „Konsenswissenschaft“ bezeich­ne­te,

„die auf der Stelle gestoppt wer­den soll­te. Historisch gese­hen ist die Behauptung eines Konsens die ers­te Zuflucht von Schurken; es ist ein Weg, eine Debatte zu ver­mei­den, indem man behaup­tet, die Sache sei bereits ent­schie­den. Wann immer Sie hören, dass sich die Wissenschaftler über etwas einig sind, grei­fen Sie zu Ihrer Brieftasche, denn Sie wer­den reingelegt. […]

Um es klar zu sagen: Die Arbeit der Wissenschaft hat nichts mit einem Konsens zu tun. Konsens ist das Geschäft der Politik. In der Wissenschaft hin­ge­gen braucht man nur einen Forscher, der zufäl­lig Recht hat, was bedeu­tet, dass sei­ne Ergebnisse anhand der rea­len Welt über­prüf­bar sind. In der Wissenschaft ist der Konsens irrele­vant. Was zählt, sind repro­du­zier­ba­re Ergebnisse. Die größ­ten Wissenschaftler der Geschichte sind gera­de des­halb so groß­ar­tig, weil sie mit dem Konsens gebro­chen haben. So etwas wie Konsenswissenschaft gibt es nicht. Wenn es einen Konsens gibt, ist es kei­ne Wissenschaft. Wenn es Wissenschaft ist, ist es kein Konsens. Punkt.“