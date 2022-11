Henkel: Angepaßtes Persil wäscht deutlich weißer

Von dpa ist am 4.11.22 zu erfahren:

»Biontech: Angepasster Impfstoff deut­lich wirk­sa­mer gegen Omikron

Mainz (dpa) – Eine Auffrischungsimpfung mit dem an die aktu­ell vor­herr­schen­den Omikron-Sublinien BA.4/BA.5 ange­pass­ten Corona-Impfstoff von Biontech und Pfizer ist nach Unternehmensangaben gegen die­se deut­lich wirk­sa­mer als das ursprüng­li­che Vakzin. Neue Daten aus einer lau­fen­den kli­ni­schen Studie zeig­ten einen Anstieg der neu­tra­li­sie­ren­den Antikörper gegen BA.4/BA.5 in der Altersgruppe der Über-55-Jährigen um das etwa Vierfache im Vergleich zu Personen, die eine Auffrischung mit dem ursprüng­li­chen Vakzin erhiel­ten, teil­ten die Unternehmen am Freitag mit. Beide Messungen wur­den den Angaben zufol­ge einen Monat nach der Auffrischung ermittelt.

Im Vergleich zu den Werten vor einer Auffrischungsimpfung wur­de in der Gruppe der 18- bis 55-Jährigen eben­falls einen Monat nach die­ser Impfung ein Anstieg der soge­nann­ten Antikörpertiter um das 9,5‑fache fest­ge­stellt. In der Gruppe der Über-55-Jährigen gab es einen 13,2‑fachen Anstieg. Beide Impfstoffe zeig­ten eine ver­gleich­ba­re Sicherheit und Verträglichkeit, teil­ten die Unternehmen mit. Für die Studie wur­de Blut von Dutzenden Menschen unter­sucht. Der BA.4/BA.5‑Booster von Biontech/Pfizer ist seit Mitte September in der EU zuge­las­sen. Er ent­hält Wirkstoffe gegen die ursprüng­li­che Corona-Variante und gegen die Omikron-Sublinien BA.4/BA.5.«

